Las bolsas europeas caen en torno al 5 % tras responder China a los aranceles de EE.UU. El precio del petróleo de Texas cae un 7.4%

Los principales indicadores de Wall Street cayeron casi un 6% en otra sesión marcada por los aranceles globales del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien el Gobierno chino respondió con una represalia equivalente.



Al cierre de la jornada, el S&P 500 perdió un 5.97 %, el Nasdaq un 5.82 % y el Dow Jones de Industriales un 5.5 % tras último tramo de operaciones altamente volátil por el temor a que se desate una guerra comercial y que esta provoque una recesión.



La volatilidad se disparó hasta un 50 % en la plaza estadounidense, que registró su peor jornada bursátil desde el año 2020, marcado por la pandemia de la covid-19, al superar las ya abultadas pérdidas de la víspera.



En estos dos últimos días de reacción a los aranceles, Wall Street ha perdido unos 6.4 billones de dólares de valor, un récord, según The Wall Street Journal, y la cifra ronda los 10 billones desde la investidura de Trump.



En el conjunto de la semana, el Nasdaq recorta un 10 %, el S&P 500 un 9 % y el Dow un 7.9 %.

Todos los sectores corporativos cerraron hoy en rojo, y las mayores pérdidas recayeron en las empresas de energía (-8.7 %), financieras (-7.4 %) y tecnológicas (-6.3 %).



Por empresas, destacaron los retrocesos de las energéticas ConocoPhillips (-9.5 %) y Chevron (-8.3 %); las tecnológicas Nvidia (-7.4 %) y Tesla (-10.4 %); o las financieras JPMorgan (-7.5 %) o Citigroup (-8.1 %).



Terremoto arancelario



Trump anunció el miércoles un arancel global del 10 % que entrará en vigor en las próximas horas y unas tasas superiores para grandes socios comerciales como la Unión Europea y China, aunque ayer jueves expresó disposición a negociar si los afectados le ofrecían algo “fenomenal”.



No obstante, China anunció que impondrá aranceles del 34 % a las importaciones estadounidenses -el mismo gravamen que le impone EE.UU.- a partir del 10 de abril, además de sancionar a empresas estadounidenses y limitar las exportaciones de tierras raras.



No pareció ayudar que en los últimos minutos de la sesión, Trump escribiera en su red Truth Social “¡SOLO LOS DÉBILES FRACASARÁN!”, tras acusar antes a China de equivocarse al “entrar en pánico”.

El mayor banco de EE.UU., JPMorgan Chase, elevó las posibilidades de una recesión global del 40 % al 60 % debido al impacto económico derivado de la drástica subida de aranceles.



Mientras, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que los aranceles conllevarán una mayor inflación, que amenaza con ser persistente, y un menor crecimiento económico, además de recalcar que hay demasiada incertidumbre para hablar de bajadas de los tipos de interés.

Europa



Las principales bolsas europeas han bajado este viernes alrededor del 5 % después de que China respondiera con una tasa del 34 % a los aranceles impuestos previamente por Estados Unidos, con lo que suman dos sesiones con descensos pronunciados.



Al cierre bursátil, Milán ha caído el 6,53 %; Madrid, el 5,83 %, Londres y Fráncfort, el 4,95 %; y París, el 4,26 %.



El índice Euro Stoxx 50, que agrupa a las mayores empresas europeas, se ha dejado un 4,6 %.

En la semana acumulan pérdidas mayores, ya que Milán ha retrocedido el 10,56 %; el Euro Stoxx 50, el 8,5 %; París y Fráncfort, el 8,1 % cada uno; Londres el 6,97 %; y Madrid el 6,67 %.



Las caídas de esta jornada también afectaron a otros mercados, como el petrolero, y se fraguaron en la víspera, cuando Wall registró su mayor descenso desde junio de 2020: el jueves, el índice Dow Jones de Industriales bajó el 3.98 %; el S&P 500, el 4,84 %; y el Nasdaq Composite, el 5,97 %.



Al final de día de ayer se conoció la disposición del presidente estadounidense, Donald Trump, a negociar y rebajar los aranceles si otros países le ofrecen “algo fenomenal”.



Las caídas de las bolsas europeas, que habían sido moderadas en la apertura de hoy, se incrementaron cuando China anunció que impondrá aranceles del 34 % a las importaciones de Estados Unidos a partir del 10 de abril, además de sancionar a empresas estadounidenses y limitar las exportaciones de tierras raras.



En cuanto al balance semanal de otras plazas internacionales, Tokio ha caído el 9 %; Hong Kong, el 3,09 %; y el índice CSI 300 de Shanghái y Shenzhén, el 1.8 %.



Según Bret Kenwell, analista de la plataforma eToro, los datos de empleo de EE.UU. no han afectado a los inversores, preocupados por “cómo la reciente escalada de la guerra comercial, y las posibles escaladas futuras, afectará a las ganancias, a la confianza y a los consumidores”.



El retroceso de los bancos pesó especialmente en la negativa evolución de las bolsas, ya que, según el director de Estrategia de Inversión de ING, Francisco Quintana, era uno de los sectores con mayores valoraciones, a lo que se une la correlación del sector con el ciclo económico.



El analista de Inversiones de Diaphanum Carlos del Campo ha comentado a Efe que “lo importante va a ser la reacción” y si habrá medidas de represalia.



En su opinión, ahora se abren “unas semanas de negociaciones” y podría suceder que la Casa Blanca modere los aranceles, igual que Trump hizo en su primer mandato, “si considera que el crecimiento empieza a caer o que el mercado laboral empieza a resentirse o que sube algo la inflación”.



Por otro lado, ha precisado que el mercado sigue “teniendo el parapeto de los bancos centrales”. “Hay margen de maniobra para recortar tipos y los gobiernos previsiblemente pueden aumentar los estímulos fiscales para compensar esta situación”, ha explicado.



Crudo



El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una caída del 7.41 %, hasta 61.99 dólares el barril, el precio más bajo que ha registrado desde 2021, lastrado por la respuesta de China a los aranceles de Estados Unidos y el temor a una recesión económica.



Al cierre en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en mayo restaron 4.96 dólares con respecto a la última sesión.



En el cómputo semanal, los precios del oro negro han caído un 9%.



El crudo se ha visto presionado a la baja por el temor a una recesión económica ante la política arancelaria de la Administración de Donald Trump, el arancel del 34 % anunciado por China a todos los bienes importados de EE.UU. y el aumento inesperado de producción que planea la OPEP+.



El analista Ipek Ozkardsekaya, del banco Swissquote Bank, apunta en una nota que la “próxima ralentización de la actividad económica” hará caer los precios del Texas al entorno de los 50 dólares el barril.



El Brent, el crudo de referencia en Europa, se negociaba al final de la sesión bursátil a 65.7 dólares por barril, con una caída del 6,.3 %, la mayor desde mediados de julio de 2022.

La mayor subida desde la II Guerra

“Una subida de esta magnitud estaría a la altura de la mayor subida de impuestos desde la Segunda Guerra Mundial (la Ley de Ingresos de 1968, del 2.6 % del PIB)”, señala JP Morgan, por lo que añaden que estaría por encima de las registradas en ley Smoot-Hawley de 1930. Además, argumentan que son “más perjudiciales”, puesto que la cuota de las importaciones y la globalización son mucho mayores ahora que en los años 30. El peso de las importaciones estadounidenses en el PIB es actualmente del 11.2 %, más del triple que en 1930. Teniendo en cuenta las estimaciones recogidas por el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que contempla una subida arancelaria del 20 % en EE.UU. -que incluye las represalias de China y la zona euro-, el PIB estadounidense se podría reducir en un 2 %, y el mundial en un 1%.



Según el análisis del Yale Budget Lab, los hogares con menores ingresos podrían ver reducido su ingreso disponible en hasta un 5.5 %, especialmente porque estas familias destinan la mayor parte de sus ingresos a compras en lugar de ahorro, lo que amplifica el impacto de los aranceles. En un escenario donde otros países respondan a los aranceles de EE.UU. con un aumento del 20 % en sus propios gravámenes, los hogares pertenecientes al 10 % más rico perderían alrededor de 9,500 dólares anuales por hogar, mientras que los de ingresos medios verían una reducción de aproximadamente 3,800 dólares al año.

El precio del petróleo de Texas volvió a caer.

La UE actuará con la “cabeza fría”

La vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, aseguró este viernes que la Unión Europea (UE) debe actuar con “la cabeza fría” y de manera unida para responder al aumento del 20 % a los aranceles de importación a EE.UU., al tiempo que defendió las normas antimonopolio digital duramente criticadas por Donald Trump.



Ribera afirmó en un encuentro con periodistas que Bruselas debe responder al anuncio de mayores aranceles con “la cabeza fría”, así como “escuchar a los sectores (más afectados) y mantener una respuesta unánime y avanzar en una respuesta completa por parte de la Comisión”.



“Estamos trabajando para entender bien y determinar cuáles son las respuestas más adecuadas (…) para evaluar las mejores maneras de defender los intereses de las compañías y de la economía europea”, agregó.