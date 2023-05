El economista Luis Manuel Piantini, exvicegobernador del Banco Central, considera de “prudencia de política que las autoridades monetarias” dominicanas mantengan la brecha entre la tasa de política monetaria local con la de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed).



Afirma que estrechar más los márgenes (que ahora son unos 325 puntos básicos) “le crearía posible presión no deseada a la caída del valor del peso el cual se ha mantenido apreciado ayudando a paliar las presiones inflacionarias”. El BCRD pausó en noviembre último su TPM en 8.50 % anual, luego de un año de alzas mensuales que le sumaron 500 puntos básicos en un año. La Fed, en su última reunión le aumentó 25 puntos y la llevó a una franja 5%-5.25%.



Ayer el economista Andrés Dauhajre hijo (Andy) en su artículo semanal en elCaribe dijo que hay condiciones para que el BCRD reduzca su TPM de 25 a 50 puntos.Sobre esa posibilidad también opinó el economista Antonio Ciriaco, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).



Entrevistado por este diario, Piantini, un experto monetarista, expuso: "Es mi impresión que si la Fed no mueve de nuevo su tasa hacia arriba en 0.25 puntos la mantendrá estable esperando ver las reacciones del mercado y lo que muestren los números en los próximos meses. Por tal motivo considero que sería de prudencia de política que las autoridades monetarias observen y mantengan iguales márgenes con las tasas de la reserva en su decisión del próximo junio ya que estrechar más el margen le crearía posible presión no deseada a la caída del valor del peso el cual se ha mantenido apreciado ayudando a paliar las presiones inflacionarias", precisó Piantini. Razonó: "La tasa de inflación en los Estados Unidos se encuentra 2 y medio veces por encima del objetivo de política de la Reserva Federal", por lo que planteó que "aún cuando el mercado laboral muestra cierto enfriamiento la tasa de desocupación se encuentra a su nivel más bajo, 3.4%, de los últimos sesenta años y los salarios continúan mostrando un robusto crecimiento mensual, factores que junto al elevado nivel de ahorros acumulado por las familias durante la crisis sanitaria del covid han mantenido un fuerte crecimiento del consumo durante los últimos trimestres, mostrando el de enero/marzo una tasa de crecimiento real del 3.7%". Expresó que en la última subida de la tasa de la Fed de 0.25 puntos primó "el temor de que este pudiera crear mayores problemas a los activos que mantienen los bancos depreciados por el aumento de dicha tasa. Sin embargo el posible efecto adverso parece estar concentrado en los pequeños y mediados bancos cuyo apoyo del gobierno a los tres que han caído en bancarrota representan en términos reales apenas el 16% del total del valor entregado al sistema durante la crisis del 2008/09.



Piantini precisó: “No obstante que la tasa de inflación objetivo ya está llegando al nivel superior del rango esperado. Dándole margen a las autoridades a sentirse cómodas con la actual tasa y márgenes con la de la Fed. Y la tasa de crecimiento de la economía se mantiene dentro de números aceptables frente a la crisis que está viviendo el resto de la economía mundial”.