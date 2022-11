Email it

La República Dominicana y Jamaica fortalecen sus relaciones buscando nuevas oportunidades bajo el concepto de ganar y ganar.



En lo que respecta a la balanza comercial con Jamaica, la República Dominicana alcanzó en 2021 un repunte de las exportaciones, que aumentaronen 39 %, al pasar de US$74 millones a US$121.80 millones con el envío de productos nacionales hacia el también país caribeño. Entre ellos se encuentran combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, cemento, acero, plástico y sus manufacturas, productos de papel, cartón, salsas comestibles, hortalizas, frutas, entre otros.



Mientras que Jamaica ha invertido en territorio nacional más de 55 millones de dólares en distintas áreas, dentro de las cuales se encuentran instituciones financieras como el banco JMMB, empresas de comestibles, restaurantes y demás.



A partir de esas oportunidades en el comercio y la inversión, la embajadora de República Dominicana en Jamaica, Angie Martínez Tejera, informó que dentro de las estrategias del país figura explotar las potencialidades de República Dominicana en el nicho jamaicano, sobre todo porque la referida nación exporta el 80 % de sus productos.



“Nosotros hicimos una estrategia de venderles a ellos, de una manera genuina, porque no es venderle por ganar, sino porque entendemos que podemos desarrollar una relación de ganar y ganar con el Caribe, que ellos comiencen a vernos como hermanos, que podemos crecer juntos en la parte comercial, que es donde había un gran potencial tanto en inversiones de Jamaica a República Dominicana y de República Dominicana a Jamaica”, expresa la diplomática durante una visita realizada al periódico elCaribe y al director de este diario, Nelson Rodríguez.



Vuelos directos, el logro más importante para ambas naciones



Anteriormente, viajar hacia Jamaica era una travesía que se tomaba de 8 a 20 horas de vuelo y escalas, lo que significaba una barrera para futuras exploraciones y negociaciones entre inversionistas, aunque hubiese interés.



Ahora, al lograr la conectividad aérea directa constituye el logro más significativo durante el segundo semestre del 2022, según explica Angie Martínez Tejera. Afirma que, sin duda, es el hito más importante y trascendental en los 58 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Cuenta que en julio del 2022, luego de un año intenso de gestiones, se logró el permiso del gobierno jamaicano para que las aerolíneas dominicanas pudieran operar vuelos comerciales directos a Jamaica y finalmente el pasado 14 de noviembre la aerolínea dominicana Arajet inauguró el vuelo que conecta a las ciudades de Santo Domingo y Kingston, capital de Jamaica.



“Cuando conseguimos este vuelo, de repente, no solamente va a tener un impacto positivo en el comercio, la inversión y el turismo, que eso está por sentado, pero también en la parte cultural porque para nosotros era muy difícil viajar entre República Dominicana y Jamaica anteriormente para promover acciones y actividades de cooperación en esa área, pero ahora con este vuelo directo tenemos la oportunidad de abarcar otros aspectos no solo el comercial, que igualmente seguiría siendo el gran protagonista”, manifestó la embajadora.



Desde mayo de 2021 a la fecha, se han realizado unas 15 misiones de comercio e inversión con varias decenas de empresas dominicanas y jamaicanas interesadas en hacer negocios con sus respectivos países, dijo Martínez Tejera, a la vez que indicó que en el 2023 el flujo aumentará.

Misión de saber cuántos dominicanos hay allí

Conocer cuántos dominicanos viven exactamente en Jamaica es una prioridad del Gobierno dominicano y esto se encuentra dentro de las misiones de la embajadora de República Dominicana en esa nación. Por tales motivos, como una estrategia para el intercambio de informaciones, la embajada está trabajando junto con el Instituto de Estadística de Jamaica en el censo nacional 2022 que se ejecuta en dicha nación. A través de esta asociación, la embajada trabaja para concientizar a la diáspora dominicana sobre la importancia de colaborar en la realización del proceso.



La embajadora de República Dominicana en ese país precisó que además están colaborando en la traducción de los formularios del censo y otros documentos al español, con el fin de facilitar el trabajo del equipo censal y promover un mejor entendimiento, no solo entre la comunidad dominicana sino también entre todos los ciudadanos de habla hispana. “Proteger a sus nacionales es el deber primero. Definitivamente, lo que nos da sentido en nuestra existencia como Embajada, en primer lugar, es la protección a nuestros nacionales. Es un deber sagrado y en ese sentido, nosotros nos hemos caracterizado por ser humildemente cercanos”, expresó.