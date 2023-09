Distintos establecimientos comerciales, especialmente colmados del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo, reportaron ayer una alegada baja en el suministro de azúcar, que afecta tanto el tipo refinado como el azúcar blanco. Esta situación genera inquietud en diversos sectores.



Uno de los dependientes del Colmado Casa del Sandwich, ubicado en Cancino, Santo Domingo Este, informó que el azúcar blanca es particularmente escasa en el mercado. “Hemos escuchado que se autorizaría traer azúcar de otros países para mejorar la situación. No sabemos qué ha pasado”, apuntó.

La merma de azúcar blanca es más pronunciada que la de azúcar morena.



En al menos tres, cuatro o incluso cinco colmados en Los Girasoles, se ha notado que no solo ha habido un aumento en el precio del azúcar, sino que los proveedores también han limitado la cantidad disponible.



La falta de azúcar también se ha sentido en el Sector Los Prados, del Distrito Nacional, donde por lo menos tres colmados consultados por elCaribe han reportado.



En cuanto a los precios, el azúcar morena se encuentra en un rango de 40 a 45 pesos la libra en los colmados, mientras que el azúcar blanco oscila entre los 50 y 55 pesos. En varios supermercados la cotización es más elevada.



En uno de esos supermercados, según una publicación que ha “corrido” en X (anteriormente Twitter) en días recientes, se ha observado el siguiente afiche: “Estimado cliente, por políticas de nuestra sucursal, estaremos vendiendo 3 unidades por cliente de azúcar de 2 LB y 5 LB de la Marca Líder”.



Hace varios días, el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) tomó medidas para intervenir en la situación. Realizó operativos para inspeccionar centros de acopio, almacenamiento y comercio de azúcar. Busca prevenir el acaparamiento, la especulación y los aumentos desmedidos de precios en el producto esencial.



Eddy Alcántara, director ejecutivo de Pro Consumidor, explicó que estos operativos se llevaron a cabo en almacenes de gran tamaño debido a los informes sobre leves incrementos en los precios del azúcar y la escasez en algunos establecimientos comerciales en semanas recientes. Sugirió que los aumentos podrían ser el resultado de un proceso de desabastecimiento, posiblemente instigado para ejercer presión sobre este producto.



Fue precisamente en respuesta a esa situación que la entidad de defensa de los consumidores colocó el foco en los grandes almacenes en el Gran Santo Domingo. No descarta extender sus operativos a provincias del interior, donde existen centros de acopio y almacenamiento de azúcar. “Queremos evitar la especulación a todo costo”, dijo Alcántara.



En junio de este año, el consejo del Instituto Azucarero Dominicano (Inazúcar) anunció la importación de 75,000 toneladas de azúcar cruda entre ese mes y noviembre de 2023. Esta decisión se tomó en respuesta a la disminución de la producción azucarera en el país debido a condiciones climáticas adversas. Por lo menos es lo que se explicó.



La importación ha sido dispuesta mediante una declaratoria de un contingente arancelario con el objetivo de satisfacer la demanda nacional de azúcar.



Ayer, Máximo Pérez, director de Inazúcar, en respuesta a preguntas de elCaribe, aseguró que esos contingentes se han ido implementando según lo programado; respecto a las alzas de precios registrados en los establecimientos comerciales, Pérez explicó que estos se fijan de acuerdo con la ley que regula el sector azucarero.

Rosario pide verificar si existe un acaparamiento

El consumo local de azúcar se estima en alrededor de 400 toneladas anuales, lo que significa que la importación autorizada equivale al 20% de la demanda total en el país. Según Inazúcar, la Ley 618, en su artículo 20, establece que los ingenios azucareros y las empresas deben informar a la entidad sobre las bajas en la producción de azúcar para permitir la importación.



Por otro lado, el Grupo Detallistas Unidos, a través de su presidente Ricardo Rosario, ha propuesto una solución para abordar la persistente escasez del dulce. El dirigente comercial hizo un llamado a los centrales azucareros e importadores de azúcar refinado para que dispongan el despacho de alrededor de 25 mil quintales. “Esta medida busca aliviar la escasez causada por el acaparamiento, el desabastecimiento y la especulación”, expuso.



Grupo de Detallistas Unidos destacó que algunos negocios adquieren azúcar refinado de diversas fuentes, pero debido a la escasez, otros están recolectando azúcar colmado por colmado con fines especulativos. Para evitar esta práctica, proponen que las autoridades instruyan a los organismos de seguridad del Estado que confisquen el azúcar que se transporte sin una factura que indique su procedencia y destino.