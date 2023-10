Su oferta es amplia, abarca desde merengue hasta la parte de convenciones, salud, iglesias, el Monumento y fábricas

Santiago no posee playas y a menudo en círculos de amigos se bromea con ese tema, especialmente si se aborda el tema del “turismo de sol y playa”. Sin embargo, esa importante y productiva provincia del Cibao tiene una enorme y diferenciada oferta; una gran riqueza.



Y es precisamente hacia ese lado que se siguen enfocando los esfuerzos: A proyectar mucho más sus centros culturales (el Centro León es un ejemplo), su música, su carnaval, su historia y sus fábricas (como las de cigarros a máquina y a mano, vistas como modelos a nivel internacional).



Pero además, los sectores representativos de Santiago han logrado integrar a la oferta del destino turístico otras bondades y atractivos, más allá de los linderos provinciales, como una forma de aportar al crecimiento de sus pueblos vecinos.



“Algo que la gente no sabe, y es una de mis pasiones, es que Santiago es pionero en temas musicales. El merengue que nosotros conocemos hoy día proviene de lo que es el merengue típico que cantaban Ñico Lora y los hermanos Reinoso. En Santiago es donde se origina ese merengue típico que luego Trujillo llevó a los grandes salones”, rememora Carlos Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago (CCPS), en la Entrevista Especial elCaribe-CDN.



Y agrega que en temas culturales Santiago tiene un relevante sitial. Como preámbulo ha hecho referencia a El Son de Keka en la conversación, una actividad muy llamativa que se produce cada domingo en Los Pepines. Carlos Iglesias recordó que Santiago tiene el museo de la música típica y está la parte cultural de los carnavales, Los Lechones y otros.



“En fin, el turismo que queremos desarrollar en Santiago, como no tenemos playa, es un turismo más cultural, alrededor de todas esas riquezas que existen. Tenemos los murales y una ruta de murales muy importante, porque tenemos merengue típico, carnaval, la ruta de las iglesias, que incluye atractivos de la región, como La Vega Vieja y Santo Cerro”, explicó Carlos Iglesias en la conversación.



Y lo justificó con esta explicación: “Santiago es el centro de toda una región en la que hay diversas atracciones ecoturísticas, que van desde San José de las Matas, hasta Jarabacoa”. Iglesias también incluyó en la “ecuación” al Monumento, al Aeropuerto Internacional Cibao y al turismo de salud, que sustenta en la plataforma tres centros de salud de altísimo nivel (El Hospital Metropolitano Homs, Unión Médica y la Clínica Corominas) con acreditaciones internacionales.



A las habitaciones hoteleras que posee Santiago de los Caballeros se sumarán otras 1,000, por vía de nuevas infraestructuras de ese tipo que se construyen.



La llamada “Ciudad Corazón” -que busca continuar trabajando el segmento de convenciones- ha logrado notables avances y desarrollo y eso, en gran medida, obedece a la cohesión entre sus principales entes y actores sociales.



Precisamente por todo eso que ha logrado hacer esa zona del país, con su propio esfuerzo, el Ministerio de Turismo ha dejado saber sobre un conjunto de iniciativas, que desea realizar para beneficio de los munícipes y el publico en general .



“Pero, igual, sabemos cuáles son y las tenemos específicamente diseñadas y estamos todos los actores de acuerdo en que se realicen”, dijo Carlos Iglesias.



Esos “actores” a los que se refiere el dirigente son los propios empresarios, los entes sociales, iglesia y educación, entre otros. “Nosotros tenemos en Santiago nuestro plan de gobierno. No importa quién venga, monolíticamente nosotros tenemos claro cuáles son las necesidades y lo que necesita Santiago para seguir creciendo mucho más de lo que está creciendo la región Ozama (…)”, apuntó.



Convención empresarial y Conep



Carlos Iglesias -que además de presidir la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, es parte del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)- resaltó la importancia de la Décima Convención Empresarial, que se inició y concluirá en varias semanas. “Estamos trabajando varios ejes en ocho mesas de trabajo, tratando de ver cuáles son las necesidades estructurales y las políticas públicas que necesita el país para poder presentar ese plan”, dijo.



El objetivo es que el gobierno actual, así como los candidatos a la presidencia de la República, tengan en sus manos esos temas que se necesitan para llevar el país a un plano superior y salir de lo que es una renta media. “Ya lo que vemos es hacia arriba en Latinoamérica, donde los principales países han fomentado su crecimiento en buenas políticas públicas, en temas económicos y en una macroeconomía estable. Y no podemos dejar de resaltar que vivimos en un país con una paz social y un entendimiento entre los sectores”, afirmó el empresario santiagués.



Indicó que el desarrollo económico debe ser a partir de lo que es servicios, industrias, zonas francas y producción, que es aquello que los países desarrollados tienen en su matriz económica. “Y yo creo que el resultado de esa convención y los lineamientos y los ejes que saldrán de ahí serán una buena guía para cualquiera que quiera implementar buenas políticas públicas para que el país continúe obteniendo los números de crecimiento que ha tenido en los últimos cincuenta años”, expuso.



A Carlos Iglesias se le preguntó sobre la deuda del Gobierno. Dijo que es un tema que debe seguirse trabajando. “Vemos iniciativas de Hacienda para lograr niveles menores a los actuales, con iniciativas. Cualquier gobierno no tiene los recursos necesarios para las cosas que se requieren en el país, en educación, en salud y en seguridad social. Entonces tiene que recurrir a las deudas y por eso todos los presupuestos son deficitarios, porque no pueden manejar con recursos propios lo necesario para hacer las inversiones que requiere un país”, agregó.

Una sombrilla para los emprendedores

El segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Oscar Schwarzbartl, resaltó que la CCPS posee un espacio para ayudar los emprendedores, desde la formalización hasta hacerlos miembros de la institución y buscarles espacios de mercados. “Tenemos una plataforma que te va a ayudar a ti como empresario, independientemente de tu nivel, en lo que tú necesites. De ahí es que sale el Centro de Formación Empresarial Forem, que es nuestro capítulo de enseñanza, con Expo Cibao como plataforma para hacer negocios”, apuntó.



Del tema se habló mucho más: “Nosotros tenemos el Comité de Jóvenes y uno de sus ejes de trabajo son los emprendedores. De hecho, dentro de Expo Cibao tenemos unos módulos gratuitos que los otorgamos a los emprendimientos. En la pasada versión de Expo Cibao teníamos cuatro emprendedores y este comité, entonces, trabaja en torno a ese tema, de acompañamiento, de emprendimiento (…)”, resaltó Carlos Iglesias, en otra parte de la plática.