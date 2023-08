La interanual se ubicó en 3.95 % a julio de este 2023, por debajo del valor central del rango meta establecido

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ha anunciado un alentador panorama económico para el país: los indicadores de inflación mantienen un camino descendente.



Según los datos proporcionados por la institución, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.45% en el mes de julio de 2023, un resultado que condujo a que la inflación interanual desde julio de 20222 a julio de 2023 se situara en de 3.95%.



Como elemento importante, el emisor destacó en un documento que esta tasa se encuentra por debajo del punto central del rango meta de 4.0% ± 1.0%, tal como se estableció en el Programa Monetario. Esta cifra marca un hito, debido a que es la más baja observada desde julio del año 2020.



Uno de los puntos más destacados en el informe de la entidad monetaria es la continua tendencia descendente en la inflación subyacente interanual. En julio de 2023, esta se situó en 5.05%, lo que representa una reducción significativa de 224 puntos básicos en comparación con el máximo registrado en mayo de 2022, que fue de 7.29%. Este indicador es crucial para la toma de decisiones en la política monetaria, porque excluye elementos volátiles que no responden a las condiciones monetarias, como alimentos con precios variables, combustibles y servicios regulados.



El informe también destaca que la inflación subyacente ha mantenido variaciones mensuales moderadas en los meses recientes. Las tasas mensuales de 0.20%, 0.36% y 0.34% observadas en mayo, junio y julio de 2023, respectivamente, al anualizarse, se encuentran en línea con una inflación interanual dentro del rango meta de 4.0% ± 1.0%.



Al analizar la variación por grupos, se observa que el comportamiento de los bienes y servicios en general contribuyó a mantener la inflación ligeramente por debajo del punto central del rango meta del Programa Monetario.



Durante el mes de julio de 2023, el grupo que más influyó en la inflación fue Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, con una variación del 1.08%. Otros grupos que incidieron incluyen Transporte (0.41%), Restaurantes y Hoteles (0.53%) y Bienes y Servicios Diversos (0.33%). En contraste, el grupo Vivienda registró una leve variación negativa de -0.16%, que contribuye a atenuar el resultado general del IPC.



Desde la carne al limón



Dentro del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas se destaca el aumento del 1.08% en el índice de precios. Esto se atribuye a incrementos en diversos productos como el pollo fresco (2.02%), plátanos verdes (3.43%), tomates (17.39%) y azúcar (5.81%). Sin embargo, algunos alimentos como limones agrios (-21.90%), aguacates (-3.49%) y carne de cerdo (-0.95%) experimentaron disminuciones en sus precios, que contrarrestan parcialmente el aumento general del grupo.



En el grupo Transporte, el incremento del 0.41% en julio se debe principalmente a alzas en los precios de automóviles (1.76%), pasajes aéreos (12.66%) y servicios de transporte terrestre en taxi (0.80%). Además, ajustes semanales en los precios de los combustibles también tuvieron un impacto en la inflación de este grupo.



El sector de Restaurantes y Hoteles experimentó un aumento del 0.53%, principalmente debido a incrementos en los precios de servicios de comidas preparadas fuera del hogar, como plato del día, servicio de víveres con acompañamiento, servicio de pollo, jugo servido fuera del hogar, sándwich, empanada y pizza. Cabe resaltar que este aumento está vinculado a alzas en los insumos básicos para la preparación de alimentos.



El grupo Bienes y Servicios Diversos mostró un crecimiento del 0.33% en julio de 2023, impulsado por mayores precios en los servicios de cuidado personal y en artículos de cuidado personal. En contraste, el grupo Vivienda registró una variación negativa de -0.16%, debido en parte a la reducción en el precio del gas licuado de petróleo (GLP) y alquiler de vivienda.



El informe también destaca la inflación de bienes transables y no transables. Los bienes transables, aquellos que pueden ser exportados e importados libremente, experimentaron un crecimiento del 0.41% en julio. Por otro lado, los bienes y servicios no transables, aquellos que están sujetos a restricciones comerciales, variaron en un 0.50%.



En términos de áreas geográficas, el análisis del IPC revela que la región Ozama (que incluye el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo) experimentó una variación de 0.46%, la región Norte 0.46%, la región Este 0.34% y la región Sur 0.54%. La mayor variación en la región Sur se atribuye al grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, mientras que la menor variación en la región Este se debe a la ausencia de cambio en el precio del alquiler de vivienda.



El comportamiento de la inflación por quintiles socioeconómicos muestra que los quintiles de menores ingresos experimentaron incrementos en línea con el promedio general.

Datos revisados de julio 2022 hasta julio de 2023

La baja de la inflación interanual desde julio de 2022 a julio de 2023 refleja un compromiso por parte de las autoridades económicas en mantener un entorno favorable para el crecimiento y el bienestar de la población. El reporte agrega que el comportamiento del IPC por estratos socioeconómicos revela que los quintiles de menores ingresos muestran crecimientos de 0.48 % el quintil 1, de 0.47 % el quintil 2 y de 0.42 % el quintil 3, explicados en mayor medida por los aumentos de precios del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas; mientras que los índices de los quintiles de mayores ingresos (4 y 5), experimentaron incrementos de 0.43 % y 0.44 %, respectivamente, producto de la combinación de las alzas de precios de los bienes alimenticios y del grupo Transporte.