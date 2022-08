Email it

César Fernández de la Fuerza del Pueblo, y José Dantés del PLD, dicen que el mandatario repitió sus promesas



El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Cesar Fernández, y el integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantés afirmaron que el presidente Luis Abinader, presentó en Santiago, un discurso proselitista con las mismas promesas del que hizo el pasado 27 de febrero. Ambos dirigentes políticos participaron en un panel transmitido por CDN canal 37, donde se analizó el discurso del presidente. En dicho panel, conducido por los periodistas Nelson Rodríguez, Katherine Hernández y Julissa Céspedes, también participó el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa y los economistas Pedro Silverio y Jaime Aristy Escuder.



Fernández consideró que el jefe de Estado no presentó nada nuevo y dijo que las obras mencionadas por el mandatario como logros en Santiago, están en menos de un 10 por ciento de ejecución.



De su lado, el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Jose Dantes, sostuvo que el presidente se encuentra en campaña permanente y haciendo promesas que no cumple.

Dantés reconoció que la economía ha tenido un crecimiento, pero criticó que cuando Abinader estaba en la oposición no creía en las cifras del Banco Central, ni en el gobernador de esa entidad, pero es su funcionario estrella.



Rendición de cuentas



El vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, explicó que todos los 16 de agosto el mandatario rendirá cuentas a la población al igual que los 27 de febrero.



Sobre las críticas de los dirigentes de la oposición, sostuvo que los presidentes de esos partidos estaban encumbrados en las nubes o eran sordos, ciegos y mudos, mientras que al presidente le gusta revisar con la población la problemática del país.



En ese sentido, el economista Pedro Silverio destacó el manejo del presidente Luis Abinader en medio de la pandemia por el Covid-19, y posteriormente con una economía cerrada por problemas generados por la guerra de Rusia y Ucrania.



Ponderó la recuperación progresiva de la economía ante la caída del PIB en un 6% durante el 2021, terminando en un crecimiento de 12 %.



Silverio afirmó que el empleo está prácticamente recuperado. Según afirmó, el Gobierno ha logrado una mayor productividad laboral.



Revisar cifras del sector eléctrico



El economista Jaime Aristy Escuder consideró que los datos ofrecidos por el Presidente sobre el sector eléctrico deben ser revisados. Citó que Abinader se refirió a la inversión en generadoras de energía renovable, señalando que en el 2020 se habían instalado más de 100 megavatios, cuando en realidad fueron desde el 2012 se instalaron más de 600 megavatios.



Sobre el proyecto energético de la Bahía de Manzanillo, que fue sometido a licitación, Escuder dijo que es tan optimista, debido a que a la fecha no hay estudios, permisos y aprobaciones.



Señaló que por experiencia propia sabe que las obras marítimas son complicadas. Dijo que la planta de Punta Catalina le enseñó que no es fácil ejecutar un proyecto de esa magnitud.



Sostuvo que es probable que en los dos años que faltan de esta gestión gubernamental, Abinader no llegue a inaugurar esa obra.