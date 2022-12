Frente a escenarios adversos a nivel mundial, hasta noviembre del 2022, el país había recibido a más de seis millones de visitantes no residentes

En medio de escenarios adversos, pronósticos desalentadores por los efectos de la pandemia de la covid-19 y la crisis global, el turismo en la República Dominicana, que es el principal motor económico del país, ha crecido, se ha fortalecido y ha sido reconocido como el más resiliente y recuperado en todo el mundo en los dos últimos años.



Con cifras cada vez mejores en lo que respecta a este importante sector, la República Dominicana lidera y está en el centro del interés mundial. Con la visita al país, hasta noviembre de este 2022, de más de seis millones de personas no residentes, esta nación ha marcado hitos históricos en el área, para llegar casi a la meta estimada de siete millones de turistas para este año. Esto ha hecho, además, que el país se encuentre en un lugar privilegiado frente a las demás naciones de la región, situado por encima de ellas en lo que respecta a la visita de turistas y al desarrollo del sector por ser el destino preferido.



Los logros del país en este sector han sido por el esfuerzo de todo el Gobierno, especialmente del Ministerio de Turismo, con David Collado a la cabeza. La institución y todo su equipo han sido responsables de los números que actualmente se exhiben, fruto de los planes y estrategias puestas en marcha por el Gabinete de Turismo que se creó a finales de 2020 cuando el país se encontraba sumido en un estado de emergencia por los embates de la pandemia.



El Gabinete de Turismo es presidido por el presidente de la República, Luis Abinader y lo integran los ministros de Turismo, quien funge como su coordinador general; de Salud Pública; de Defensa y de Relaciones Exteriores. También lo conforma el comandante general de la Armada de República Dominicana, el director general de la Policía Nacional, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la directora del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, los directores de Aduanas y del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac). De igual forma, el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), los directores del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), del Departamento Aeroportuario y de la Policía de Turismo, cuyos integrantes ejercen sus funciones a título honorífico.



En el 2021, primer año de ejecución de las políticas y estrategias del Gabinete de Turismo, a la República Dominicana llegaron 4 millones 995 mil 412 visitantes con la reactivación de los hoteles y una intensiva campaña que mostraba los atractivos de la isla como marca país.



Creadas las bases en el 2021, y a pesar de campañas negativas provenientes del exterior y eventos fortuitos como el accidente ocurrido en Bávaro en octubre de este 2022, -que tuvo como saldo la muerte cinco turistas y otros heridos que iban a bordo de un autobús-, no han afectado la sólida posición en la que se encuentra el país en la región y en todo el mundo con respecto al turismo.



El turismo dominicano comenzó a repuntar desde inicios del 2022 sin marcha atrás. Solamente en enero, el país recibió a 530,956 personas no residentes, cifra que fue superada en febrero cuando al país entraron 566,235 pasajeros.



El comportamiento del turismo siguió su ritmo con tendencia al alza en este 2022, la República Dominicana recibió 617,756 visitantes no residentes en marzo y al mes siguiente, es decir en abril, fueron 626,010 los pasajeros que arribaron a esta nación.



En mayo 561,323 turistas vinieron al país y en ese mismo mes, y tras exhibir todo lo logrado en 2021 y los primeros cinco meses del 2022, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, la Organización Mundial del Turismo (OMT) otorgó un reconocimiento a la República Dominicana como el país número uno en el mundo en la recuperación del turismo.



Zurab Pololikashvili, secretario general de la organización, lo hizo en enero en España por la “exitosa recuperación en la industria turística y su eficiente manejo con los protocolos sanitarios en los diferentes destinos de ese país caribeño” y también vino en mayo al país para entregar la placa de reconocimiento por la labor del país y del Gobierno de hacer crecer esta área con una pandemia que no ha llegado a su fin y en medio de una crisis que golpea a todo el mundo.



Uno de los reconocimientos de mayor relevancia para la República Dominicana por posicionar al país como el destino preferido en el mundo para visitar y vacacionar, de la mano de su recuperación, fue el otorgado al presidente Luis Abinader durante su visita a Ginebra, Suiza, en donde esta nación fue galardonada por las buenas prácticas aplicadas que avalan el liderazgo mundial en el sector turismo y el manejo de covid-19.



Para junio de este 2022 al país llegaron 644,861 extranjeros y julio experimentó el pico más alto con la entrada a territorio nacional de 735,064 visitantes no residentes.



Posteriormente en agosto, fueron 621,953 turistas llegaron a tierra dominicana, mientras que en septiembre, pese a los efectos de la tormenta Fiona que golpeó fuertemente al país, el turismo no decayó pues en dicho mes llegaron 430,129 turistas.



Más adelante, específicamente en octubre, arribaron al país 491,787 extranjeros y en el pasado mes de noviembre el país recibió 571,354 turistas por la vía aérea.



Dentro de los países emisores de extranjeros que visitaron República Dominicana desde el mes de enero a noviembre del 2022 destacan, Estados Unidos con 3 millones 443 mil 175 visitantes; Canadá con 610 mil 285; Francia con 227 mil 126; Colombia con 261 mil 733 y Alemania con 184 mil 061 visitantes extranjeros.



Todos estos turistas se han movilizado a través de los 53,576 vuelos que llegaron hasta noviembre de 2022.



Asonahores afirma recuperación de turismo RD es una realidad



La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), entidad cúpula en la República Dominicana de la industria turística, ha asegurado que la recuperación del turismo dominicano es una realidad, haciendo que esto haya vuelto a ser la actividad económica número uno del país.



Convencida de ello, la organización afirma que el turismo dominicano está en su mejor momento y que “no hay otro sector en la economía dominicana que cuente con más encadenamientos productivos que el turismo” porque, “hablar de turismo es hablar de agricultura, de industria, de transporte, de generación de divisas, de empleos, y por supuesto las miles de mipymes que suplen bienes y servicios al sector”.



Además entregó, en el marco de la celebración de su 60 aniversario, un reconocimiento al Gabinete de Turismo en las personas del presidente Luis Abinader y del ministro de Turismo, David Collado, por la recuperación récord que ha venido presentando el sector luego del impacto de la pandemia de la covid-19.



Francia reconoce reactivación de RD por encima de países de la región



En el marco de la IFTM TOP RESA, la principal feria de negocios en Francia, que reúne cada año a los principales sectores de la industria leisure, viajes de negocios, MICE y grupos, el ministro David Collado recibió un reconocimiento por la recuperación de República Dominicana, debido a su manejo de la pandemia, por un exitoso año turístico como primer destino en ventas por paquetes de larga distancia en Francia y por haberse levantado en la pandemia por encima de otros países de la región. El presidente de Les Entreprises du Voyage, Jean Pierre Mas, hizo entrega de la distinción a Collado, tras destacar que es el primer reconocimiento que se realiza a un país. Les Entreprises du Voyage es la asociación más grande de Europa, que reúne a 3,500 agentes de viaje.



Otras premiaciones



Además de los galardones de la OMT y de Ginebra, Suiza, en este 2022 la República Dominicana ha sido reconocida por varias organizaciones y agencias relacionadas con la industria por ser pioneros en la recuperación del turismo. Dentro de esas distinciones se encuentran la de Expedia, que reconoce a la República Dominicana con el premio a la mejor campaña de promoción del sector turismo en Latinoamérica (2021-2022). Antes de estas premiaciones, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2022, el ministro David Collado y el presidente Luis Abinader recibieron el Premio Excelencia 2021 por la recuperación y el crecimiento del turismo dominicano.



Asimismo, el país recibió en 2022 el reconocimiento de mejor isla del Caribe por Leisure Lifestyle, y como mejor isla del Caribe para familias por Wherever Family. También reconocida por el medio de comunicación Travel Weekly en Inglaterra, como el único país que le ha dado la bienvenida a más turistas en el 2022.



Finalizando el 2022, la República Dominicana está posicionada en el primer lugar entre los destinos más visitados del mundo, según el reporte publicado en el mes de diciembre por la empresa de estudios de mercado de viajes, big data en turismo e inteligencia empresarial ForwardKeys.



Ocupación hotelera, cruceristas y divisas



En el proceso de la recuperación del turismo, las divisas, la industria de la hospitalidad en República Dominicana ha generado unos US$7,810 millones en el período comprendido entre enero y noviembre del 2022.



En cuanto a la actividad turística vía marítima, la República Dominicana ya supera los niveles prepandemia. En el período de enero a noviembre de 2022 el sector de turismo de cruceros en República Dominicana acumula 1 millón 082 mil 646 cruceristas y 533 mil 733 tripulantes para un total de 1 millón 616 mil 379.



Los resultados en la llegada de turistas están vinculados al trabajo de promoción internacional con la firma de 76 acuerdos de cooperación internacional, los cuales durante el 2022 han sido con los mercados estadounidense, canadiense, europeo y suramericano, lo que resultó en un total de 30 acuerdos desde enero a noviembre de 2022. De igual forma, fueron aprobados 46 nuevos acuerdos de cooperación internacional, que tienen vigencia hasta el año 2023.



Por otro lado, al mes de noviembre del 2022, se visualizaba una ocupación hotelera del 70.4 % sobre el total de habitaciones en operación, con una distribución, de mayor a menor, por zona de la Romana-Bayahíbe 83.8 %; Bávaro-Punta Cana 75.6 %; Samaná 62.1 %; Gran Santo Domingo 60.2 %; Boca Chica-Juan Dolio 57.7 %; Santiago 57.4 %; Puerto Plata 50.3 %; Sosúa-Cabarete 50.4 % y el resto del país con un 59.6 %.

Hasta noviembre de 2022, al país habían llegado seis millones de visitantes.

Proyectos más importantes

Entre los proyectos importantes que han sido implementados por el Ministerio de Turismo para poder lograr números favorables en el turismo, es la implementación de la Unidad Central de Trámites Turísticos. Se trata de una plataforma totalmente digital de registro de turistas en la que se tiene acceso a información como email, tipo de hospedaje y país de origen por ciudad de residencia a través del E-ticket.



El lanzamiento de la Unidad Central de Trámites Turísticos (UCTT), es plataforma digital que concentra los servicios de permisología relativos a los proyectos de inversión turística y a las empresas del sector, dando las facilidades de pagos en línea (tarjeta de crédito/débito y/o transferencias bancarias), firma digital de certificaciones, planos y resoluciones, código QR en planos y acceso móvil con la aplicación TraMITUR disponible en Apple store y Google play.



La UCTT ha sido gratamente acogida por el público. Al 22 de noviembre, la plataforma contaba con 647 usuarios, 314 solicitudes al Departamento de Planificación y Proyectos (DPP), 69 solicitudes al Consejo de Fomento Turístico (Confotur) y 145 solicitudes de licencias de operación a Empresas y Servicios, para un total de 528 solicitudes.



También se puso en marcha el SITUR, que es un sistema que enlaza a la Dirección General de Migración, el Ministerio de Turismo, el Banco Central, y otros actores para generar automáticamente toda la información sobre los turistas que visitan diariamente el país con todas sus características.



Otro aspecto para destacar es el lanzamiento de Qualitur, un distintivo a la calidad, eficiencia y competitividad en la industria turística de la República Dominicana. A través de este distintivo se garantiza reconocer la mejora continua y fomento de la calidad en los servicios y productos que ofrece este segmento del turismo, aportando credibilidad y distinción con mayor grado de satisfacción del cliente.

Reto sigue siendo llegar a diez millones de turistas

Independientemente del avance y de los resultados del turismo en el país, sigue siendo un reto para esta nación llegar a los diez millones de turistas por año.



Esta meta se la propuso el pasado gobierno, pero ha sido abrazada por la actual gestión. Sin embargo, los eventos que se han presentado, como la pandemia y otros, han imposibilitado alcanzarla.

Récord

Durante este año, el país ha roto cifras con la llegada de visitantes no residentes cada mes.