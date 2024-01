Más allá de su magnitud, esas obras vienen a representar una promesa tangible de cambio para la gente de la región

En el suroeste de la República Dominicana, dos proyectos monumentales están dando forma a lo que apunta ser una nueva era de desarrollo para esa región.



El Proyecto de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo-Pedernales y el Proyecto Múltiple Monte Grande marcarán un antes y un después en esa parte de la geografía nacional, una vez cada uno comience a dar frutos. Y los dos caminan ya en esa dirección. Con inversiones millonarias y un enfoque integral, ambos no solo prometen cambiar el paisaje, sino también impulsar la economía, generar empleo y abrir nuevas oportunidades para la comunidad local.



Lo que se hace en Pedernales –lugar que esperó por años que el progreso se asomara- se vislumbra como un foco de avance para toda la provincia y más allá de sus límites territoriales. Con una inversión estimada de US$2,245 millones y un periodo de ejecución de hasta 20 años, esta ambiciosa iniciativa se desarrollará en cuatro fases, con la primera de esas etapas ya en marcha. La construcción de 4,700 habitaciones hoteleras con vista al mar marca el inicio de una oferta total de 12,000 habitaciones al finalizar el proyecto, según datos proporcionados por la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP). La diversificación de la oferta turística incluirá un aeropuerto internacional en Oviedo, a solo 22 minutos de Cabo Rojo, para consolidar la accesibilidad al destino.



El complejo turístico abarcará zonas comerciales, áreas residenciales e institucionales, restaurantes y diversas amenidades. Con nueve hoteles de cadenas reconocidas como Iberostar, Hilton, Marriott, Sunwing, Inclusive Collection Part of World of Hyatt, y Karisma Hotels & Resort, el impacto en la economía y el empleo será significativo. Meliá, una cadena hotelera de renombre, ha mostrado interés en futuras etapas del proyecto.



Los avances en la construcción de los primeros hoteles son notables, especialmente en el complejo operado por Iberostar Group, que consta de 580 habitaciones. Está finalizada la construcción de obra gris de varios edificios y se encuentran edificadas 236 habitaciones. Con obras de infraestructura como acueductos, redes de alcantarillados y una planta de tratamiento de aguas residuales en curso, el desarrollo sigue un curso prometedor.

Se espera que nada lo detenga



La construcción del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, programada para iniciar en el primer trimestre de 2024, promete fortalecer la conectividad y estimular el flujo turístico. La colaboración con el Fideicomiso Do Sostenible para la gestión integral de residuos refleja un compromiso con la sostenibilidad ambiental, con un vivero que destaca por su programa de conservación de especies endémicas y nativas.



La apertura formal al turismo ya es una realidad, marcada por la llegada de los primeros visitantes a Cabo Rojo. “Es el fruto de tres arduos años de trabajo y dedicación para hacer realidad la visión del presidente Luis Abinader”, ha dicho Sigmund Freund, director ejecutivo de la DGAPP. Habla con elevado interés del tema, siempre que tiene la oportunidad, y no esconde la satisfacción que le genera lo que ha venido ocurriendo.



El corte numérico más reciente, dado a conocer por la parte oficial, indica que a la fecha se han invertido RD$26,000 millones en Cabo Rojo, generando más de 1,800 empleos directos y dinamizando la economía de toda la región sur.



La primera etapa del nuevo puerto de Cabo Rojo fue inaugurada la semana pasada por el jefe de Estado, marcando el ingreso de un crucero con más de tres mil personas y señalando el inicio del desarrollo turístico y económico de la región Enriquillo.



El presidente Abinader proyecta un impacto económico significativo, con un millón de cruceristas para 2026 y la generación de miles de empleos directos e indirectos. La visión es clara: convertir a Cabo Rojo en un destino turístico de renombre internacional. Se sumaría a otros tantos que tiene República Dominicana, considerado un país bendecido por Dios en toda la región del Caribe.



El Proyecto Múltiple Monte Grande, liderado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), es una obra de infraestructura hidráulica clave para el suroeste dominicano. Ubicado en Monte Grande, Barahona, integra la construcción de la Presa de Monte Grande y diversas obras hidráulicas.



Con una inversión inicial de US$249.6 millones, el proyecto busca controlar inundaciones, abastecer de agua potable a 51 comunidades, irrigar más de 300 mil tareas, generar energía limpia y mejorar las condiciones de vida en la región.



La inversión global es de US$588 millones, monto que incluye el recrecimiento de la presa de Sabana Yegua, en Azua, que operará conjuntamente con la presa Monte Grande para amortiguar las crecidas extraordinarias que experimenta el río Yaque del Sur.



Esta presa es la primera en la región del Caribe que tiene en su muro o cortina un núcleo de asfalto, una tecnología de punta que tiene la capacidad de impermeabilizar esa estructura y darle mayor seguridad a su embalse en eventos extremos por su capacidad de disipar la energía que éstos generan, sean éstos grandes avenidas o terremotos.



El muro de Monte Grande tiene una longitud de 2,200 metros y una altura de 57 metros. Ese gran embalse, que ya está terminado y listo para entrar en operación, tiene capacidad para almacenar más de 350 millones de metros cúbicos de agua, ofreciendo seguridad ante crecidas del río Yaque del Sur a cientos de comunidades que se encuentran localizadas en su cuenca baja, por lo que inundaciones como las que se han producido en Tamayo y Jaquimeyes serán cosa del pasado.



Desde el punto de vista económico y social, esta estructura tiene un punto significativo que influye positivamente en otros, por el hecho de que irrigará más de más de 300,000 tareas en la cuenca baja del río Yaque del Sur, y alimentará el Acueducto Regional del Suroeste (Asuro) con 3.5 metros cúbicos de agua por segundo. Inicialmente se contemplaron 2 metros cúbicos de agua por segundo, pero por el crecimiento de la población y el aumento de la demanda de agua potable, se elevó la disponibilidad de agua para consumo humano. Además, se instalará una central hidroeléctrica para generar 13 megavatios (MW). La finalización de la presa no solo significará beneficios hídricos, sino también el desarrollo de un centro poblado para las comunidades afectadas, con viviendas, servicios básicos y áreas agrícolas.



Desde el control de inundaciones hasta la generación de energía limpia y la promoción del turismo ecológico, el proyecto se perfila como un catalizador para el desarrollo integral. El presidente Abinader ha destacado su papel crucial en mejorar las condiciones de vida y generar oportunidades para las comunidades del suroestanas.



La inversión gubernamental de RD$1,419.8 millones en la construcción del nuevo centro poblado refleja el compromiso con el bienestar de las comunidades, ha dicho el Indrhi en varias ocasiones. Estas acciones van más allá de la infraestructura hidráulica y abordan las necesidades esenciales de las personas, creando un entorno propicio para el desarrollo humano y comunitario. El centro poblado fue planificado –contando con un censo previo- para residentes de las comunidades Monte Grande, Los Güiros, San Simón y La Meseta. Con 390 viviendas, este proyecto garantiza condiciones adecuadas de vivienda, servicios básicos, educación y atención médica.

Obra “sazonada” por varias administraciones

Monte Grande es un nombre citado por décadas. Distintas gestiones de gobierno han dado vueltas y vueltas en torno a éste, hasta que finalmente se inició.



De acuerdo con datos del expresidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Teodoro Hidalgo (periódico El Día, 14 de agosto 2023), “fue solicitada al entonces presidente Joaquín Balaguer, por los munícipes de la zona en abril del año 1967, y ordenado su estudio y diseño al Indrhi en 1991. El 20 de julio de 2009 fue suscrito el contrato para la construcción de la obra y la rehabilitación de Sabana Yegua (…). Del tema habló luego Leonel Fernández y posteriormente Danilo Medina, quien la inició formalmente y la dejó bastante avanzada.

