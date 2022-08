En algunas provincias del país las zonas francas inciden en uno de cada 4 empleos, mientras en otras llegan a representar hasta el 40 % de los puestos de trabajo.



En Santiago, por ejemplo, su incidencia está en uno de cada cuatro puestos formales privados; en San Cristóbal en el 40% y en San Pedro de Macorís en 22 %. En Pedernales la incidencia es del 39 % de los empleos, siendo el sector con mayor peso en esa provincia.



Este año 2022, el sector zona franca proyecta superar los US$10,000 millones en exportaciones totales a los mercados internacionales, más de US$8,000 millones en exportaciones de bienes y el resto en exportaciones de servicios.



La generación de divisas netas se calculan en US$1,700 millones y con un impacto total en la economía nacional del 7.2 % del Producto Interno Bruto (PIB).



Los cálculos los hizo el presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Luis José Bonilla, en el acto de celebración del Día Nacional de las Zonas Francas, en el que se reconoció al presidente de la República, Luis Abinader, y al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Victor -Ito- Bisonó, por la recuperación de la economía y el crecimiento récord del sector en los últimos dos años.



En el evento, denominado “Zonas Francas, Zonas de Oportunidades”, también se destacó la labor del director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), Daniel Liranzo.

Adicionalmente, se presentó el estudio realizado por la firma Analytica, que muestra que las exportaciones de bienes de zonas francas cerraron el 2021 con un crecimiento de 15 % respecto al 2019 y un 22 % respecto al 2020.



El crecimiento ha repercutido en la generación de empleos, ya que el 2021 cerró con más de 183 mil empleos directos, y se proyecta cerrar el 2022 con más de 200 mil empleos directos, siendo el sector productivo de mayor generación de nuevos empleos en los últimos dos años.



De acuerdo con el estudio, en la primera mitad del 2022, se aumentó a 83 la cantidad de parques (en diciembre de 2021 había 79), con 29 empresas adicionales. Se estima que a la fecha el impacto total del sector en empleos asciende a 403,318 personas, incluyendo empleos directos e indirectos.



La visión del presidente



En unas palabras que pronunció en la actividad, el presidente Luis Abinader dijo que desde el primer día que asumió el gobierno ha estado comprometido, atento y presente al pujante sector de zonas francas.



Aseguró que la unión ha permitido lograr posicionar a las zonas francas en un sitial de preponderancia entre todos los espacios de creación de empleo y crecimiento económico, “lo que traerá a todo el país el verdadero progreso y el desarrollo que merecemos para el futuro”.



“No solo fueron las exportaciones, no solo fue la creación de los tan necesitados empleos, es la diversificación que me asombra, es la resiliencia la que llama la atención”, apuntó.



Resaltó que más de medio millón de dominicanos están siendo impactados directamente de una forma u otra por las actividades que genera este sector, y que es verdaderamente tangible el aporte que hace a nuestra economía.



Desde su punto de vista, las cifras no lo muestran todo. “Este sector no solo nos permite posicionarnos como destino confiable de manufactura y servicios; nos permite también maximizar las oportunidades que se nos presentan, como el tan conocido fenómeno del “nearshoring” al cual la actual administración de gobierno ha puesto especial interés y empeño”, expuso el jefe de Estado.



Indicó que fruto del empeño que se ha colocado es que nace el reciente acuerdo firmado entre los países miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, y los Estados Unidos.



Procedencia de inversiones



Las zonas francas cuentan con 82 parques a nivel nacional, en su mayoría (85 %) gestionados por el sector privado o público-privado.



En la actualidad operan 774 empresas, con una inversión total que supera los US$6,000 millones, de la cual el 79 % es de origen internacional, liderado por empresas norteamericanas.



Los datos oficiales indican que el capital internacional asciende a US$4,642 millones, es un 12 % del total de la inversión extranjera acumulada en territorio dominicano. Este sector es de los principales en la recepción de inversión desde Estados Unidos.

Una década de enorme diversificación y cambios

El sector se ha diversificado en la última década, incorporando actividades industriales y de servicios. Actualmente es un sector de productos textiles, productos de tabaco, con un liderazgo mundial; productos químicos, joyas, productos médicos y farmacéuticos, aparatos eléctricos y electrónicos, servicios de apoyo a negocios (BPO), servicios de contact centers, servicios logísticos, entre otros.



Luis José Bonilla, presidente de Adozona, aseguró que la apuesta que hizo el país por las zonas francas fue la correcta, y que los aportes del sector al desarrollo económico y social de República Dominicana así lo confirman, con resultados sobresalientes.



El empresario destacó las oportunidades que tiene República Dominicana para el nearshoring y exhortó a que se fortalezca la alianza público-privada que impulse una estrategia integral de promoción de República Dominicana como un hub global de manufactura y logística.



“Ya somos un sector maduro, consolidado, fuerte, diversificado y en pleno crecimiento, en un país con condiciones envidiables de ubicación geográfica y estabilidad económica, política y social”, resaltó Bonilla, al amplio auditorio que acudió al acto.