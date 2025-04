El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) clausuró una docena de establecimientos comerciales ubicados en la playa de Boca Chica.



El cierre obedece a que no cumplieron con la normativa que exige esa institución de mostrar de manera visible los precios de sus productos, conforme establece la Ley 358-05.



El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que un equipo de inspectores de la entidad hizo un recorrido por la zona para determinar si se estaba cumpliendo con la disposición, “la cual le fue notificada con anterioridad e incluso se hizo una reunión con los comerciantes y directivos de varios sindicatos en los que se encuentran agrupados, en la que se informó que serían sancionados o clausurados los negocios que no exhibieran de manera visible los precios de los productos que venden por libra y por unidad”.



“Y justamente eso es lo que hemos hecho, sancionar a esos comercios que no cumplieron con dicha disposición que establece la ley que crea a Pro Consumidor”, agregó.



Alcántara dijo que previamente, se realizaron operativos en los que se les notificaba a los negocios sobre la obligación de transparentar los costos por unidad y por libra, ante las constantes quejas que llegaban a Pro Consumidor de usuarios, de que habían sido engañados o estafados en la compra de productos en la playa de Boca Chica. “Con el cierre de los comercios que desacataron la normativa, se busca garantizar que tanto los visitantes nacionales como extranjeros estén debidamente informados sobre los precios, previniendo así que ocurran abusos y reclamaciones, como estaba ocurriendo”, explicó.