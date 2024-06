En una década, la producción se elevó de 4.2 a 6.5 millones de toneladas; así está establecido en un estudio presentado por la Adocem a la prensa

Cuando se analiza lo que ha estado ocurriendo con la industria del cemento en República Dominicana, hay números que ofrecen una idea bastante clara sobre su fortaleza e importancia en la economía.

La producción ha crecido un 55% en los últimos diez años, al pasar de 4.2 millones de toneladas que se producían en el 2012 a 6.5 millones al cierre del 2023.



Y se destaca que desde el año 2021 la producción es mayor de lo que indicaba su tendencia previa a la pandemia de covid-19.



Estas y otras cifras están contenidas en el estudio “Evolución e impacto de la industria del cemento en la construcción: mitos versus realidad”, presentado ayer por el economista Magín Díaz, como parte del almuerzo anual que organizó la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem), para presentar su memoria de desempeño correspondiente al 2023.



De acuerdo con los números que ofreció Díaz, el precio del cemento en el mercado local se mantiene como uno de los más bajos y estables de la región, y su evolución está alineada con la evolución del costo de sus insumos.



“En los tres años post-covid (calculados de 2021 a 2023), el crecimiento del precio de mercado ha sido inferior al de los costos, de los cuales un 60% está conectado al dólar,” indicó el profesional de la economía en la presentación del estudio a los medios de comunicación.



La investigación comprende además un análisis sobre el peso del cemento en los costos totales de construcción, al hacer una comparación entre la data que maneja el Índice del Costo Directo de la Vivienda (ICDV), publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y un estudio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).



El resultado indica que en promedio el precio del cemento ha explicado entre un 10% y un 17% del aumento de costo para diferentes tipos de construcciones, es decir, que entre un 83% y un 90% del aumento ha sido provocado por otros factores/componentes.



Las palabras de Maniscalco



Mientras, según lo externado por el presidente de Adocem, Giuseppe Maniscalco, la industria cementera se ha unido de forma proactiva y certera al impulso experimentado en el sector de la construcción en los últimos meses del pasado año, en respuesta a un consumo de 5.4 millones de toneladas en el mercado local, el cual, aunque fue ligeramente inferior al registrado en el año 2022, refleja un resultado favorable.

Maniscalco agregó que las perspectivas económicas de la República Dominicana para el 2024 apuntan a la reactivación del crecimiento económico, recuperando así el ímpetu de los últimos años.



Esta expectativa se respalda en los resultados del consumo local de cemento, que ya en el primer cuatrimestre superan en un 2% comparado con el mismo periodo del año anterior.



Desde su óptica, es imperativo para la industria tener una visión clara del futuro que se quiere, delinearlo y anticiparlo. “En primer lugar, somos un país con un espíritu de emprendimiento y lucha. Esta fortaleza intrínseca, combinada con políticas de estado que sustentan el crecimiento, nos permite continuar previendo un futuro prometedor. La clave está en la capacidad de adaptarnos y de anticiparnos a los cambios del entorno económico y social, no solo los que ocurran en el país sino en el resto del mundo, manteniendo una clara visión del futuro que anhelamos”, le dijo al auditorio.



En el abordaje del tema, la directora ejecutiva de Adocem, Julissa Báez, explicó que, a través de las memorias, se puede ver lo esencial que es el cemento y sus múltiples aplicaciones en la vida de la sociedad y cómo la industria del cemento, única industria con una hoja de ruta para una economía baja en carbono, juega un rol fundamental en el desarrollo sostenible de la nación dominicana.

Mucha gente depende…



Según los cálculos, la industria cementera genera 30,000 empleos, y sirve de sombrilla al crecimiento económico al facilitar el desarrollo de infraestructuras, viviendas y ciudades.



Y agregó: “A menudo damos por sentado el papel del cemento en nuestra vida diaria. No pensamos en él cuando caminamos por las calles, cuando entramos a nuestras oficinas o cuando disfrutamos de nuestros hogares. Aunque no lo notemos, el cemento está en todas partes y sin él, muchas de las comodidades y seguridades que disfrutamos no serían posibles’’.



