La propuesta de diálogo sobre el impacto del problema haitiano en el país no ha pasado de las palabras a los hechos por aspectos formales.



Mientras el expresidente Leonel Fernández ha abogado desde el principio por una mesa que involucre a todos los sectores, el presidente Luis Abinader lo ha limitado a los expresidentes de la República, lo que ha provocado diferencias..



La respuesta de Fernández a una carta de invitación que le envió el presidente Luis Abinader para un encuentro entre expresidentes en el Palacio Nacional el 14 de este mes, fue de una valoración positiva a la iniciativa, pero dijo que ese escenario solo serviría para una foto y que el escenario ideal es el Consejo Económico y Social (CES).



“He recibido la carta del presidente, por lo que veo, es una invitación cordial que nos hace el presidente para asistir al Palacio Nacional el próximo miércoles, para mí lo más importante es que el presidente ha mostrado voluntad en que ese diálogo se produzca y nosotros en la FP también tenemos esa voluntad, en lo que podemos diferir es en lo relativo al método, quizás lo prudente no sería una presencia en el Palacio Nacional, porque eso sería solamente tomarse la foto”, expuso, al ser cuestionado sobre el tema.



Consideró que lo prudente sería realizar el encuentro en el CES. “Es el órgano previsto en la Constitución de la República para discutir los temas sociales del país, y creo que no es una invitación para solo incluir a los expresidentes, es una iniciativa para incluir a todas las fuerzas vivas de la sociedad dominicana, ahí tiene que convocarse al sector sindical, al sector laboral, al sector profesional, a las iglesias, a la sociedad civil; entonces así es como se logra el consenso general de la nación, por consiguiente, aunque valor el gesto, valoro la cortesía, considero, sin embargo, que el método adecuado es una convocatoria al Consejo Económico y Social amplia a todos los sectores de la vida nacional”, reiteró Fernández.



Además de Fernández, Abinader envió cartas de invitación a una reunión en Palacio a los expresidentes, Danilo Medina e Hipólito Mejía. En cada carta, Abinader destacó distintas cualidades de cada uno de los destinatarios.



Sobre ese mismo tema, el vocero de la Presidencia de la República, Homero Figueroa, aclaró que la política migratoria que desarrolla el gobierno no incluye un plan de regularización para trabajadores extranjeros.



“La política migratoria del Gobierno es clara: reducir la presencia de inmigrantes indocumentados, asegurar la frontera y hacer cumplir la ley. Seguimos aplicando las 15 medidas anunciadas por el Presidente y avanzamos en la búsqueda de consenso nacional, incluyendo a los expresidentes. Nuestra política no incluye ningún plan de regularización”, publicó Figueroa en sus cuentas de redes sociales.



Ayer el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, expresó que se necesita un plan regularización para el mercado laboral, pero luego aclaró que no habló de una regularización de extranjeros sino que se refirió a la necesidad de aplicación de la ley sobre esa materia como ha informado el presidente Abinader.