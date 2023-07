Al elegir a un sucesor familiar, se puede mantener una visión a largo plazo; el sector hotelero hace ese ejercicio

ace dos semanas, Gabriel Escarrer Jaume fue nombrado presidente de Meliá Hotels International, posición que le cedió su padre, Gabriel Escarrer Juliá.



En la República Dominicana, en el Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri Kuret asumió la presidencia en lugar de su padre Frank Rainieri, en un cambio que tuvo lugar a inicios del segundo semestre del año 2021.



Estos son apenas dos ejemplos destacados (hay otros de relevancia) en la industria hotelera a nivel global de la sucesión que se produce en grupos hoteleros familiares, como una práctica común en la cual los líderes empresariales buscan asegurar la continuidad del negocio a través de la próxima generación.



Meliá Hotels International es una reconocida cadena hotelera con una larga historia y presencia mundial. Punta Cana goza también de amplio prestigio, y si bien su presencia es nacional, es muy reconocida en la esfera internacional, tanto por el polo turístico que representa, como por el aeropuerto.



Meliá Hotels International fue fundada en 1956 en Palma de Mallorca, España, por Gabriel Escarrer Juliá. Comenzó como una empresa hotelera local y ha experimentado un crecimiento significativo a lo largo de los años, para convertirse en una de las cadenas más grandes y reconocidas del mundo.



Cuenta con una amplia presencia globalmente, con hoteles y resorts ubicados en más de 40 países en Europa, América, África, Asia y Oriente Medio. La compañía opera bajo diferentes marcas, incluyendo Meliá Hotels & Resorts, Gran Meliá, ME by Meliá, Paradisus Resorts, Innside by Meliá, TRYP by Wyndham y más.



Funciona en varios segmentos del mercado hotelero, que incluye hoteles de lujo, resorts vacacionales, hoteles de negocios y hoteles urbanos. La compañía ofrece una amplia gama de servicios y comodidades en sus establecimientos, desde experiencias de lujo hasta opciones más accesibles.



Mirada a lo local



El Grupo Puntacana es una empresa líder en el sector turístico en República Dominicana. Fundado en 1969 por el empresario dominicano Frank Rainieri y el grupo inversor estadounidense Ted Kheel, su objetivo era desarrollar la región de Punta Cana, en la costa este de República Dominicana, para convertirlo en un importante destino turístico. Ha sido así.



Comenzaron con 20 habitaciones en el antiguo Punta Cana Club y, en 1978, firmaron una sociedad con el Club Mediterranée, abrieron las puertas de un hotel de dimensión internacional en el mismo lugar donde había estado el Punta Cana Club (Fuente: portal Grupo Puntacana).



La organización ha sido pionera en el desarrollo turístico de la región. Ha invertido en la construcción de complejos hoteleros, resorts, campos de golf, marinas y otros proyectos turísticos. Su enfoque ha sido crear un destino turístico de clase mundial en Punta Cana, conocido por sus hermosas playas, resorts de lujo y servicios de alta calidad.

Gabriel Escarrer Juliá cedió la presidencia de Meliá Hotels a Gabriel Escarrer Jaume.

Otros casos:



En el año 2012, J.W. “Bill” Marriott Jr., quien fue presidente y CEO de Marriott International durante décadas, anunció su retiro y pasó el liderazgo de la compañía a su hijo, Arne Sorenson, quien se convirtió en el tercer CEO no perteneciente a la familia Marriott en dirigir la compañía, pero sucedió a su padre en el papel de liderazgo.



Sol Kerzner fue un destacado empresario sudafricano en la industria hotelera. Durante su carrera, fundó y dirigió varios grupos hoteleros de renombre, incluido Sun International y Kerzner International. En 2014, Kerzner anunció su retiro y pasó la batuta a su hijo, Butch Kerzner, que asumió la presidencia y el liderazgo del grupo.



Sandro Boscaini es el propietario y presidente de la bodega italiana Masi Agricola. En 2013, cedió la presidencia de la empresa a su hija, Alessandra Boscaini. Ésta se convirtió en la sexta generación de la familia en liderar la prestigiosa bodega.



Una revisión de datos realizada por elCaribe indica que en el año 2019, Ben van Beurden, quien era el presidente ejecutivo de Royal Dutch Shell, anunció que su sucesor sería su compañero de equipo y director financiero, Jessica Uhl. Si bien no se trata de un grupo hotelero específicamente, es un ejemplo relevante de un líder empresarial que ha cedido su puesto a otra persona en la organización.



Ese mismo año -2019-, Hilton Worldwide anunció que Christopher J. Nassetta, que había sido el presidente y CEO de la compañía desde 2007, extendería su contrato hasta fines de 2022. Si bien no se produjo un cambio de liderazgo generacional en este caso, es un ejemplo de un líder empresarial que continúa en su puesto de liderazgo.



Sir Rocco Forte es un reconocido hotelero británico y fundador de la cadena de hoteles de lujo Rocco Forte Hotels. En 2014, cedió el cargo de CEO de la compañía a su hija, Lydia Forte, quien se convirtió en la Directora de Estrategia y Desarrollo del grupo. Lydia ha estado trabajando junto a su padre en la gestión y expansión de la empresa familiar.



Adrian Zecha es un influyente hotelero indonesio y fundador de la cadena de hoteles Aman Resorts, conocida por sus lujosos resorts en destinos exóticos de todo el mundo. En 2014, Zecha anunció que su hija, Maja Zecha, asumiría un papel más prominente en la compañía como parte de su sucesión planificada.



John Pritzker es un empresario estadounidense y presidente de Commune Hotels & Resorts, una cadena hotelera que incluye marcas como Joie de Vivre, Thompson Hotels y Tommie. En el año 2013, Pritzker anunció que su hijo, John Paul Pritzker, se convertiría en el nuevo CEO de Commune Hotels & Resorts, asumiendo un papel de liderazgo en la compañía familiar.