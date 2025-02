El desempeño reciente del mercado laboral refleja un comportamiento positivo en los indicadores de ocupación, desocupación, informalidad, así como en otros relevantes.



En ese sentido, el nivel y tasa de ocupación se encuentran en máximos históricos. Asimismo, la tasa de desocupación y de informalidad se encuentran en los valores mínimos de la serie estadística de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT).



Así lo informó el Banco Central de la República Dominicana, en el interés de mantener debidamente edificados a los agentes económicos y al público en general, y en su calidad de responsable del levantamiento de la ENCFT. El organismo presentó los principales resultados correspondientes al trimestre octubre-diciembre de 2024.



Indicó que al cierre del año 2024 el total de ocupados de la economía dominicana (incluyendo los formales e informales) se ubicó en 5,050,930 trabajadores, para un incremento de 97,988 nuevos ocupados netos al comparar con respecto a octubre-diciembre de 2023.



Con este resultado, la tasa de ocupación (TO), es decir la relación entre el total de ocupados y la población en edad de trabajar (PET), se situó en 62.3 % en octubre-diciembre de 2024, que es la cifra más alta en la serie de este indicador, superior en 0.6 puntos porcentuales (p.p.) respecto a la tasa del cuarto trimestre del año 2023.



El BCRD dijo que al analizar el aumento interanual de 97,988 trabajadores en el trimestre octubre-diciembre 2024 desde la óptica de si tienen acceso a los beneficios de la seguridad social vía su ocupación, dijo que se observa que el número de ocupados formales se incrementó en 140,669 personas, mientras los informales se redujeron en 42,681 personas.



De esta forma, la tasa de informalidad se ubicó nuevamente en el punto más bajo de la serie al registrar un 54.8 % de la población ocupada en octubre-diciembre 2024, excluyéndose el valor verificado en el segundo trimestre del 2020 (53.7%) al tratarse esta de una cifra atípica debido al impacto de las medidas implementadas específicamente en respuesta a la declaración de pandemia por el COVID-19.



Dicho comportamiento es cónsono con el incremento de la ocupación en la categoría de empleados privados, la cual aumentó en 109,950 trabajadores. De igual forma, las actividades de mayor aumento de puestos de trabajo fueron industrias, construcción, comercio y otros servicios.



Ingresos



Respecto al ingreso promedio por hora proveniente del trabajo, experimentó un crecimiento interanual del 10.1% en valores nominales, alcanzando RD$151.50 por hora durante el año 2024, en comparación con RD$137.60 por hora en 2023. En términos reales, el ingreso laboral exhibió un incremento del 7.1% en los últimos doce meses. Este aumento en las remuneraciones se ha reflejado en una tendencia decreciente en el indicador de pobreza monetaria, que conforme a la publicación oficial del Comité Técnico de Pobreza al tercer trimestre de 2024 se ubicó en 20.8%, reflejando una reducción en comparación con la tasa del 24.4 % observada en el mismo período de 2023.



En lo referente a la evolución del desempleo y demás indicadores de la subutilización de la fuerza de trabajo, se observa que estos registraron mínimos históricos dentro de la serie. De forma particular, la tasa de desocupación abierta (indicador de subutilización SU1), es decir el porcentaje de los desocupados que están buscando activamente trabajo como proporción de la fuerza laboral, se redujo de 5.0 % en octubre-diciembre de 2023 a 4.8 % en igual trimestre de 2024.



En cuanto a la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo SU3, muy similar a la anteriormente conocida como tasa de desocupación ampliada, que toma en consideración tanto a los desocupados abiertos (buscando activamente trabajo) como a las personas que estarían dispuestas a trabajar aunque no estén buscando trabajo en la actualidad, presentó una disminución de 1.3 p.p., al pasar de 10.7 % en octubre-diciembre de 2023 a 9.4 % en igual período de 2024.



En otro orden, la composición del mercado laboral en el trimestre octubre-diciembre de 2024, muestra que la población en edad de trabajar (PET), es decir aquellos de 15 años o más se ubicó en 8.1 millones de dominicanos representando un 74.9 % de la población total.

54.8%

La tasa de informalidad se ubicó nuevamente en el punto más bajo de la serie al registrar un 54.8%

62.3%

La tasa de ocupación, es decir, la relación entre el total de ocupados y la población en edad de trabajar, se situó en 62.3%.

5,050,930

Al cierre del año 2024 el total de ocupados de la economía dominicana se ubicó en 5,050,930 trabajadores.