Fernando Hazoury advierte inversionistas podrían mirar hacia otros países si condiciones en RD no son idóneas

Madrid, España.- El del presidente del Consejo de Administración de Cap Cana, Fernando Hazoury, tiene claro que República Dominicana posee una estabilidad política, económica y social que son la base de todo y que el Estado ha dado un apoyo vital al turismo durante los últimos 50 años, incluidos los incentivos, desde el 2000 a la fecha.



Esos incentivos, desde su punto de vista, deben mantenerse y no eliminarlos. “Si no se mantiene eso como está, debería modificarse y mantenerse en un gran porcentaje. Las cosas no están saliendo automáticamente porque somos simpáticos y porque hay estabilidad económica y política, ni porque tenemos bonitas playas. Hay otros países que poseen bonitas playas, buenos habitantes que dan buen servicio, y son países con estabilidad económica y política, y no son los líderes del Caribe, como prácticamente lo somos nosotros. Solo nos lleva la delantera México, pero México es un continente y tiene 80 años de turismo. Nosotros vamos acercándonos y en algún momento vamos a empatarlos y quizás en algún momento los superaremos”, sostuvo.



En conversación con CDN y el periódico elCaribe, antes del inicio de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) explicó que tener grandes inversionistas y grandes cadenas invirtiendo en República Dominicana no es una coincidencia, sino que eso es parte de los incentivos que está apoyando al turismo.



Calculó que el pasado año el país dominicano tuvo alrededor de 16,000 millones de dólares producidos por el turismo. “Creo que si van a realizar algún cambio, debemos y debe el Estado con todas las asociaciones turísticas, entre ellos Asonahores y Adeti , y con los grandes inversionistas turísticos presentes, incluidas las grandes cadenas internacionales, deben participar en la discusión”, expuso.



En ese diálogo al que se refiere Fernando Hazoury, debería estar la propia Cap Cana, Punta Cana y otros grupos empresariales-hoteleros, según dijo.



“Si se va a hacer un cambio de lo que está volando perfectamente y caminando perfectamente, o lo dejamos así como está, o discutimos muy bien en qué se va a variar, porque podemos matar la gallina de los huevos de oro”, advirtió.



Ciudad Destino Cap Cana, de la que Hazoury es presidente del Consejo de Administración, tiene 7,500 habitaciones en operación y más de 5,000 en construcción. La firma tuvo un movimiento extraordinario durante el año 2023, que se amarra con el movimiento en curso este 2024.



Cuando se habla de habitaciones, en este caso, algunas son hoteleras y otras inmobiliarias, que aunque sean apartamentos de una, de dos y tres habitaciones, se manejan todas con el concepto de habitaciones en la industria turística.



El empresario turístico resaltó que en 20 años Cap Cana tuvo la oportunidad de poner en operación la cantidad de habitaciones citadas y lo está multiplicando por 1.75 % en estos últimos dos años. “Desde el pasado año, al próximo año que se inauguren esas habitaciones pasaremos de 7,500 habitaciones en operación a un total de 12,500”, calculó.



Y agregó: “Es un salto exponencial, el cual queremos seguir ejecutando; soñamos que siga siendo así. Pero estos sueños no se pueden hacer realidad si no se hacen infraestructuras. A Cap Cana le está yendo muy bien y está casi duplicándose en este momento, con sin número de proyectos… más de 25 proyectos construyéndose a la misma vez, pero Cap Cana está pensando cómo puede ir por delante con las infraestructuras debidas, entre ellas más carreteras internas en el destino, para que esos proyectos nuevos que se hagan tengan los servicios debidos”.



Desde golf, hasta electricidad y otros servicios necesarios



Los servicios a los que se refiere el empresario son el agua, electricidad, el internet, más campos de golf, aceras más grandes para que la gente ande en bicicleta, camine y trote, entre otras actividades. “Queremos seguir teniendo una ciudad no solamente sostenible y ecológica, sino que el crecimiento siga con las infraestructuras básicas. La carretera principal, que es de dos carriles, la estamos subiendo a cuatro y estamos tratando de que las infraestructuras no solo sean modernas, sino ir adelante para que la ciudad sea de primer mundo, con infraestructuras de primer mundo, con entretenimiento de primer mundo y con infraestructuras que no colapsen, que se hagan como Dios manda y que duren las décadas que tengan que durar”, indicó.



Fernando Hazoury explica que Cap Cana primero apostó a lo común, a sol y playa, y a la parte inmobiliaria frente a la costa, pero cuenta y apuesta a una diversificación en todos los sentidos. “Así como nos hemos diversificado en el sector hotelero, trayendo marcas de muy alto nivel, porque la mayoría de las marcas de nuestro destino son de muy alto nivel y la mayoría norteamericanas, que es nuestro principal turismo, Cap Cana está apostando a la segunda y a la tercera línea, no de costa, en la cual está apostando al turismo deportivo y está el tema de Concacaf y el tema del fútbol que es tan importante, mundialmente hablando”.



Aseguró que eso es una realidad que tomará entre un año o un año y medio y que requiere de la construcción de unas instalaciones. “Yo creo que es un salto importantísimo, no para Cap Cana, sino para el país. Nosotros estamos apostando al turismo ecológico; ya tenemos la primera torre del Este. La inauguraremos el primero de marzo, si no hay ningún cambio en la agenda del presidente. Será inaugurada por el presidente y el ministro de Turismo, David Collado, el primero de marzo de este año”, informó. Esa primera torre está situada a poco más de un kilómetro de la orilla pero tiene toda la vista al mar.



“Nosotros, en la segunda y la tercera línea estamos jugando a que todavía se vea la costa, pero sin que en la costa haya altura ni nada por el estilo. Estamos jugando a la parte ecológica con parques temáticos y con hoteles que vienen temáticos, ecológicos, en terrenos bendecidos por Dios y en terrenos que tienen mucha riqueza ecológica y sostenibles a unos cinco kilómetros de la costa”, explicó el presidente del Consejo de Administración de Cap Cana.

Una vía para avanzar; una visión clara del tema

Los hoteles temáticos que menciona el ejecutivo de Cap Cana son pequeños hoteles que regularmente van por debajo de las cien habitaciones. Se trata de 400 habitaciones proyectadas para tres, cuatro o cinco años.



Fernando Hazoury ha dicho que República Dominicana debería estar pensando ya en veinte millones de turistas, y deja claro que para algunas personas eso podría sonar como un sueño. “Como un sueño también fue el tema de los diez millones de visitantes y yo creo que no es un sueño. Yo creo que era mucho más difícil llegar a los diez millones de visitantes que a los veinte millones. Por lo tanto no creo que sea un sueño y no creo que tome cincuenta años”, indicó.



Desde su punto de vista, el turismo es la vía para salir de un país en proceso de desarrollo, en el cual todavía hay pobreza, a ser un país rico, una nación sin gente pobre.