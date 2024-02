Empresa Distribuidora de Energía del Este fue la que acumuló las mayores pérdidas de los 11 meses

El sector eléctrico continúo siendo ineficiente en términos de distribución en el año 2023. Así se desprende de los datos del informe de Desempeño Empresas Eléctricas Estatales período enero-noviembre 2023 elaborado por el Ministerio de Energía y Mina.



En el reporte colgado en la página web de ese ministerio se indica que las tres distribuidoras compraron energía a los generadores en los once meses del año pasado por US$$2,813 millones, de la que facturaron US$$1,976.9 millones, pero solo cobraron US$$1,860.7 millones, lo que representa un déficit por USD$836.1 millones, que a su vez representa un 42.3% de pérdidas para el periodo.



En el acápite de indicadores de gestión total de EDE se detalla que el mes en que las distribuidoras tuvieron una perdida mayor fue octubre. En el periodo compraron energía a las generadoras por USD$296 millones, facturaron USD$197.5 millones, pero solo cobraron USD$188.3 millones, lo que representó un déficit UD$99.3 millones. Mientras, que el mes con mejor desempeño que tuvieron las EDE fue febrero. En ese ciclo compraron energía a los generadores por USD$199.2 millones, facturaron USD$152.5 millones y tuvieron pérdidas por USD$46.7 millones.



En un análisis que hizo el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), el pasado mes de enero a los primeros 10 meses de desempeño del sector eléctrico y publicado en su cuenta de Instagram, reflexiona en que “si las EDE continúan siendo administradas sin una visión de eficiencia, será necesario cubrir las pérdidas con dinero de los contribuyentes. Cuando los inversionistas arriesgan su dinero, tienen el incentivo de generar beneficios para no perder su capital. Así se comportan las empresas que suministran otros servicios en el país, y aquellas distribuidoras de electricidad pertenecientes a inversionistas privados. En cambio, continuar con las EDE dentro del ámbito político representará un costo para la sociedad que será cubierto con impuestos o mayor endeudamiento público”.



Asimismo, CREES estimó que en el “2023 los aportes del gobierno central para cubrir el déficit operacional de las tres EDE ascendieron a entre US$1,450 y US$1,500 millones”.



En el detalle del informe financiero del Ministerio de Energía y Minas se desglosa que la Empresa Distribuidora de Energía del Este (Edeeste) es la que acumuló las mayores pérdidas de los once meses presentados.



Esa empresa compró a las generadoras US$934.5 millones de dólares, de los cuales facturó USD$501.9 millones y su cobranza fue US$456.8 millones, esto significó un déficit de US$432.6 millones. Esta empresa tiene pérdidas acumuladas para el periodo de más de 46.2%.



Edenorte con mejor desempeño en cobranza



Aunque tiene pérdidas significativas, la Empresa Distribuida del Norte (Edenorte) es la que mejor nivel de cobranza tiene de la energía facturada, según el referido informe de desempeño. Compró energía a los generadores por US$856.9 millones de dólares, emitió facturas por US$693.8 millones y logró cobrar US$655 millones. Cerró los once meses del año presentando pérdidas de 23.5%.



Febrero representó el mes con mejor desempeñó de Edenorte. Compró energía por US$62.4 millones de dólares, facturó US$53.8 millones, de los cuales logró cobrar US$50.8 millones. Para el periodo tuvo un déficit de solo US$8.7 millones.



En el caso de la Empresa Distribuidora del Sur (Edesur) el informe detalla que fue la distribuirá que más energía compró a las generadoras por un monto de US$1,021.6 millones de dólares. De esa compra facturó US$781.2 millones y cobró US$748.9, para un déficit de US$240.4. Ese monto representa el 30.8% de pérdidas.



Gastos operativos e inversión de las EDE



Además, el reporte financiero indica en su resumen ejecutivo que los gastos operativos de las empresas distribuidoras en el periodo enero-noviembre 2023 fueron de US$371.3 millones de dólares, que representó un incremento en US$10.1 millones respecto a enero-noviembre del 2022. Además, dice que el “índice de recuperación de energía (año móvil), fue de 61.4%, con una disminución de 2.6%”.



Las EDE ejecutaron inversión por US$151.4 millones de dólares, para un aumento de US$25.9 millones respeto al mismo periodo del año anterior.



Deuda de las EDES con generadores privados



Asimismo, el reporte Desempeño Empresas Eléctricas Estatales establece que la deuda corriente a noviembre del 2023 por concepto de compra de energía y derecho de conexión con las empresas generados privadas ascendía a US$128.3 millones de dólares. De ese monto, le adeudaban al Grupo AES UD$72.9 millones; a Egehaina US$17.7 millones.



Mientras, que a CESPM le adeudaba US$12.7 millones, a Montecristi Solar US$1.1 millón; al Grupo Eólico Dominicano US$300 mil; a Poseidon Energía Renovable un millón de dólares; a WCG Energy LTD, USD$900 mil. Además, a AES Dominicana Renewable Energy 1.5 millones de dólares y a Falcondo le debía a la fecha US$17.6 millones.

Sobre el informe de desempeño



Energía y Minas establece que el informe de desempeño tiene por objetivo describir la evolución de las variables, que permiten conocer la situación del sector eléctrico dominicano y, particularmente de las empresas eléctricas estatales. Por la naturaleza del sector, algunos datos presentados en este informe podrían presentar variaciones en períodos posteriores.