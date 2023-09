Agosto cerró con un nivel de inflación de 0.52 %, en un escenario de precios impactado por alzas en los grupos Alimentos y Educación, debido a incrementos en renglones como plátanos verdes, pollo fresco, huevos, azúcar, tarifas de colegios privados, libros y uniformes.



Geográficamente, la inflación más alta se produjo en el Norte y la más baja en el Este.Con el resultado del octavo mes del año, la inflación interanual, medida de agosto 2022 hasta agosto 2023 se ubicó en 4.27 %, con lo cual se mantuvo “dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %”, explicó el Banco Central, al dar a conocer el informe del índice de Precios al Consumidor de agosto.



Por el logro de agosto, que da continuidad a una tendencia de los últimos siete meses, el Banco Central contempla, “si es necesario”, seguir su política monetaria de estímulo para reactivar la economía.



En tanto, el reporte del IPC del Banco Central destaca que el desempeño de la inflación de agosto “refleja principalmente la efectividad de la política monetaria implementada por el Banco Central para mantener el comportamiento de los precios dentro del objetivo establecido en el programa monetario”, y que “en adición resaltó que la inflación interanual se encuentra entre las más bajas de los países de América Latina, y República Dominicana es de las primeras economías de la región en disminuir la variación del IPC y ubicarse dentro del rango meta de inflación.



Inflación por gbrupos



El BCRD explica que el análisis del comportamiento del IPC general del mes de agosto de 2023 muestra que el grupo de mayor aporte a la inflación fue Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con un aumento de 1.27 %, que aporta el 63 % de la inflación general del mes de agosto de 2023.



“En menor medida incidieron los grupos Educación (1.81 %), Transporte (0.16 %), Vivienda (0.22 %) y Bienes y Servicios Diversos (0.25 %)”, precisa.



Explica que la variación de 1.27 % en el índice de precios del grupo Alimentos y Bebidas no Alcohólicas obedece fundamentalmente a los aumentos de precios observados en algunos bienes como el pollo fresco (3.56 %), plátanos verdes (6.37 %), papa (18.15 %), huevos (3.00 %), azúcar (3.16 %), entre otros. Puntualiza que otros bienes alimenticios presentaron disminuciones en sus precios, y cita aguacates (-9.82 %), tomates (-9.41 %), naranjas (-9.49 %), auyama (-6.96 %) y lechuga (-7.72 %), que atenúan la inflación del rubro de los alimentos.



Dice que el IPC del grupo Educación varió 1.81 %, explicado por los aumentos de las tarifas de los colegios privados, comportamiento característico de la matriculación escolar que estacionalmente ocurre durante este período. “En efecto, se registraron alzas en las tarifas de los servicios de enseñanzas primaria (3.65 %), secundaria (4.06 %) y preescolar (3.58 %).



Otros componentes del gasto escolar que reflejaron alzas de precios fueron los libros (2.17 %) y uniforme escolar (0.71 %)”. De la variación de 0.16 % experimentada en el IPC del grupo Transporte en el mes de agosto, el informe establece que responde principalmente al aumento de 1.19 % en los precios de los automóviles. Además, se verificaron ligeras alzas de precios promedio mensual de las gasolinas premium (0.46 %) y regular (0.33 %), en el gasoil (0.59 %), como resultado de los ajustes dispuestos por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. En sentido contrario, aportó la variación de -10.11 % en los precios de los pasajes aéreos, incidiendo en que el crecimiento del índice de este grupo no fuese de mayor magnitud.

En la región Norte la inflación fue 0.63 %

El BCRD informó que los resultados del IPC por regiones geográficas arrojan que el índice de precios al consumidor de la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, aumentó 0.46 %, la región Norte 0.63 %, la región Este 0.37 % y la región Sur 0.55 %.



La variación más alta registrada en el IPC de la región Norte se explica por la mayor incidencia que tuvo el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas en esta área geográfica. En tanto que la menor inflación registrada en el IPC de la región Este, obedece al menor crecimiento en los precios de los bienes alimenticios en la referida región en el mes de agosto.



El reporte del BCRD agrega que el análisis de los índices de precios por estratos socioeconómicos muestra tasas de inflación similares en los índices de los quintiles de menores ingresos (1, 2 y 3). En ese tenor, el índice del quintil 1 varió 0.55 % y 0.56 % los quintiles 2 y 3. En tanto que los quintiles de mayores ingresos (4 y 5), reflejan un crecimiento de 0.54 % el quintil 4 y 0.35 % el quintil 5.



En el caso del IPC del grupo Vivienda, el BCRD dice que este registró una variación de 0.22 %, producto del incremento de precio del servicio de alquiler de vivienda en 0.38 %.