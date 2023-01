Email it

Para ese capítulo, la de República Dominicana en el año 2022 destinó de RD$1,945 millones de su presupuesto



La banca múltiple es consciente de su rol trascendental, como representante de más del 88.5 % de los activos del sistema financiero dominicano, y ha asumido como una de las prioridades del sector preservar la integridad del sistema financiero y su protección contra el lavado de activos.



Ha destinado acciones y recursos en la construcción y fortalecimiento de una cultura de cumplimiento.

El Programa de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero y Contra Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) es una de las principales obligaciones normativas de las entidades financieras.



Su finalidad es proteger a las organizaciones de ser utilizadas para el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos económicos que ponen en riesgo el sistema financiero y la seguridad nacional.



De lo anterior, diseñar e implementar un Programa ALD/CFT es una labor intensa y minuciosa basada en la naturaleza y riesgo de cada entidad, tomando en consideración su tamaño y exposición, de manera que le permitan identificar, conocer, gestionar y mitigar con los controles adecuados los riesgos específicos que enfrentan.



De acuerdo con expertos de la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana, alcanzar un programa flexible, eficaz y proporcional requiere la implementación mínima de cinco pilares.



Esos pilares son: Un sistema de políticas y procedimientos; 2) una función de cumplimiento; 3) un programa de formación a los colaboradores; 4) una función de auditoría y 5) una debida diligencia al cliente. Este último, inicialmente para realizar una supervisión continua que permita identificar y reportar las transacciones clasificadas como sospechosas.



Para la consecución de esta tarea, las entidades financieras deben, a fin de asegurar su objetivo, asignar adecuadamente los recursos para financiar el régimen ALD/CFT de manera integral y transversal en toda la entidad.



En el año 2022, la banca múltiple dominicana destinó más de RD$1,945.7 millones de su presupuesto en el robustecimiento y consolidación del sistema de prevención, lo que se traduce en mayor dotación de recursos que apoyen su ejecución y controles más sofisticados y eficientes.



De manera similar, el rol del sector para la prevención del lavado de dinero, no se limita a la destinación de recursos económicos, sino que exige también la dotación de recursos técnicos especializados a distintos niveles.



En términos amplios, la destinación de recursos humanos se circunscribe a las tres líneas de defensa de la entidad, que incluye el área de negocios, las funciones de control interno y cumplimiento y la función de auditoría.



La función de cumplimiento es responsable de la supervisión continua del cumplimiento ALD.

Refiriéndonos exclusivamente a este renglón, la banca múltiple dominicana cuenta con más de 413 colaboradores especializados en la función de cumplimiento, dedicados al aseguramiento de la ejecución fiel del Programa de Cumplimiento de la entidad.



Uno de los pilares esenciales de un programa de cumplimiento es la formación del personal. En 2022 la banca múltiple impartió más de 27,200 horas de formación especializada en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a sus colaboradores a todos los niveles, desde su Consejo de Administración, altos gerencia, ejecutivos de negocios y demás áreas de apoyo.



Los resultados tangibles de estas acciones se traducen en que a noviembre 2022 la banca múltiple gestionó cerca de 1,047,132 alertas. Las alertas son transacciones que salen de los comportamientos normales, considerándose atípicas y que, por tanto, requieren ser analizadas con mayor detenimiento para determinar si se trata o no de una operación que amerite ser reportada como sospechosa, pero no constituye en sí misma una operación de lavado de activos o financiación del terrorismo.



De este total de alertas durante el 2022 se han generado aproximadamente 3,322 Reportes de Operación Sospechosa (ROS).



Asimismo, en cumplimiento de su rol como sujeto obligado la banca múltiple hasta noviembre del 2022, remitió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) un aproximado de 428,725 Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE).



Los reportes ROS y los RTE son herramientas poderosas del sistema de prevención de lavado de activos nacional, debido a que por medio de estas los sujetos obligados ponen en conocimiento a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) –autoridad competente– de la ocurrencia de un evento que pudiese estar relacionado con un delito.



Del mismo modo, además de los reportes presentados, el desarrollo de un Programa de Cumplimiento eficaz permite que las entidades puedan disponer de información oportuna, veraz y estructurada que sirva de soporte a las autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones de análisis, investigaciones o solicitudes de cooperación internacional.



A noviembre 2022 la banca múltiple respondió a mas 16,399 requerimientos de información. Es importante destacar que estos requerimientos fueron respondidos en un tiempo promedio de cuatro días, es decir un plazo inferior al dispuesto por la normativa.



La estabilidad y el éxito de un programa de cumplimiento está directamente relacionado con su capacidad de asegurar la conformidad y la mejora continua, por lo que parte esencial del programa es supervisarse y evaluarse para garantizar su eficacia y sobre todo identificar nuevos factores de riesgo.

En este aspecto la banca múltiple realizo 52 auditorías con el fin de evaluar la integridad y eficiencia general del programa de cumplimiento ALD/CFT, incluyendo las políticas, procedimientos –incluido la debida diligencia– y su conformidad con la normativa.