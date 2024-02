Azua. Esta productiva ciudad se vistió de colores y aromas para dar inicio al Segundo Festival del Tomate. A diferencia de las típicas inauguraciones con figuras políticas y discursos protocolares, este año el evento tomó un giro fresco y comunitario, centrado en la pasión por la gastronomía local y la riqueza agrícola de la región.



En el lugar en que se desarrolla, los ciudadanos de Azua se congregaron para celebrar la versatilidad y la importancia del producto. La iniciativa, liderada por la Gobernadora Ángela Grey Pérez Díaz, no solo busca promover la producción local y el turismo en la región, sino también honrar la labor de los agricultores y artesanos culinarios que dan vida a este ingrediente fundamental en la cocina dominicana.



En lugar de los discursos habituales, los asistentes fueron recibidos con una exhibición vibrante de la diversidad cultural de Azua, con música en vivo, danzas folclóricas y demostraciones de cocina en cada esquina. Los aromas tentadores de platos tradicionales y creativos, todos resaltando la estrella del evento, el tomate, llenaron el aire y despertaron el apetito de todos los presentes.



La gobernadora Pérez, visionaria detrás de este festival, compartió su emoción y gratitud con la multitud. “Este festival es más que una celebración; es un tributo a nuestra identidad, nuestra tierra y nuestra gente”, expresó entre sonrisas. “Es un recordatorio de que la verdadera riqueza de Azua no se encuentra solo en sus campos, sino también en su cultura y su comunidad”, agregó.



El director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, Hecmilio Galván, destacó la importancia de apoyar eventos como este para impulsar el desarrollo económico y social de la región. “El tomate no solo es un producto, es un símbolo de la dedicación y la pasión de nuestros agricultores”, afirmó Galván. “Al respaldar este festival, estamos invirtiendo en el futuro de Azua y en el bienestar de sus habitantes”, expuso.



El punto culminante del día fue, sin duda, el Segundo Concurso Gastronómico del Tomate, donde chefs aficionados y profesionales compitieron por crear los platos más innovadores y deliciosos utilizando el tomate como ingrediente principal. Desde salsas picantes hasta postres dulces, la creatividad de los participantes demostró la versatilidad de este producto emblemático.



Además de la competencia culinaria, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de degustaciones gratuitas, conferencias educativas sobre agricultura sostenible y presentaciones culturales en vivo que destacaron la rica historia y tradiciones de Azua.



El Festival del Tomate no solo celebra la cosecha de un vegetal, sino también la unión de una comunidad y el reconocimiento del trabajo arduo de generaciones de agricultores dominicanos. Mientras el sol se ponía sobre Azua, dejando atrás un día lleno de risas, sabores y gratitud, quedaba claro que el tomate no es solo un alimento, sino un símbolo de orgullo y prosperidad para todos los que llaman a esta tierra su hogar.



Las cosechas de tomate son exitosas, tal es el caso de la culminada en 2021-2022, con un área de siembra superior a las 85 mil tareas, con pequeños productores de reforma agraria ubicados principalmente en Azua -en el sur del país- y las provincias Montecristi y Valverde en el Noroeste. Las agroindustrias integradas en la Afconagro suplen el mercado nacional en diversas conservas del campo, incluido tomate.

Afconagro siempre está presente dando apoyo

La Asociación de Fabricantes de Conservas del Agro (Afconagro) es piedra angular del cultivo tomatero en Azua.



Es una entidad agroempresarial integrada por las empresas Peravia Industrial (La Famosa), Victorina Agroindustral y Transagrícola, SRL (Linda). La inversión realizada por esas agroindustrias para la Cosecha 2021-2022 fue superior a los 950 millones de pesos en su costo de producción agrícola, según números ofrecidos.