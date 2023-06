Tras adherirse al llamado del Luis Abinader sobre la necesidad de despolitizar la educación con miras a reencauzarla por senderos de calidad, Acción Empresarial por la Educación (Educa), propuso una serie de acciones que considera pueden contribuir al objetivo ansiado.



Entre estas medidas, la entidad citó la pertinencia de someter un proyecto de reforma para modificar las funciones y composición del Consejo Nacional de Educación (CNE). De acuerdo a la organización, consiste específicamente en lo concerniente al capítulo 2 del título 4, de forma que el poder político quede subrogado a las fuerzas vivas de la sociedad y que el presupuesto y el currículo sean aprobados por mayorías especiales.



Asimismo, ponderar la posibilidad de otorgarle potestades a este órgano, para que pueda someterle al presidente de la República la remoción del ministro de Educación cuando éste no cumpla con el plan estratégico y de gestión que haya sido aprobado. Igualmente nombrar maestros y personal administrativo por concurso de oposición.



Las propuestas de Educa se producen luego de los resultados de las pruebas diagnósticas que evidencian los problemas de aprendizaje de carácter estructural de la educación en el país. Sobre el particular, Educa expresó no estar sorprendida por los resultados que una vez más han sido revelados por las pruebas aplicadas por Educación al final de cada ciclo por ser un problema de décadas.



Entre otras tareas, sugeridas por Educa con miras a la citada finalidad, resaltan que el nombramiento de todos los cargos docentes y administrativos por concurso de oposición este a cargo de una entidad independiente, además de que se suspenda el pago a todos aquellos funcionarios docentes o no docentes cuya inasistencia justificada no se haya corroborado en los últimos 30 días.



Del mismo modo, la institución formula la posibilidad de impedir que los directores regionales y distritales puedan ejercer funciones políticas, salvo el voto, durante su gestión, además de imposibilitar por 36 meses a cargos electivos, a quienes ocupen los cargos de ministro y viceministros de Educación.