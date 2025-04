Ante el colapso del mercado global, el presidente Donald Trump retiró abruptamente ayer sus aranceles a la mayoría de los países durante 90 días, pero elevó la tasa impositiva sobre las importaciones chinas al 125%.



Por lo visto, se trató de un intento de reducir lo que había sido una guerra comercial sin precedentes entre Estados Unidos y la mayor parte del mundo a un enfrentamiento entre EE.UU. y China. El índice bursátil S&P 500 subió casi un 7% tras el anuncio, pero los detalles precisos de los planes de Trump para reducir los aranceles a los socios comerciales no chinos no se aclararon de inmediato.



El hecho de que el índice bursátil S&P 500 haya subido casi un siete por ciento tras el anuncio de Trump indica que los inversionistas reaccionaron positivamente a la aparente desescalada en la guerra comercial. En términos simples, los mercados interpretaron el anuncio como una señal de alivio frente al riesgo creciente de una recesión global provocada por las tensiones comerciales.



Cuando el S&P 500 sube de forma significativa, como en este caso, significa que el valor de mercado de las principales 500 empresas estadounidenses, reflejando una mejora en la confianza de los inversionistas.



El anuncio de una pausa de 90 días en los aranceles a la mayoría de los países fue visto como una medida que podría reducir las fricciones comerciales, estabilizar los mercados y beneficiar el comercio internacional, al menos temporalmente. Trump publicó en Truth Social que, dado que “más de 75 países” se habían comunicado con el gobierno estadounidense para iniciar negociaciones comerciales y no habían tomado represalias significativas, “He autorizado una pausa de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este período, del 10%, también con vigencia inmediata”.



El arancel del 10% era la tasa base para la mayoría de los países y entró en vigor el sábado. Es significativamente menor que el arancel del 20% que Trump había establecido para los productos de la Unión Europea, el 24% para las importaciones de Japón y el 25% para los productos de Corea del Sur. Aun así, el 10% representaría un aumento en los aranceles previamente aplicados por el gobierno estadounidense.



El anuncio se produjo después de que la economía mundial pareciera estar en abierta rebelión contra los aranceles de Trump al entrar en vigor el miércoles, una señal de que el presidente estadounidense no era inmune a las presiones del mercado.



Las advertencias



Los ejecutivos empresariales advirtieron sobre una posible recesión causada por sus políticas, algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos stán tomando represalias con sus propios impuestos a las importaciones y el mercado bursátil se tambalea tras días de caídas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la retirada formaba parte de una gran estrategia de negociación de Trump.



“El presidente Trump creó la máxima capacidad de negociación”, dijo, y agregó que los medios de comunicación “claramente no entendieron lo que el presidente Trump está haciendo aquí. Intentaron decir que el resto del mundo se acercaría a China, cuando en realidad, hemos visto el efecto contrario: todo el mundo lo atribuye a Estados Unidos, no a China, porque necesitan nuestros mercados”.



Pero la presión del mercado se había estado acumulando las semanas previas a la decisión de Trump.

La cuestión de la deuda pública, los inversores

Especialmente preocupante fue que la deuda pública estadounidense había perdido parte de su atractivo para los inversores, quienes suelen considerar los bonos del Tesoro como un refugio seguro cuando hay turbulencia económica. Los precios de los bonos del gobierno habían estado cayendo, lo que elevó la tasa de interés del bono del Tesoro estadounidense a 10 años al 4.45 %. Esa tasa se redujo tras el cambio de postura de Trump.



Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tasas de interés de EE.UU en TD Securities, dijo antes del anuncio que los mercados querían una tregua en las disputas comerciales. “Los mercados, no solo el mercado de bonos del Tesoro, están atentos a señales de una desescalada comercial inminente”, afirmó. “Sin desescalada, será difícil que los mercados se estabilicen”.



John Canavan, analista de la consultora Oxford Economics, señaló que, si bien Trump afirmó haber cambiado de rumbo debido a posibles negociaciones, previamente había indicado que los aranceles se mantendrían. “Ha habido mensajes contradictorios sobre si habrá negociaciones”, declaró Canavan. “Dada la situación en los mercados, se dio cuenta de que lo más seguro es negociar y pausar la situación”.