El 8.0 por ciento dispuesto por el Banco Central de la República Dominicana a su tasa de política monetaria es el nivel más alto fijado durante la última década.



Desde el 2012, cuando el Banco Central inició el modelo de meta de inflación, hasta la fecha no había una tasa de referencia tan elevada. No obstante, no se descarta la posibilidad de que haya otras alzas, por la persistencia de los altos niveles de precios que prevalecen, mayormente por la resistencia de la cotización del petróleo a ceder a su volatilidad.



El alza dispuesta en la reunión de política monetaria del pasado 30 de agosto, efectiva desde hoy, completa ocho aumentos de tasas dispuestos por el BCRD desde noviembre del año pasado, cuando inició el proceso de desmonte de la política monetaria expansiva adoptada para ayudar a la recuperación económica.



Ahora la marcha de la política monetaria es en sentido de restricción y está dirigida a enfrentar la tendencia alcista en los precios internos, fruto de los incrementos internacionales de los precios del petróleo y las materias primas, y también del incremento de la liquidez de la propia expansión monetaria.



El inicio



Desde noviembre a la fecha la tasa de política monetaria se ha multiplicado por 2.66 veces y ha pasado de 3.0 % a 8.0%, un alza de 500 puntos básicos.



Es una de las más largas secuencias de bajas consecutivas en la señalización o inducción hacia el alza del costo del dinero. La carrera alcista de la TPM inició en la reunión de política monetaria del 30 de noviembre del 2021, cuando a ese indicador de referencia le incrementaron 50 puntos, pasándolo de 3.00 a 3.50 por ciento anual. Estaba anclado en 3.0 % desde agosto del 2020, cuando fue fijado, en baja del nivel de 3.50 % establecido en marzo de ese mismo año.



El aumento de noviembre fue el inicio de otros movimientos al alza de los otros siguientes meses, excepto en febrero y en abril de este 2022, cuando se mantuvieron los niveles de la TPM.



En diciembre del año pasado el BCRD hizo el segundo aumento seguido de la tasa de referencia, agregándole 100 puntos básico y colocándola en 4.50 % anual.



En enero, el 2022 inició con otra alza en la tasa de interés de referencia, la tercera seguida fijada por el ente emisor, esta vez de 50 puntos básicos, para llevarla a 5.0 % anual, nivel que conservó en febrero cuando la reunión de política monetaria decidió mantenerlo. Pero en marzo volvió la tendencia alcista con otros 50 puntos añadidos, para alcanzar 5.50 %. En abril se mantuvo igual, pero en mayo la tasa de referencia recibió otro fuerte incremento, de 100 puntos que la llevó a 6.50%.



En junio, julio y agosto los aumentos fueron de 75, 50 y 25 puntos, colocando la TPM en 7.75 %, nivel máximo fijado en más de una década.



En los años con tasas relativamente altas, los niveles no habían superado el 6.75 %, nivel logrado en el 2012, cuando el BCRD inició la aplicación del método de meta de inflación.

Antes de las crisis las tasas rondaban el 5.0%

Previo a las flexibilizaciones y posteriores restricciones de la dirección de las tasas de referencias, producidas por el Banco Central a partir de las crisis sanitarias y de precios iniciadas a partir del segundo trimestre del 2020, el costo del dinero referido por las autoridades monetarias era en torno al 5.25 y 5.50% mensual. En el 2014 se situó en torno al 6.25 por ciento, nivel arrastrado desde el 2013, cuando había alcanzado bajar a 4.25 desde 6.75 % del año anterior y que había recibido del 2011. La crisis de precios se agudizó por el conflicto entre Rusia y Ucrania.