Para Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, la calidad de la enseñanza de historia patria en las escuelas va en franco declive, por lo que urge que las autoridades fortalezcan esa parte del currículo para que las nuevas generaciones conozcan a los personajes que participaron en la formación de la República Dominicana.



Al participar en el Desayuno de elCaribe y CDN, el representante de la entidad dijo que es hora de que en los centros educativos se cuenten los hechos que contribuyeron al origen del país en los mejores términos, para que pasajes importantes como la vida de Juan Pablo Duarte y Los Trinitarios sean manejados adecuadamente por los estudiantes niños y jóvenes.



Lamentó que no se imparta moral y cívica, y que tampoco se enseñen los valores patrios ni la Constitución de la República, a pesar de que lo que dispone la propia Carta Magna en su artículo 63 numeral 13. “Eso no se cumple y es un mandato constitucional, nosotros entendemos que la única posibilidad de cambiar las instituciones y sus integrantes es a partir de la reincorporación de la moral y cívica, no como eje transversal sino como una materia que se administre con la misma seriedad, formalidad, requisitos, exigencias, e inclusive de medición de aprovechamiento con que se enseñan otras como las matemáticas, la lengua española y las ciencias naturales”, expresó.



Destacó que se debe procurar un ciudadano que esté bien formado para garantizar una mejor ciudadanía, y que exista menos violencia y corrupción administrativa. Gómez aseguró que la enseñanza de valores, así como de moral y civismo, representan una vacuna social para también prevenir la delincuencia y la criminalidad.



Aportan al conocimiento de la historia



A través del museo Juan Pablo Duarte, la institución patriótica da a conocer a la población la vida y obra del patricio que falleció a la edad de 63 años un 15 de julio de 1876 en Caracas, Venezuela. De acuerdo a Jacinto Pichardo, secretario general del organismo, en este se puede encontrar desde la indumentaria militar del padre de la patria, hasta retratos y las réplicas del juramento trinitario y del primer proyecto de Constitución.



Declaró que la entrada al lugar ubicado en la calle Isabel la Católica de la Zona Colonial es gratuita, y que está abierto de martes a domingo en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.



Actividades y labor de la entidad descentralizada



Wilson Gómez señaló que el Instituto Duartiano tiene una labor permanente, al indicar que no solo trabaja en el mes de la patria o para una fecha determinada, ya que durante todo el año hacen recorridos en el territorio distribuyendo material patriótico como banderas, poster y escritos. Agregó que también producen documentales sobre símbolos patrios, La Trinitaria y la gesta de la Restauración, así como programas de radios.