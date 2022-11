Email it

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, reveló que el turismo, que ha pasado a ser el principal soporte de la economía dominicana, contribuyó con aproximadamente una tercera parte “del crecimiento acumulado de 5.4% de los primeros nueve meses del año”.



Valdez Albizu, durante un reconocimiento que le hizo la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), dijo que durante el presente año 2022, la actividad hoteles, bares y restaurantes ha sido la de mayor contribución al crecimiento de la economía dominicana.



“En términos de valor agregado real, el sector registró una expansión de 28.9% en enero-septiembre de 2022, mientras que los ingresos por turismo alcanzaron un monto de US$6,341.9 millones, para una variación relativa de 65.7 % con respecto a igual periodo de 2021”, enfatizó.



Destacó que el presente año ha sido extraordinario para el sector turístico en la República Dominicana, “superando todas las expectativas, registrándose flujos sin precedentes en la llegada de pasajeros no residentes, acumulando 5.8 millones de visitantes en diez meses, de acuerdo a los datos anunciados por el Ministerio de Turismo, es decir, 7.4 % y 8.7 % más visitantes no residentes que en 2018 y 2019, respectivamente”.



Dijo que “se proyecta que al finalizar el año 2022 los visitantes no residentes se ubiquen en torno a 7.2 millones, superando por primera vez en la historia el umbral de los 7 millones, con ingresos por turismo que superarán los US$8,500 millones, un máximo histórico”.



Para el gobernador del BCRD “todo lo anterior revela que, a pesar de las adversidades que ha enfrentado la industria turística a nivel mundial ante la actual coyuntura internacional, la República Dominicana se mantiene como el destino líder en términos de llegada de turistas en la región del Caribe Insular y Centroamérica. Estos son, sin duda alguna, logros dignos de resaltar dado el impulso que representa el turismo para la actividad productiva nacional y la generación de divisas”.

Inversión turística 2022 supera US$1,000MM

Asonahores reconoció al gobernador Valdez Albizu en ocasión del cierre de la V edición de su “Foro de Inversión Turística”, evento que reflejó cifras históricas en el sector, en particular con inversiones de más de mil millones de dólares en proyectos en el 2022. El presidente de Asonahores Rafael Blanco Tejera, dijo que el sector genera más de 570 mil empleos directos e indirectos y que este año el país cerrará con más de US$8,400 millones de ingresos y con un peso de inversión extranjera en turismo que representa más del 30% del total que ingresa y un impacto total sobre el 16% del PIB.