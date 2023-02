Considera hay que trabajar con los políticos para que vean en el patricio, un modelo a seguir en el servicio



Vemos en Duarte los alcances de un líder con todos los atributos; sentido de responsabilidad, claridad de conciencia, honesto, íntegro, transparente y con una atractiva personalidad que logró concitar la juventud de su época con un propósito claro: conseguir la independencia del pueblo dominicano.



Así describe el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, al precursor de la Independencia Nacional y fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, cuyo ejemplo, a su juicio, dista mucho del proceder del liderazgo político local.



“Un Duarte que sin lugar dudas se constituye en una figura con una autoridad práctica y una vigencia de permanencia y consistencia, independientemente de que también sabemos que aunque Duarte está vigente y presente en sentido general, el liderazgo político, salvo excepciones, no asume ni el ejemplo ni el pensamiento ni tampoco emula la vida del patricio”, sostiene Gómez.



Entiende hay que trabajar mucho en la clase política para que vean en el patricio un modelo a seguir en el servicio y la administración pública.



“Duarte se constituye en un referente fuerte que bien merece la atención de nuestros hombres públicos, sobre todo en su honestidad a toda prueba”, recalca el titular del Instituto Duartiano en su participación en el Desayuno elCaribe-CDN.



Gómez define a Duarte como un excepcional libertador por concebir incluso el nombre del Estado formal de República Dominicana, el cual queda consignado en el histórico juramento.



En su valoración hacia el patricio, le destaca el haber concebido la bandera dominicana, su escudo y la divisa trinitaria Dios, Patria y Libertad, hoy consagrada en el artículo 34 de la Constitución de la República como lema nacional de los dominicanos.



Una de las cualidades que más resalta del fundador de la Sociedad Secreta La Trinitaria, es el apego y respeto al Estado de derecho, así como privilegiar la ley por encima de todo.



Sobre el proyecto de ley fundamental o Constitución de Duarte resalta lo consignado en su artículo 1, que establece que gobernantes y gobernados deben conducirse en el marco de la legalidad. Es decir, privilegiar este principio.



En tal sentido, Gómez cuestiona el desarrollo institucional de la República Dominicana tras analizar si en la práctica se dan las características inherentes a un Estado de derecho, donde tiene que cumplirse toda ley y acatarse la decisión de la autoridad legítima.



“El presidente del Tribunal Constitucional establece que más de 80 decisiones de ese tribunal no han sido acatadas por la autoridad y por particulares. Cuando eso ocurre, nos plantea a nosotros el cuestionamiento de si estamos realmente avanzando en lo que es la materialización del Estado de derecho”, sostiene.



No obstante, precisa que “Duarte sembró la conciencia de la soberanía y es lo que permite que este pueblo en todo momento en que ha visto de alguna manera eclipsada la soberanía dominicana, haya reaccionado y procurado reincorporar esa soberanía prontamente”.



“Duarte fue atinado en su propósito de independencia pura, sin protectorado y en la defensa de la soberanía, como cuestión de principio”, afirma el presidente del Instituto Duartiano.



Rechaza proyecto de ley



Preguntado por Nelson Rodríguez, director del periódico elCaribe, sobre su posición frente al controversial proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes sometido por el Poder Ejecutivo, manifiesta su rotundo rechazo y repudio por considerarlo lesivo a la nación.



“Eso compromete la soberanía, atenta contra la nación y es un proyecto que no puede ser bajo ninguna circunstancia aceptado por ser tan lesivo a nuestra soberanía como al interés nacional en particular”, subraya.



“Pedro Santana no es digno del mármol del Panteón”



Al pedirle su opinión sobre el viejo debate si el cuerpo de Pedro Santana debe o no permanecer en el Panteón Nacional donde están mártires y patriotas, Gómez favorece su traslado.



“Cuando se pone en una balanza los pesos y contrapesos de un hombre que comenzó por asesinar a una mujer. El 27 de febrero de 1845, cuando se cumplía el primer año de la Independencia, como lo conmemora Pedro Santana es ejecutando a María Trinidad Sánchez”, deplora.



Recrea tan horrendo hecho de quien también terminó con la vida del sobrino de esta, Andrés Sánchez; y una lista larga de patriotas. Agrega que cuatro días después del asesinato, Santana envió un pasaporte a doña Manuela Díez y un mensaje de que esa familia se había convertido en una fuente de perturbación y que amenazaba la paz pública y que por lo tanto debía abandonar la República a la mayor brevedad.

“Y finalmente termina asesinando la Patria. A parte de sus desmanes, los atropellos de Santana contra los buenos dominicanos y los patriotas, que los declarara traidores, lo saca da aquí, termina asesinando la Patria cuando en 1861, auspicia que se baje la bandera dominicana y a cambio se subiera la española y nos convirtió de república a una provincia de ultramar de España, esa es la mayor traición que se puede hacer”, reprocha.



“Una persona con ese quehacer en su vida no es digna del mármol del Panteón de la Patria. Esa persona no puede estar ahí conjuntamente con sus víctimas. Eso es un emplazamiento diario que se formula a la sociedad dominicana, a la dominicanidad, a la nacionalidad y a la Patria”, sostiene en la entrevista a propósito de la conmemoración del mes de la Patria



Presidente puede ordenar traslado



Preguntado por la directora de CDN, Alba Nely Familia, por qué entiende no se ha tomado la decisión de retirar el cuerpo del general Santana del Panteón Nacional, Gómez respondió que ha faltado voluntad política para hacerlo. “Ha faltado la voluntad política porque eso es una decisión que tiene que venir del Congreso o de la Presidencia de la República. Él está ahí por un decreto, por tanto, el Presidente de la República puede decidir”, plantea. Entonces, ¿dónde se llevaría?, se le pregunta a lo que respondió: “Ese hombre hay que llevarlo donde corresponde estar y donde él quiso. Él siempre quiso estar junto a su hermano, Ramón Santana”, señala. La idea del trasladar a Pedro Santana del Panteón Nacional es respaldada por el vicepresidente del Instituto Duartiano y su secretario general, Julio Rodríguez y Jacinto Pichardo, respectivamente, ambos presentes en el Desayuno elCaribe-CDN, que también contó con la asistencia de la vocal de la entidad, Diana Cordero.