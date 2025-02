República Dominicana alza vuelo con moderna y útil red de helipuertos

República Dominicana está dando pasos significativos hacia la modernización de su sistema aeroportuario y de transportación aérea con la creación de una Red Nacional de Helipuertos, muchos de los cuales operan ya a todo ritmo.



Esta ambiciosa iniciativa no solo busca optimizar la atención de emergencias y fortalecer el sistema de salud, sino que apunta a dinamizar el turismo y los negocios en el territorio nacional. Con la implementación de helipuertos estratégicamente ubicados en Santo Domingo, Barahona, Monte Plata, Santiago y otros puntos clave de la nación -incluidos centros hospitalarios de alta relevancia-, el país robustece la capacidad de respuesta ante situaciones críticas e impulsa el desarrollo económico.



El proyecto de la Red Nacional de Helipuertos, liderado por el Departamento Aeroportuario (DA), responde a la necesidad de contar con una base sólida para el transporte aéreo eficiente y confiable, que permita atender emergencias de manera oportuna, así como facilitar el traslado de turistas y ejecutivos. Los helipuertos cuentan con tecnología de punta, están equipados para garantizar operaciones seguras de día y de noche.



Por definición, un helipuerto es una instalación diseñada específicamente para el aterrizaje y despegue de helicópteros. Puede variar en tamaño y complejidad, desde una plataforma de hormigón hasta instalaciones más grandes con hangares, combustible y otros servicios.



Además de la citada red, el Departamento Aeroportuario está trabajando en otros proyectos trascendentes para el sector, como la modernización de aeropuertos domésticos –algunos conocidos anteriormente como aeródromos- y la promoción de la aviación privada. Estas acciones buscan fortalecer la conectividad aérea, impulsar el turismo y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico. El turismo es uno de los pilares de la economía dominicana y todo esfuerzo tendente a sumar es bienvenido.



En el abordaje de este y otros temas con elCaribe, el director ejecutivo del DA, Víctor Pichardo, rememora que desde el año 2020, cuando tomó posesión del cargo, fue una idea bien concebida, y para el 2021 se puso en ejecución la iniciativa de la Red de Helipuertos. “Podemos ver como cada día a un familiar, a un amigo cercano, le sucede un evento en el que el tiempo es fundamental para salvar la vida. Por eso, este proyecto, el de helipuertos, que es uno de los emblemáticos nuestros; ha sido una de las bases fundamentales para el sistema de salud”, indica. El funcionario habla con interés del tema, especialmente por los resultados que ha comenzado a dar.



“Sabemos que en República Dominicana nos encontramos en la ruta de los fenómenos atmosféricos de cada año. Y necesitamos tener helipuntos para temas de evacuación, cuando se presentan”, comenta, Pichardo, en una entrevista a media mañana en su despacho. Concretamente, se ha inaugurado el primer helipuerto en Barahona; recientemente también quedó en operación un helipuerto en el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat), en el Distrito Nacional, en una alianza estratégica en la que el DA hizo las aportaciones del sistema de luces aeronáuticas que le permiten operaciones nocturnas seguras y que son activadas desde la aeronave. También, en coordinación con el helipuerto de Santo Domingo, a esa estructura se le realizó un remozamiento completo; adaptado con el mismo sistema de luces para certificar y garantizar las operaciones nocturnas.



“Recientemente acabamos de inaugurar otro en el Hospital Ángel Contreras, en Monte Plata. Es un helipuerto con todas las condiciones y la tecnología para brindar los servicios a pacientes que así los requieran, para temas de emergencia. Próximamente vamos a inaugurar en el Hospital Ney Arias Lora otro helipuerto, en lo que se refiere a los hospitales traumatológicos. Esto va a garantizar que vidas humanas puedan sobrepasar ese tiempo trágico, a lo que llamamos la hora de oro, que son los primeros 60 minutos cuando pasa una emergencia, un accidente… en ese momento es cuando se necesita ser trasladado”, explica Pichardo.



El trabajo va más allá: En Santiago, una ciudad muy dinámica, se construye el helipuerto en el Parque Central. Será de impacto positivo para turismo, negocios y para emergencias, porque cuenta con las facilidades necesarias.



El programa de helipuertos contempla impactar directamente 35 unidades de estas a nivel nacional. En adición a los mencionados antes, se habilitan el de la Basílica de Higüey, que se acaba de trabajar con un sistema de luces; el de La Mansión en Sajoma y el helipuerto del Hospital Juan Bosch en La Vega (ya listo). Es un proyecto transversal a todo el sistema. No se trata de un proyecto para privilegios o lujos, sino para cubrir necesidades como las de preservar vidas humanas, para lo cual hay alianzas estratégicas que garantizan que cualquier ciudadano común pueda tener acceso.



El Departamento Aeroportuario tiene un acuerdo con el 9-1-1, con el Servicio Nacional de Salud, el Comité Nacional de Emergencias, Obras Públicas y otras instituciones, porque, como otro paso importante y de reforzamiento, se van a generar helipuntos en las principales autovías, que sirvan como soporte para afrontar las eventualidades.



Desde el kilómetro 9 de la Autopista Duarte en Santo Domingo, hasta Santiago, no existen vías de evacuación para emergencias, a pesar de que en ese trayecto frecuentemente se presentan muchos eventos o tragedias, como accidentes de autos. De ahí que el DA visualiza ese proyecto, no solo como un tema de emergencia para hospitales, que es uno de los más importantes, sino con otra vocación, como la citada antes. En los próximos días será inaugurado un helipuerto en Cayo Levantado, donde ya el DA concluyó la instalación de las luces aeronáuticas, en conjunto con la parte privada.

El proyecto de helipuertos no sólo importantizó a Santo Domingo, sino a otros puntos.

¿Cuánto costará todo?





elCaribe pregunta a Pichardo cuánto es el presupuesto estimado para los 35 helipuertos (incluyendo en 25 hospitales especializados y regionales). Cada helipuerto posee una característica diferente, lo que significa que el costo depende del terreno, de las condiciones para los obstáculos y otros factores.



En general, según la respuesta, se ha procurado hacer un uso eficiente de los recursos, algo así como gastar lo justo y necesario para instalación y equipamiento. Por ejemplo, el helipuerto de Monte Plata fue uno donde se concluyó un helipad en la parte baja, con una pequeña terminal. Sin embargo, diseñado en el Ney Arias Lora hubo que hacerlo elevado por un tema de los obstáculos y garantizar una operación segura.



Este tiene ascensores y otras facilidades.



El DA ha podido realizar la iniciativa con recursos propios; no recibe recursos del Poder Ejecutivo, per se, es decir, del Presupuesto General del Estado, sino más bien de las tasas aeroportuarias, y de esos recursos dineros administra proyectos como los citados, y otros.

Victor Pichardo, director del DA.

Aviación de pilotos privados





Con Víctor Pichardo la conversación fue amplia, abarcó ángulos distintos. “Hemos asumido el tema de la aviación general, la aviación privada no comercial”, comenta. Sabe moverse de un lado a otro, sin perder el hilo de la plática.



Estudió su carrera Universitaria -licenciado en Informática en la Universidad del Caribe (Unicaribe), realizó Maestría en Alta Gerencia Pública en la Pontífice Universidad Católica Madre y Maestra y L Ecole National de d administration (lÈna) y posee diplomados en ámbitos diversos del saber.



Resalta que por más de 20 años, los aeroclubes y todo el sector vinculado le exigía al Estado que brindara las facilidades para desarrollar sus actividades en el país. “Desde que llegamos realizamos un primer fly-in en noviembre del 2020; pudimos vivir y contactar a viva voz, en compañía de los aeroclubes. Para ver la problemática, hicimos recorridos a nivel nacional y vimos los obstáculos. Te comento que para tú realizar un vuelo desde El Higüero a Montecristi, por ejemplo, tú tenías que solicitar un permiso 24 horas antes. Hoy eso no existe”, asegura con tono de satisfacción.



“Ya eliminamos esas prohibiciones, pero también mejoramos la calidad de las infraestructuras. Por eso hemos remozado la pista de Montecristi y se está trabajando la de Constanza; estamos construyendo un aeropuerto doméstico en San Juan de la Maguana con todas las facilidades, pero lo más importante es que en coordinación con las agencias del Estado, el sector privado y los operadores aeroportuarios, logramos tener el primer protocolo para el manejo de la aviación privada no comercial, que ya fue convertido en decreto”, informó.



Ese protocolo que cita Pichardo regula y brinda la facilidad en todos los aeropuertos para que la aviación privada pueda ejecutarse y tener operaciones con toda la facilidad. El protocolo en cuestión fue firmado por el ministro de turismo, David Collado; el director de Aduanas, el de Migración, la DNCD, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, la Fuerza Aérea, los operadores de Punta Cana, los aeropuertos concesionados, Santiago y los aeroclubes. Esto ha permitido que se pueda proyectar a República Dominicana como destino seguro para la aviación privada. “Por eso nuestra participación en la feria de aviación de Lakeland, en Orlando, en la que tenemos varios años ganando con el mejor stand, y en Oshkosh, en Chicago. Allá se genera una participación de los pilotos y de los aficionados, en la que los promotores preparan esos tours anuales. Ya nosotros, por ejemplo, el día 14 vamos a recibir un fly-in; lo vamos a hacer en la parte norte con unos operadores que vienen desde Canadá”, informó Víctor Pichardo.



Eso que plantea ha generado un dinamismo impactante en el turismo de aviación privada, porque la condición insular del país ofrece la ventaja de que sintoniza con los fly-in que se generan en el Caribe, y los que se generan en la parte norte, en el Atlántico. Por el Atlántico circulan más de 40 mil aeronaves anualmente, y República Dominicana lo que quiere es que ese tipo de aeronaves mire hacia la nación, para así incentivar el turismo de la aviación general.

La institución asegura que se enfocó en temas que son vitales para esta nación.

Una mirada a la OACI, un aliado





Cuando se le pregunta al director del Departamento Aeroportuario qué tan importante es para República Dominicana el nivel de apertura con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), comenta que tanto la Junta de Aviación Civil (JAC), como el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), manejan varios RAD (Reglamentos Aeronáuticos Dominicanos), y el Departamento Aeroportuario acompaña a esas entidades en acciones puntuales. “La OACI es un organismo muy importante para regular toda la aviación. Ha sido una pieza fundamental para el acompañamiento. Pudimos verlo recientemente, con el tema de la categoría como país, que es sumamente importante. La OACI, con su equipo de asesores, se ha convertido en una de las piedras angulares para República Dominicana”, plantea.

Barahona es una de las provincias en RD beneficiadas con el proyecto, hay otras.

Otros datos de interés





Desde el punto de vista de Víctor Pichardo, el Departamento aeroportuario vive un momento muy significativo, ya que esa institución ha jugado un papel en los últimos años de primer orden en lo que es el sistema aeroportuario nacional.



Su visión es que la institución ha tenido un rol más estelar, más activo en cuanto al tema de fiscalización y regulación en los aeropuertos. Pero al mismo tiempo ha incentivado el dinamismo en cuanto a las infraestructuras. En el pasado, el Departamento Aeroportuario apenas tenía el 1% de las inversiones en el tema de infraestructuras. Eso cambió.



La administración de Pichardo fija el foco más allá de las fiscalizaciones y regulaciones. Actúa como un ente participativo en la toma de decisiones del sector, siendo parte de los avances que se están desarrollando en el país. “Y por eso hoy en día el Departamento Aeroportuario es miembro del Consejo Latinoamericano de Aeropuertos, que antes no existía. Además, la institución se ha convertido en un referente en toda la región”, sostuvo el director ejecutivo.

Aeronaves como esta de la imagen pueden despegar y aterrizar sin dificultades.

Desde Constanza hasta Querétaro y Alemania

Con relación a la participación en alianzas estratégicas con otras instituciones del sistema aeroportuario, en cuanto a la formación y capacitación para los técnicos locales, el DA ha suscrito acuerdos con la Universidad de Querétaro en México y con Munich Airport, en Alemania, entre otros operadores internacionales. Eso ha contribuido a potencializar la entidad dominicana, no solo en el aspecto de la fiscalización y regulación, sino en unos elementos que no existían antes, en los que el Departamento está jugando un papel de primer orden.



Eso se ha dado, por ejemplo, en la aviación privada, en la que se ha logrado que se levanten muchas prohibiciones que existían en el pasado para los vuelos internos. Víctor Pichardo le comenta al periódico elCaribe que se han rescatado los aeropuertos domésticos, en acuerdo con la Fuerza Aérea Dominicana, lo que ha permitido que los anteriormente conocidos como aeródromos hoy sean aeropuertos domésticos, presentados como marcas para potenciar el turismo de la aviación general.



Informó que se ha remozado, en cuanto a la pista, el aeropuerto doméstico de Montecristi (noroeste del país). Significa esto, que se pavimentó la pista. Actualmente, se remoza la pista del aeropuerto doméstico de Constanza.



“Y también dimos la visión de seguridad operacional al aeropuerto doméstico en Cabo Rojo, en el sur. O sea, estamos viendo más allá de lo que es el papel del Departamento Aeroportuario”, apuntó aseguró el funcionario.