Email it

El Ministerio de Agricultura y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) firmaron un acuerdo de colaboración para la formulación y ejecución de acciones, en procura de fortalecer el sistema estadístico del sector, y el diseño de programas orientados a la producción agropecuaria.



En el convenio, celebrado en el Despacho del Ministerio de Agricultura, y que fue rubricado por el ministro Limber Cruz, y la directora general de la ONE, Miosotis Rivas, el titular de la cartera agropecuaria destacó la importancia de la firma de este acuerdo, que permitirá el fortalecimiento de las estadísticas de la producción agropecuaria dominicana, por ser una herramienta fundamental para el desarrollo del país, además de trazar las políticas y normativas para garantizar la seguridad y soberanía alimentarias de nuestro país.



De su lado, Miosotis Rivas dijo que la institución que dirige está en la disposición de acompañar el plan estratégico de Agricultura “para impactar en la calidad de vida de la gente” y así lograr “un desarrollo sostenible, en el cual nadie se quede atrás”.



Es este acuerdo, Agricultura se compromete a proveer los insumos e informaciones necesarias para el fortalecimiento de las operaciones estadísticas dentro del Sistema Estadístico del Sector Agropecuario, a cubrir los costos de los entrenamientos y designar a los técnicos que participarán en las actividades.



La ONE facilitará intercambios periódicos de datos e informaciones de los sectores disponibles en los registros y otras fuentes; además de ofrecer salas de capacitación, asistencia técnica en el diseño de encuestas y otras herramientas, para la captura de datos e informaciones del sector agropecuario, y otras logísticas.



En el acto, por el Ministerio de Agricultura estuvieron presentes, además, los viceministros Rafael Paulino, de Planificación Agropecuaria, y Eulalio Ramírez, de Producción y Mercadeo; Fredy Fernández, jefe de Gabinete.