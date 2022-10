Email it

España ejecuta en el país 68 proyectos por US$42 MM; dicha nación representa en RD 2.3 % de los intercambios

La República Dominicana y España tienen un importante intercambio comercial y de cooperación con algunos puntos por mejorar, pues esta nación compra más de lo que vende al país europeo, lo que supone un déficit en el cual hay que trabajar.



No obstante a esto, España ejecuta actualmente 68 proyectos en el país por un valor de 42 millones de euros y operaciones financieras en términos concesionales por 110 millones de euros, según explicó el embajador de España en República Dominicana, Antonio Pérez Hernández, al disertar ayer en el acto de apertura del primer foro empresarial España-República Dominicana, que estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader.



“Nuestra cooperación ha tenido y tiene un gran impacto y presta una especial atención a la reducción de las iniquidades económicas y territoriales, al fortalecimiento institucional y a la defensa de la inclusividad y el feminismo. España creo es un referente en todas estas cuestiones”, expresó el diplomático no sin antes resaltar que la República Dominicana crece en democracia y estabilidad.



Mientras tanto, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, fue quien tuvo a su cargo la descripción de la realidad dominicana frente a España, que es el primer socio comercial del país en Europa.



Al tomar la palabra en el acto, Pujols detalló que el déficit comercial superó los 555 millones de dólares y que la República Dominicana exporta a España alrededor de 69 millones y esta nación ha importado diez veces más que eso.



Para hacer frente a esto, Pujols aprovechó el escenario para exhortar a los empresarios españoles a invertir más en territorio nacional para que las cifras mejoren y el déficit sea superado.



A juicio de la secretaria de Estado de Comercio de España, Xiana Méndez, en lo económico su país y la República Dominicana han manejado relaciones excelentes y que en años recientes también han mejorado significativamente.



“Ese déficit en el comercio de bienes realmente se compensa con bienes con otras partidas por ejemplo en la balanza de servicios y yo creo que refleja la buena salud de nuestras relaciones económicas donde todavía hay mucho margen de mejora”, apuntó.



Indicó que el propósito del encuentro empresarial es atraer la inversión a un país (refiriéndose a la República Dominicana) que ofrece muchos factores de atractivos en sectores más allá del sector hotelero y que son importantes para el desarrollo económico y social.



Abinader dice RD es apuesta segura para la inversión



Durante el acto, el presidente Luis Abinader reiteró que la República Dominicana apuesta por la inversión extranjera, por las empresas y por el empleo como la única forma para que el país pueda desarrollarse.

El mandatario insistió en el interés del Gobierno de que la República Dominicana se convierta en un Hub logístico empresarial.



“La República Dominicana primero, es, un verdadero aliado de España y España es un verdadero aliado de la República Dominicana demostrado en las circunstancias más difíciles y especialmente la que hemos vivido el año pasado durante la pandemia”, dijo.



“Quiero reiterarles que la apuesta de inversión en la República Dominicana es una apuesta segura a todos los inversionistas y si ven los resultados de todas inversiones por décadas ustedes podrán notar que la inmensa mayoría es una historia de éxitos y de mayores inversiones en las cuales ha sido un ganar-ganar para cada uno tanto para el Gobierno dominicano como también para esas empresas”, agregó.



Más que relaciones bilaterales



El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, expresó que las relaciones entre República Dominicana y España no son estrictamente bilaterales, porque se circunscriben bajo el Acuerdo de Asociación Económica entre los países de Cariforum y los de la Unión Europea, así como, un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversión (Appri).



Destacó, en tal sentido, que España es actualmente uno de los principales socios de República Dominicana, representando el 2.3 % del intercambio comercial del país con el resto del mundo en 2022, acaparando el 3.0 % de las importaciones y el 0.7 % de las exportaciones dominicanas. Detalló que el intercambio comercial, en lo que va del 2022, representa casi 785 millones de dólares (US$783.15 MM).



Comentó que entre 2010 y junio del 2022, República Dominicana recibió de España un flujo de Inversión Extranjera Directa de más de dos mil millones de dólares (US$2,144.9 MM). “Entre los sectores receptores de estos flujos de inversión se encuentran el de energía, bienes raíces y otros, lo cual se alinea con las prioridades del ICEX de Energías Renovables, Agua Potable y Saneamiento y Tecnología Agrícola”, explicó el funcionario en el acto que tuvo como sede el hotel El Embajador.

Programas para hacer crecer las industrias

El ministro de Industria y Comercio de República Dominicana indicó que desde esa institución y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, han impulsado programas de trabajo que repercuten positivamente en las industrias de ambos países.



Se trata de la capacitación de 120 profesionales, directivos y gerentes del sector de manufactura local, los cuales obtuvieron certificaciones en Programa de Certificación en Gestión de la Calidad y Reingeniería de Procesos; un Programa Superior en Transformación Digital; Programa de capacitación de Gestión Medioambiental y Programa Ejecutivo en Dirección de Proyectos en una iniciativa junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI).