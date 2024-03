La Vega. Con la presencia de la vicepresidenta de la República Raquel Peña, el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereyra Rojas, anunció que la institución financiera dispuso de RD$10,000 millones para financiar la próxima cosecha arrocera en todo el país, con una tasa preferencial de un 6 %, la cual fue acogida con beneplácito por los productores.



Pereyra Rojas informó que por más de diez años estos fondos benefician a los productores, molineros, y comercializadores distribuidos en las 21 provincias donde se siembra y cosecha el cereal. “Además de ser el producto agrícola que más se cultiva en el país, el arroz es de los sectores que integran más personas y empresas en su cadena de valor, todos los años miles de dominicanos, entre ellos productores y agricultores, junto a más de 50 factorías participan activamente en la siembra, el procesamiento, el almacenaje y la comercialización del arroz, en beneficio de nuestra economía”, subrayó el administrador general del Banco de Reservas.



Volumen consolidado



El administrador general del Banreservas informó que entre 2012 y 2023 el banco ha destinado setenta y seis mil millones de pesos de los cuales han procesado desembolsos por sesenta y dos mil millones. “Nuestra participación es de un significativo 70% en el contexto del sistema financiero dominicano en su conjunto”, explicó Pereyra y resaltó la pulcritud con que asumen los molineros y productores el compromiso de repagar el 100% de los créditos del Programa de Pignoración. Destacó la importancia estratégica que conceden al sector el presidente Luis Abinader y el Banco de Reservas, porque contribuye notablemente al desarrollo nacional, mediante el aumento de las exportaciones, la creación de empleos en las zonas rurales, la reducción en los niveles de pobreza y desigualdad. “El Programa de Pignoración de Arroz -expresó el ejecutivo bancario- ha sido decisivo para el crecimiento, sostenibilidad y desarrollo del sector arrocero nacional, contribuyendo no solo con la estabilidad de los precios del consumidor, sino también con aspectos relacionados con los márgenes de rentabilidad de los productores”. Mientras Fausto Armando Pimentel, presidente de Adofa, dijo que durante los 25 años del programa de pignoración de arroz, mecanismo que ha fortalecido al sector, junto con estabilidad y motivación ya que desde 1999 cuando en el país se producían ocho millones de quintales de arroz, en el 2021 sobrepasó los catorce millones de quintales.

Presidente Fenarroz cita impacto de pignoración

Mientras el presidente de Federación Nacional Dominicana de Productores de Arroz (Fenarroz) Marcelo Reyes, dijo lo significativa que ha sido la pignoración de arroz para el sector, la cual consiste en garantizar la estabilidad y la seguridad al pueblo dominicano en tiempo de crisis, lo que aporta al desarrollo sostenible de la producción arrocera. Resaltó que a finales del 2023 el mercado arrocero internacional se vio afectado por las condiciones climáticas.