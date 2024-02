Los 106 días que duró el proceso dispuesto por la DGII, por lo visto, resultaron insuficientes para contribuyentes que debían pagar el impuesto de circulación

En República Dominicana no resulta extraño que determinadas personas dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Fue justo lo que ocurrió con el proceso para obtener el marbete o Impuesto de Circulación Vehicular 2023-2024: Vencido el plazo el 31 de enero, un porcentaje de dueños de vehículos se quedó sin hacerlo.



Según un corte numérico dado a las 11:30 de la mañana de ayer, ofrecido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) se habían recaudado RD$2,554,879,500 (el 88.66% de los RD$2,881.8 millones proyectados para este periodo de renovación).



Hasta esa hora habían renovado 1,543,491 vehículos, es decir el 87.19% del parque vehicular hábil para renovar (1,770,261). Las renovaciones se habían realizado por las siguientes vías: 87.83% por entidades financieras autorizadas; 8.96% por el portal web de DGII y 2.88% por oficinas de DGII.

El Impuesto de Circulación Vehicular se debe pagar todos los años en el país.

Este año se tuvo la disponibilidad de la renovación del marbete a través de la aplicación DGII, lo cual constituyó un esfuerzo más de modernización del servicio a los contribuyentes, acorde con las estrategias de reducción de la burocracia trazadas. A través de esta innovación tecnológica los contribuyentes podían renovar el marbete desde su celular y recibir la estampilla en la dirección que colocaran mediante un servicio de mensajería. Para ello el único requisito era descargar la aplicación móvil de DGII disponible en App Store y Google Play.



Desde el martes 17 de octubre de 2023 se inició el periodo de renovación, para 1,770,261 vehículos hábiles y una recaudación estimada fue de RD$2,881,804,500. Los valores del impuesto permanecieron invariables con respecto al periodo anterior. Esto es, RD$1,500 para los vehículos fabricados hasta el 2018 y RD$3,000.00 para los vehículos fabricados de 2019, inclusive, en adelante.

Impuestos Internos considera que el tiempo otorgado para renovar fue suficiente.

Para la renovación estuvieron disponibles 44 entidades financieras, con 787 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional; así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná, hasta ayer martes 31 de enero de 2024.



También se podía renovar de manera electrónica a través de la página web www.dgii.gov.do y de la aplicación DGII móvil desde el inicio del periodo de renovación hasta el 14 de enero de 2024. Para realizar la renovación en cualquiera de las entidades disponibles, así como para la recepción de las órdenes realizadas vía web, era indispensable poseer la fotocopia de la matrícula del vehículo a renovar, actualizada, legible y en buen estado.



Se mantienen los montos correspondientes a las sanciones por no renovación durante el plazo establecido: RD$2,000.00 (recargo) a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2024. RD$2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2022-2023 (RD$2,000 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa). RD$3,100.00 a vehículos que no renovaron en el marbete 2021-2022 y años anteriores (RD$3,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por cesación administrativa).

Las excusas de los contribuyentes van desde falta de tiempo a falta de dinero.

Se estuvo monitoreando



Según un corte que había hecho el director de Impuestos, Luis Valdez, el día 2 de este mes de enero de 2024, cerca del 52 % de los vehículos elegibles para renovar el marbete había cumplido con este proceso. Hasta el 14 de enero el servicio se estuvo ofreciendo a través de la página y las instituciones financieras y hasta el 31 de este mes lo podían hacer en las administraciones locales de la institución. “La gente, desgraciadamente, deja las cosas para lo último”, expresó entonces el funcionario Valdez. Sin embargo, a pesar de todas las facilidades brindadas y de las múltiples opciones disponibles, muchas personas aún no han renovado su marbete. En los sitios donde hasta ayer podía renovarse, se observaron filas, algunas de ellas largas, lo que sugiere que un número considerable de conductores estuvo ciertamente dejando esta gestión para última hora.