Cuatro empresas productoras de ron del país recibieron oficialmente de manos del presidente Luis Abinader la Denominación de Origen (DO) Ron Dominicano.



Esa certificación garantiza la autenticidad, credibilidad y características únicas en aroma, sabor y color de los rones dominicanos.



En una ceremonia en el Palacio Nacional, liderada por el mandatario y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó, fueron entregados los primeros certificados de la DO a Casa Brugal, BAINSA, Yazoo Investment y Ron Barceló.



El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ron Dominicano, presidido por el MICM, concedió este reconocimiento tras verificar que las empresas cumplen con la normativa NORDOM 477 y los requisitos del Pliego de Condiciones y Reglamento de Uso de la Denominación de Origen. La Asociación Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON), que ha estado solicitando la DO desde 2014, logró este hito en noviembre de 2021, destacando el impulso oficial.



“El Gobierno apoya firmemente al sector ronero. La Denominación de Origen asegura la autenticidad del producto y obliga a las empresas que deseen hacer uso de ella a seguir normativas específicas y a mantener los estándares de calidad superior que garantizan la excelencia con la que se producen los rones dominicanos, un producto emblemático de nuestro país”, resaltó el ministro Bisonó.



ADOPRON, representando al sector, ha posicionado al país como el cuarto mayor exportador de ron mundial. En 2023, el sector contribuyó con RD$12,000 millones en impuestos, de los cuales RD$8,000 millones provienen del Impuesto Selectivo al Consumo.