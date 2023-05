Email it

Este año 2023, República Dominicana por lo visto alcanzará finalmente una meta que se fijó hace años y que desde un principio se vio demasiado ambiciosa: recibir 10 millones de turistas.



Hacia ese número caminan las proyecciones, gracias a que el sector sigue en franca mejoría. El ministro de Turismo, David Collado, le dijo ayer a la prensa que se esperan 7.9 millones de visitantes vía aérea y en la parte de cruceros otros dos millones.



En abril los números fueron azules; se recibieron 862,705 visitantes por las vías aéreas y marítimas, lo que rompe otro nuevo récord en la llegada de turistas. Por vía aérea la llegada fue de 681,567 turistas, 9 % más que en el 2022 y 17 % que el año 2019.



De los 681,567 turistas que visitaron República Dominicana en abril, 587,455 fueron extranjeros y 94,112 dominicanos.



En total el país recibió en abril 862,705 visitantes de los cuales 681,567 fueron por la vía aérea y otros 181,138 por la marítima. Si se echa un vistazo más amplio, en los cuatro primeros meses de este 2023 el territorio nacional recibió 2,757,810 turistas. Eso es 25 % más que en el mismo periodo del año 2022 y 17% por encima del 2019 (prepandemia).



Posiblemente, la primera vez que se habló de “captar por año” diez millones de turistas, fue en 2012, cuando el entonces presidente Danilo Medina indicó que tenía en proyecto aumentar en seis millones el número de personas que desde otras naciones que visitaba cada año la República Dominicana, para que a partir de eso llegaran 10 millones de turistas. Era su gran propuesta, que se sustentaba en la idea de convertir el turismo en la industria más relevante en términos de políticas públicas y de ubicar al sector en el centro de la producción y generación de divisas. Pero no se logró en los ocho años que Medina y su equipo estuvieron en la administración del poder.



Lo promovieron en la campaña electoral y es lo que se reiteró desde que asumieron el poder.

Con los 2,757,810 turistas que llegaron en el primer cuatrimestre de este año se súpera los 2,340,959 del 2022 y los 2,460,423 del 2019 (prepandemia).



“Estos son números palpables e irrefutables, que logramos mes tras mes, superando nuestros propios récords”, dijo Collado en el encuentro con la prensa, al que acudieron, además, los directivos de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores).



Resaltó que también el crecimiento en la llegada de cruceristas es constante, lo que coloca al país como uno de los líderes en ese renglón en la región.



Calculó que el mes pasado llegaron 181,138 cruceristas, superando los 90,427 que nos visitaron durante el mismo mes del año 2022 y los 74,452 del 2019.



Particularidades



En términos generales, en el periodo enero-abril el país recibió 987,665 cruceristas, eso supera los 417,744 del año pasado y 459,441 del 2019.



El comportamiento de los “abriles” desde el año 2019 ha sido el siguiente: Ese mes, de ese año, se recibieron 504,223 extranjeros; en el abril de 2020 la cantidad fue de 102 (el país había sido cerrado desde mediados de marzo por aire, tierra y mar para evitar la propagación del covid-19, porque se había establecido que la presencia del virus ya tenía rango de pandemia); en el abril de 2021 el número de extranjeros recibidos fue de 225,815 (comenzó la recuperación turística, empujada por acciones puntuales, entre ellas la creación de un Gabinete de Turismo); en 2022 se recibieron 513,197 extranjeros y en el abril actual 587,455.



La distribución por aeropuertos el pasado mes, del año en curso fue esta: Punta Cana captó el 59.9 % de los pasajeros, Las Américas doctor José Francisco Peña Gómez movió el 22.7 %, el Aeropuerto Cibao 9.9 %, el de Puerto Plata el 4.8 %, El Catey 1.1 %, La Romana 0.9 % y La Isabela 0.6 %, según las estadísticas oficiales.



Países y ciudades arriba



El Ministerio de Turismo en la actual gestión está midiendo una serie de variables que antes no se consideraban, o no se les daba mucha importancia. Y esas mediciones han permitido ver con mayor amplitud el alcance del sector turístico en la economía dominicana, y permiten ver cómo está considerada la República Dominicana desde el exterior.



Por ejemplo, en abril, en el top de países emisores de turistas a suelo dominicano (los que están a la cabeza) lo integran Estados Unidos, con un 47.2 %; Canadá, con el 19.5 %; Colombia 3.7 %; Argentina, con 3.1 %, y Francia, con 2.4 %. Si se ve el dato por el lado de las ciudades, entonces a la cabeza está Nueva York, con un 4 %, seguido de Toronto, con 1.3 %, Bogotá, con 1.2 %; Miami, con 1.0 %, y Lima, con 0.8 %. Partiendo de las mediciones realizadas, los turistas tienen muestran alto nivel de satisfacción. El 92% dice que volvería y 58 % de ellos son promotores del país.

Hubo 5,574 vuelos y 65 operaciones marítimas

“Estos resultados, de los que estamos informando hoy, han provocado un crecimiento en el empleo formal, con 183,269 dominicanos que trabajan de manera directa en toda la cadena de valor formal, en adición a los guías turísticos, vendedores, y microempresas que hoy ven crecer sus beneficios”, dijo el ministro David Collado.



Adicionalmente, calculó que hay otros beneficios indirectos que genera los RD$74,588 millones en compras a otros sectores. “El turismo sigue siendo un sector líder para el desarrollo de nuestro país”, expuso.



Los visitantes llegaron en 5,574 vuelos y 65 operaciones marítimas, impactando positivamente en los aeropuertos y hoteles. Los turistas se quedaron en su mayoría en hoteles, lo que combinado con los turistas locales por Semana Santa, llevaron las ocupaciones a 76 %, en abril, mientras que Romana-Bayahíbe y Punta Cana tuvieron ocupaciones de 85 % y 82 % respectivamente.