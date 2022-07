El Banco Popular Dominicano realizó la primera edición interna del Challenge Popular para sus colaboradores.



Se trata de una competición de cocreación de ideas donde se premiaron las soluciones con mayor potencial creativo e innovador para impulsar la transformación digital y mejorar la experiencia, tanto de clientes como de los propios empleados.



Medio centenar de colaboradores, pertenecientes al mando medio y la base laboral de la entidad bancaria, participaron en la final de la maratón, teniendo que desarrollar a contrarreloj y luego defender ante un jurado sus propuestas de soluciones, enmarcadas en las categorías de Diseño de Experiencia de Empleados, Diseño de Experiencia de Clientes o Inclusión, en el marco del programa Popular para Todos.



En el Challenge Popular para empleados, al igual que en su versión para universitarios, parte importante de la dinámica es que no hay equipos preestablecidos, sino que se forman aleatoriamente nuevos grupos, abriendo de esta forma un escenario de retos multidisciplinarios entre personas que no se conocían con anterioridad, estimulando con ello su capacidad de coordinar ideas y trabajar en equipo en favor de una visión.



La maratón de cocreación de ideas está basada en una metodología “learning by doing”, que consiste en que todo el conocimiento adquirido por los participantes puede ser puesto en práctica de manera inmediata mediante retos específicos.



De esta manera, se fusiona a la perfección el conocimiento y la práctica para potenciar la competitividad y la innovación en los equipos, en este caso, conformados por empleados de la entidad bancaria.



El Challenge Popular para empleados contempla tres etapas, iniciando con una charla inductiva, dos días de preparación y uno de evaluación por parte del jurado, en el que se anuncian los ganadores. Los concursantes disfrutaron una licencia de sus labores durante los tres días de la competencia y conformaron equipos de diversas áreas de la organización.



Innovación y los ganadores



El presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, destacó la importancia de la iniciativa para fomentar el sentido de pertenencia y el trabajo conjunto.



“Es increíble lo que logramos cuando trabajamos en equipo y compartimos una misma visión. Me siento muy orgulloso de nuestra gente y de la diversidad de talento que se ha unido en esta iniciativa para presentar soluciones que mejorarán la experiencia de los clientes”, subrayó Paniagua.



En total, en la final concursaron 10 equipos multidisciplinarios que trabajaron con absoluta sinergia para estructurar sus propuestas, recibieron premios en metálico.



Los colaboradores Mario Ramírez, José Chez, Mariela Gavilán, Orquídea La Beet y Juan Rodríguez resultaron ganadores del primer lugar.



Los empleados Niurkys Jiménez, Mark Benítez, Leuis Leger, David Almánzar y Sergio Burgos se alzaron con el segundo lugar. Mientras, los señores Nelly Segura, Francesca Pimentel, Gabriela Martínez, March Coronado y Wileidy Paulino lograron el tercer lugar.