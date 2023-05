La luz de la meta de inflación comienza a ser vista por los expertos en cuentas nacionales del Banco Central para antes de concluir el primer semestre del año. El comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC) de abril reforzó las expectativas de los técnicos del BCRD. La inflación del cuarto mes fue de 0.24 %.



El BCRD informó que con el resultado de abril, la inflación interanual en ese mes disminuyó a 5.15 %, siendo ésta la tasa más baja registrada desde octubre de 2020. “La desaceleración experimentada por la inflación permite proyectar que la misma estaría convergiendo al rango meta de 4 % ± 1 % antes de finalizar el segundo trimestre del presente año, tal como había sido previsto”, indica el BCRD en un comunicado.La institución explica en su reporte que, al igual que la inflación general, la inflación subyacente interanual continúa su tendencia decreciente. Esta última se ubicó en 5.83 % en abril de 2023, aproximadamente 146 puntos básicos por debajo del máximo de 7.29 % registrado en mayo de 2022.

Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria debido a que excluye algunos artículos que no responden a las condiciones monetarias como alimentos con gran variabilidad en sus precios, así como los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.



Tendencia descendiente



El BCRD destaca que la trayectoria descendente de la inflación evidencia la efectividad del mecanismo de transmisión de la política monetaria que ha implementado, la cual ha estado orientada a mitigar las presiones de la demanda interna.



Dijo que “de igual forma, los subsidios del Gobierno a los combustibles y a la tarifa eléctrica han contribuido en este comportamiento. En adición, la inflación interanual del país se encuentra entre las más bajas de Latinoamérica, es inferior a la de doce economías de la región, mientras que solo cinco países reportan cifras menores que la dominicana, de los cuales dos son de economías dolarizadas”.



El informe dice que al analizar el comportamiento del IPC general durante el mes de abril de 2023, se observa que el grupo de mayor incidencia en el crecimiento del índice de precios fue Alimentos y Bebidas No Alcohólicas con una variación de 0.45 %, que aporta aproximadamente la mitad de la inflación general para el referido mes. Además, contribuyeron los grupos Bienes y Servicios Diversos (0.55 %), Restaurantes y Hoteles (0.52 %) y Vivienda (0.31 %). En sentido contrario aportó el grupo Transporte, que registra una variación negativa de 0.28 %, lo cual incidió para que la inflación de abril no fuera de mayor magnitud.



El reporte destaca que la inflación del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (0.45 %), estuvo explicada por los aumentos de precios observados en la yuca (5.91 %), aguacates (14.22 %), arroz (0.74 %), naranjas (17.49 %), limones agrios (11.51 %), auyama (9.65 %), ñame (6.75 %), huevos (0.81 %), guandules verdes (4.14 %) y tomates (4.43 %).

Pollo fresco y plátanos verdes con menor precio

Los bienes alimenticios que registraron disminuciones en sus precios fueron pollo fresco (-0.82 %), plátanos verdes (-2.20 %), cebollas (-4.70 %), papas (-3.19 %) y plátanos maduros (-2.75 %). La variación de 0.55 % en el IPC del grupo Bienes y Servicios Diversos responde básicamente a los incrementos de precios observados en los servicios y los artículos de cuidado personal, que crecieron 0.81 % y 0.47 %, respectivamente. La variación de 0.31 % del grupo Vivienda obedece a los aumentos en los servicios de alquiler de vivienda.