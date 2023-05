La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Ministerio de Educación (Minerd) aún no han logrado ponerse de acuerdo sobre las reivindicaciones que exige el gremio, que pide entre otras medidas un reajuste salarial a los docentes jubilados y pensionados.



La ADP ha sido enfática en su postura de que los docentes merecen un reajuste salarial justo y están dispuestos a continuar con su plan de movilización, que conlleva a la paralización de docencia en los centros educativos.



La última convocatoria de manifestación es para hoy a las 10:00 de la mañana, cuando los maestros están llamados por su gremio a apostarse frente al Ministerio de Educación y reclamar una serie de demandas.



Minerd hace propuesta salarial



El ministro de Educación, Ángel Hernández, y el comité ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores, presidido por el presidente del sindicato, Eduardo Hidalgo, sostuvieron un encuentro la mañana de ayer por más de una hora en busca de una solución a los conflictos entre ambas entidades.



A raíz de esta reunión surgió una propuesta de un reajuste salarial para docentes jubilados y pensionados por parte del Ministerio de Educación. La propuesta consiste en elevar el salario a RD$25,000 a los que ganen menos de esa cantidad; RD$30,000 los que reciban más de 25 mil y menos de 30 mil, y a RD$35,000 para los que estén entre los 30 mil y menos de 35 mil.



Dichos aumentos serían para 21,464 maestros y conllevan una inversión de RD$1,284 millones, los que serían asumidos en su totalidad por el Minerd, e impactarían al 66% de los maestros jubilados y pensionados.



ADP no acepta propuesta salarial



Sin embargo, luego de analizar dicha propuesta, en la tarde de ayer la ADP convocó a la prensa para informar su rechazo a la propuesta del Minerd, por entender que es excluyente y deja afuera a más de 13,400 de los 35 mil docentes jubilados y pensionados, de los cuales muchos de ellos “ganan un sueldo menor de 15 mil pesos”.



“Recibimos una propuesta que solo incluye una parte de las demandas de los jubilados y pensionados y entendemos que no impacta a todos”, expresó Eduardo Hidalgo.



Además, declaró que quieren sostener un encuentro con el presidente Luis Abinader, para que conozca la situación.



“Mientras tanto llamamos al magisterio nacional acudir de manera masiva y vestidos de azul, a la concentración que realizaremos mañana frente al Minerd para reclamar mejores condiciones de vida y de salud para nuestros jubilados y pensionados”, manifestó el presidente de la ADP.

ADP responde a entidades que cuestionan los paros

En respuesta a la postura de algunas entidades que entienden que los paros de docencia por la ADP no son la manera ideal de exigir sus derechos, el presidente del gremio expresó que “no han sido justos” con la Asociación Dominicana de Profesores. “Esos sectores deberían preocuparse de que hoy los niños no tengan libros de texto; deberían preocuparse de que compraron unos dispositivos electrónicos y después de unos meses de utilizarlos hoy no sirven; que hay escuelas que no tienen butacas suficientes, ¿cómo juzgarían esos sectores ese proceder de las autoridades de educación?” cuestionó Eduardo Hidalgo.