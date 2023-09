A pesar de los desafíos económicos y políticos que enfrentan algunos de sus vecinos en el Caribe, la República Dominicana continúa fortaleciendo sus exportaciones en la región.



En el año 2022, las exportaciones dominicanas a países como Ecuador, Guyana, Jamaica, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago experimentaron un variado desempeño, lo que destaca la resiliencia de la nación en medio de un contexto global cambiante.



República Dominicana exploró oportunidades de exportación en Ecuador en 2022. Aunque no existe un acuerdo comercial formal entre ambos países, han expresado interés en fortalecer su relación bilateral. De acuerdo con un estudio de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) las exportaciones dominicanas a Ecuador se redujeron en 2022 después de un aumento en 2020 y 2021, debido a una exportación significativa de productos petroleros en 2021.



Sin embargo, se espera que el potencial de exportación a Ecuador alcance los US$36 millones, lo que representa un aumento del 59% con respecto a 2022.



De un año al otro



El sector de zona franca dominicano lideró las exportaciones a Ecuador en 2022, experimentó un aumento del 26.1% en comparación con el año anterior. Las exportaciones industriales no textiles fueron las más destacadas, representan el 89.6% del total.



Por otro lado, las exportaciones del sector nacional se redujeron en un 87.4%, principalmente debido a una exportación única de aceites y combustibles en 2021 que distorsionó los datos.



Los principales productos exportados a Ecuador incluyeron instrumentos médicos, disyuntores eléctricos, medicamentos, productos agroindustriales y productos plásticos. El sector industrial no textilero representó el 89.6% de las exportaciones totales.



Mientras, la República Cooperativa de Guyana se convirtió en el vigésimo sexto mercado de exportación más importante para la República Dominicana en 2022 atrayendo US$42,271,992 (Perfil País, Ecuador, de Adoexpo). A pesar de su tamaño, Guyana ha experimentado un rápido crecimiento económico gracias a la explotación petrolera en el país, lo que ha atraído la atención de exportadores e inversionistas regionales y globales.



Las exportaciones dominicanas a Guyana aumentaron de manera constante, lideradas por el sector nacional, que experimentó un aumento del 62.7% en 2022.



La industria no textilera fue la más destacada, representando el 86.3% del total exportado. Por otro lado, las exportaciones de zona franca también aumentaron en un 40.6%, lideradas por la industria no textilera, que comprendió el 89.6% del total.



Mirada a Jamaica



Siempre partiendo del estudio de Adoexpo, Jamaica se consolidó como el tercer mercado de exportación más importante en el Caribe para la República Dominicana en 2022, con exportaciones por valor de US$100.1 millones.



Ambos países cuentan con acuerdos comerciales que van más allá de los compromisos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



Las exportaciones dominicanas a Jamaica han aumentado de manera constante, con un crecimiento del 14.26% en 2022. La canasta exportadora diversificada incluyó productos agrícolas, agroindustriales e industriales, con una destacada participación del sector nacional, que representó el 63.7% del total exportado. A diferencia de la tendencia global, las exportaciones dominicanas a Jamaica fueron lideradas por el sector nacional en 2022.



El sector de zona franca experimentó un aumento del 29.97%, liderado por la industria no textilera, que comprendió el 97.6% del total. Las exportaciones nacionales se refieren a bienes y servicios producidos dentro del territorio de un país por empresas o productores que operan fuera de zonas francas o áreas de procesamiento especial.



Los productos exportados bajo la categoría de “exportaciones nacionales” generalmente se producen en instalaciones regulares, no en zonas especiales o zonas francas. Exportaciones de Zonas Francas: son aquellos bienes producidos dentro de áreas geográficas designadas como “zonas francas” o “zonas de libre comercio” dentro de un país. Estas zonas suelen tener regulaciones especiales y beneficios fiscales destinados a fomentar la inversión extranjera y la actividad exportadora.

Panamá, Haití, Trinidad y Tobago y la relevancia

Panamá es el vigésimo tercer mercado de exportación para la República Dominicana en 2022, que atrae US$45.8millones. Aunque las exportaciones disminuyeron en comparación con el año anterior, Panamá sigue siendo un mercado relevante para la República Dominicana.



Las exportaciones dominicanas a Panamá se vieron afectadas por una exportación significativa de aceites y combustibles en 2021, lo que distorsionó los datos de 2022, dice Adoexpo.



A pesar de la reducción, las exportaciones de zona franca experimentaron un aumento del 40.99%, lideradas por la industria no textilera, que comprendió el 70.5% del total. Por otro lado, las exportaciones del sector nacional disminuyeron en un 50.77%.



Mientras, Trinidad y Tobago se posicionó como el vigésimo primer mercado de exportación en 2022, al atraer US$52 millones. Ambos países cuentan con acuerdos comerciales que facilitan el comercio bilateral. Las exportaciones a ese mercado han aumentado consistentemente, lideradas por el sector nacional, que experimentó un crecimiento del 37.23% en 2022. Haití siguió como segundo mercado de exportación más importante para República Dominicana.