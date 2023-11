En un compromiso continuo con la economía familiar y la estabilidad económica del país, el Gobierno dominicano, bajo la administración del presidente Luis Abinader, ha decidido mantener los precios de los combustibles de uso doméstico subsidiados, a pesar de las alzas internacionales.



Esta medida –dijo el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes- resalta el enfoque del gobierno en aliviar la carga económica de sus ciudadanos y garantizar que los precios internacionales del petróleo no se traduzcan en una carga financiera insostenible.



El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, destacó la determinación del gobierno al afirmar que “el bienestar colectivo y no otro es nuestro principal objetivo”. “En un momento en que los precios del petróleo han estado experimentando un aumento constante a nivel global, el Gobierno ha demostrado su compromiso de estar al lado de la población, especialmente de aquellos que son más vulnerables a las fluctuaciones de precios”, dijo.



Para la semana del 4 al 10 de noviembre de 2023, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes ha anunciado que los precios de los combustibles se mantendrán así: La Gasolina Premium se mantendrá en RD$293.10 por galón; la Gasolina Regular se mantendrá en RD$274.50, el Gasoil Regular se mantendrá en RD$221.60, el Gasoil Óptimo a RD$239.10 por galón, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantendrá en RD$132.60 y el Gas Natural se mantendrá en RD$43.97 por metro cúbico.



La tasa de cambio promedio semanal se encuentra en RD$56.89, según las publicaciones diarias del Banco Central, lo que influye en los precios de los combustibles en la República Dominicana.



En las 14 semanas anteriores a la actual, el Gobierno dominicano había destinado un total de RD$5,811.2 millones para paliar las alzas bruscas de los combustibles que podrían afectar a los consumidores. Este esfuerzo ha sido un pilar fundamental en la estrategia del presidente Luis Abinader para proteger la economía de los ciudadanos y garantizar que los precios internacionales del petróleo no se traduzcan en una carga financiera insostenible para los dominicanos.



Crudo de Texas



El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró ayer con una caída del 2.4%, hasta los US$80.51 el barril, su quinta sesión consecutiva en bajada.



Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuro de WTI para diciembre bajaron US$1.95.

Sesión de crudo cerró en rojo; el tema de Hizbulá

La sesión del crudo cerró en rojo a la par que baja la preocupación por el suministro generado por el curso del conflicto en Oriente Medio. El precio de referencia del crudo está volviendo al nivel en el que estaba antes de que Hamás atacara a Israel el 7 de octubre. El foco volvió a ponerse en el conflicto después de que Hasán Nasrala, líder del partido político libanés Hizbulá, advirtiera de que una escalada en Gaza podría llevar a otra en el Líbano.