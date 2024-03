Bogotá. En un evento en el que estuvieron presentes los empresarios y turoperadores responsables de enviar turistas colombianos al país, el ministro de Turismo dominicano, David Collado, afirmó que en la República Dominicana se trabaja para convertirla en una potencia turística en el Caribe.



Para hacer esto realidad, y a partir de que en el 2023 el país recibió más de 10 millones de visitantes, Collado indicó que desde el Gobierno dominicano se están haciendo las inversiones necesarias, se fortalecen las infraestructuras, la Policía Turística y se trabaja con amor, pasión y el cuidado de cada ser humano que llega a la República Dominicana.



“En números, se ven muchos, pero detrás de cada uno de esos turistas que llegaron a nuestro país, hay familias, hay seres queridos, y a nadie, a mí sobre todo, no me gustaría ir de vacaciones con mi hija y tener una situación o algún incidente. Por eso, es que me tomo muy en serio el tema de la seguridad”, expresó el funcionario en el roadshow realizado en el marco de la Cuadragésima Tercera Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes (Anato) 2024, que celebra desde el 28 de febrero hasta hoy viernes 1 de marzo en Bogotá, Colombia.

Empresarios y turoperadores visitaron el stand de República Dominicana.

Premios y reconocimientos



Durante la participación de República Dominicana en la feria de Anato 2024, en la cual el país muestra su oferta turística y promociona a Puerto Plata como destino, la nación caribeña ha recibido diversos premios y reconocimientos.



En el roadshow, el ministro de Turismo, David Collado, recibió un reconocimiento por TripAdvisor Travelers Choice Award: Best of the Best, en el que se premia a “Playa Bávaro como una de las mejores playas del mundo en este 2024”.



Mientras que, en la feria de Anato, que es el encuentro turístico más importante de Colombia, Collado recibió otros dos reconocimientos. Uno de ellos por la compañía Price Travwl como “Mejor Destino del Caribe y Latinoamérica, debido a su gran desempeño y crecimiento en reservaciones”. Este reconocimiento fue entregado por Jorge Restrepo, ejecutivo de Price Travel.



El segundo reconociento fue otorgado por el Grupo Golden Vacations como “Destino más vendido en el 2023” y lo entregó Rafael Durand, jefe de Operaciones y Juan Diego Zapata, director general de Golden Vacations en Colombia.