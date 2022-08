Antes que Rafael Velazco anunciara su renuncia como superintendente de Electricidad y presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad (SIE) los dardos y flechazos habían caído sobre el Gobierno, por algo que pareció desproporcionado: La alta facturación eléctrica hacia los consumidores.



Se trata de facturaciones que no se ajustaron al nivel de alzas trimestrales que se había dispuesto por resolución desde finales noviembre pasado (atendiendo a lo establecido en el Pacto Eléctrico), sino que fueron mayores, y en muchos casos se ha considerado un abuso de las distribuidoras de electricidad (Edesur, Edeeste y Edenorte).



Un abuso que ha causado fuerte ruido a la administración de Luis Abinader. Pero si los altos cobros por el servicio eléctrico parecieron desproporcionados, mucho peor se vio que los miembros del Consejo de la SIE se elevaran los salarios en un contexto de crisis como el actual y justamente en momentos en que la población afectada por los aumentos del pago eléctrico, estaba de camino a las empresas distribuidoras de electricidad, a reclamar con sus facturas a mano.



La carta de renuncia de Rafael Velazco tiene efectividad al mismo día en que se dio a conocer (está fechada el domingo 31 de julio de 2022, a las 8:00 de la mañana; no lleva hoja timbrada de la SIE), y la premura en la entrega, podría tener varias lecturas y genera especulaciones.



Una de ella podría ser la inconformidad por varias disposiciones a las que se debió dar para atrás, incluido el aumento de sueldos de los miembros del consejo, con Velazco encabezando.



Otro punto puesto en reversa, es que la institución había ordenado a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), con la Resolución SIE-068-2022-TF, que revisaran las facturas emitidas en julio y acreditar o debitar, conforme corresponda, en la facturación de agosto la diferencia entre precios establecidos.



El propio presidente Luis Abinader, frente malestar que ha creado en la población el aumento de la tarifa eléctrica, anunció el día 19 de julio que enviará al Consejo Económico y Social (CES) el firmado Pacto Eléctrico para readecuarlo y así frenar las alzas en el servicio hasta que cambien las circunstancias económicas de la República Dominicana.



El más reciente aumento reflejado en las tarifas debió ser del 8 %, dijo el propio jefe de Estado. Pero reportes y quejas de personas dan cuenta de casos entre abril y junio en los que hubo alzas superiores al 100 %. Personas que debían pagar, por ejemplo, 1,800 pesos, acabaron pagando 3,700 o más.



Luego –hace dos días y el mismo domingo que renunció Rafael Velazco- la SIE se vio obligada a ordenar a Edesur, Edeeste y Edenorte que calculen sus facturas emitidas a clientes en los meses que entraron en vigor ajustes tarifarios, para acreditar o debitar a los usuarios las diferencias tarifarias aplicadas erróneamente.



Eso equivale a decir que se les ordenó vía la SIE, que revisen más hacia atrás lo que estuvieron haciendo con la facturación a los clientes y los aumentos trimestrales, a partir de noviembre de 2021.



En lo que respecta a los salarios, según los reportes de compensación del personal de la SIE, los más de 500 empleados fijos distribuidos en las distintas sucursales, comenzaron a registrar la crecida en sus salarios en septiembre del pasado año y dos meses después los sueldos volvieron a incrementarse.



El máximo representante de la SIE, Rafael Velazco, inició su periodo como superintendente, el 20 de agosto de 2020, con una remuneración salarial de 596,546 pesos para luego ganar RD$653,219, hasta alcanzar finalmente RD$751,201 (Listín Diario 22 de julio de 2022).



El también presidente del consejo de administración de la SIE, tuvo un aumento salarial de RD$154,655 en 11 meses; en el mismo lapso se acrecentaron en RD$115,733 los sueldos de los miembros del consejo, Diógenes Rodríguez Grullón y Aura Mireya Caraballo Castillo. Tanto Rodríguez Grullón como Caraballo Castillo pasaron de ganar RD$ 446,412 a RD$488,822 y luego a RD$562,145.



La carta dice poco… los asesores



Si bien la carta de renuncia del superintendente no ofrece detalles de la renuncia, Rafael Velazco había decidido “no seguir los consejos que le habían dado unos asesores que tenía, de que no hablara. Y había decidido hablar”, según informó ayer el periodista Dany Alcántara.



El lunes estaba previsto que Velazco acudiera al Programa Hoy Mismo, de Color Visión, en el horario de las 7:30 de la mañana. No asistió.

“Velazco siente que debe dar explicaciones al país”

La información de que el ahora exsuperintendente de Electricidad quería acudir y había solicitado una entrevista en Hoy Mismo la ofreció Dany Alcántara, uno de los conductores.



Siempre partiendo de lo que explicó Dany Alcántara, el entonces superintendente había manifestado que sentía que debía darle una explicación al país, para que el país entendiera que él no había obrado en la irregularidad, como se había dicho, al elevarse el salario, y que él sentía la necesidad de expresarse y de hablar, para que su familia y sus amigos supieran que él es un hombre correcto y que había obrado conforme a lo que establecen los reglamentos internos de la Superintendencia de Electricidad.



Inicialmente, cuando se dio a conocer el tema salarial en la prensa, la SIE indicó que se hacía como “compensación por inflación acumulada”. Y se le criticó que en el país mucha gente gana sueldos bajos y no es compensado por la carestía. “La persona que nos fue a solicitar la entrevista hacía referencia a otros aspectos de carácter legal que se habían respetado al momento de disponerse los aumentos de sueldos, atendiendo al proceso inflacionario. Toda esa explicación nos dieron”, indicó Dany Alcántara.