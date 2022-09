Antes del covid-19 las escuelas eran las primeras en abrir las aulas, pero esto cambió en 2020 en el inicio del actual gobierno, cuando por la incidencia del virus se decidió desarrollar un año escolar virtual.



La decisión adoptada por el presidente Luis Abinader, fue prorrogar el período lectivo que iniciaba en agosto para el mes de noviembre, y desde ese entonces los colegios han tomado la delantera en el regreso de los estudiantes a los salones de clase luego de las vacaciones de verano.



Contrario al sistema de educación pública que tiene una fecha fija para comenzar la docencia, siendo la de este 2022 el 19 de septiembre, los centros educativos privados no tienen un día en común, sino que cada uno reabre las puertas de acuerdo a lo establecido en sus calendarios.



Por ejemplo, el colegio Cervantes lo hizo el lunes 22 de agosto, el Quisqueya el miércoles 24, mientras que el Nuestra Señora de la Altagracia tiene a sus alumnos en las aulas desde el jueves 31.



El centro educativo Los Ríos empezó el nuevo periodo escolar el pasado lunes pero no con todos los estudiantes, ya que los demás se reintegran la próxima semana.



Así lo informó ayer a este medio la propietaria del recinto Luisa Bastardo, quien declaró que tienen una población estudiantil de 110 niños que cursan el nivel primario.



Detalló que el espacio del centro es limitado para tener más infantes, sin embargo, resaltó que pese a la presencia del covid-19 en el territorio nacional no han tenido brotes de contagios de la enfermedad.



Aunque el plantel es de carácter privado, manifestó que respetan todas las resoluciones y medidas que aplica el Ministerio de Educación (Minerd), que es el organismo encargado de velar por el correcto funcionamiento del sistema educativo.



“Ellos siempre nos supervisan para ver cómo va el conocimiento y aprendizaje de los niños”, expresó.

Agregó que la entidad respalda al centro en muchos aspectos, pero el sueldo de los docentes sigue corriendo por su cuenta.



Otro que inició el lunes fue el colegio Ángel Gabriel que imparte docencia desde el nivel inicial hasta el secundario, y que tiene un alumnado compuesto por 460 niños y adolescentes.



No obstante, la directora docente del centro, Dayana Inés de los Santos, informó que aún tienen cupos disponibles para inscribir más estudiantes, sobre todo en los grados más altos.



Como iniciaron más temprano los colegios estarían cerrando las clases el próximo año a mediados del mes de mayo, pero los centros educativos públicos lo harán el 23 de junio.



Trabajo en conjunto



Los estudiantes de las escuelas volverán a las aulas en 10 días, y desde el Ministerio de Educación trabajarán junto a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para que el año escolar sea exitoso.

Será el primer periodo de clases del nuevo titular del órgano preuniversitario, Ángel Hernández, quien sostuvo que la unión junto al gremio de los maestros se traducirá en el mejoramiento del sistema para beneficiar a los distintos actores que los conforman e impulsar la calidad de la enseñanza.



El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, dijo que el sindicato está en la disposición de colaborar para que las aulas se transformen en escenarios donde los niños reciban educación de calidad y que los docentes sean dignificados.