En la última década, el salario docente en el país creció en un 84%. Las mujeres lideran esta profesión con un 77%

La firma del pacto educativo y la consecuente asignación del 4 % para la educación preuniversitaria dieron un giro exponencial a la carrera docente en la República Dominicana, al punto de posicionar a los maestros entre los profesionales mejores pagados en el ámbito local.



Del 2014 al 2024, la nómina docente registró un incremento de 281%, es decir, unos RD$ 107,855 millones. Esta pasó de RD$38,392 millones en el año 2014 a RD$ 146,247 millones en 2024. Esta variación es la mayor registrada en términos de reivindicación salarial desde la década de los noventa.



Así lo establece el documento “Situación del personal docente en el marco del presupuesto 2024”, publicado en abril de este año por el Ministerio de Educación (Minerd). Según se destaca en la tabla de ingresos, que toma como fuente al Banco Central de República Dominicana, el docente del nivel primario y secundario se encuentra en el sexto rango (Con más de 50 mil pesos). En este intervalo se encuentra solo el 9.96 % de la población ocupada.



El informe, colgado en el portal institucional del Minerd, es una radiografía a los avances de la carrera docente en las últimas dos décadas; y a propósito del Día Nacional del Maestro, que se celebra cada 30 de junio, publicamos los logros más relevantes en esta edición.



En el año 2014, un docente de educación primaria devengaba un salario promedio real de RD$ 35,633. En el año 2024 este monto ascendió a RD$65,547 como consecuencia de reiterados incrementos al salario base, el proceso de nivelación de los sueldos de los profesores de primaria con los sueldos de los de secundaria y los incrementos derivados del incentivo por evaluación docente.



Del 2014 al 2024, se aprecia un incremento porcentual del salario docente de un 83.95 %. “Esta cifra se encuentra por encima del porcentaje de la inflación promedio anual acumulada del país en el mismo período, que es equivalente a un 43.03 %”, destaca el documento.



Mientras el docente de secundaria, que en 2014 devengaba un salario total (sueldo base más incentivos) de RD$ 41,096, en el año 2024 pasó a ganar RD$ 62,320, para un incremento porcentual de 51.65 %.



Al comparar el salario inicial anual de los docentes del nivel primario del sector público con el PIB per cápita, la República Dominicana se encuentra en una posición privilegiada. El salario inicial anual del docente dominicano de primaria es equivalente a 1.06 veces el producto interno bruto por habitante, puntualiza el estudio.



Mientras que el salario del docente con una experiencia de 10 años es 1.36 veces el PIB per cápita, el salario anual del docente de primaria con una experiencia de 15 años es equivalente a 1.40 veces el PIB per cápita y el salario tope de este nivel asciende a 1.69. En todos los casos, por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



Una carrera liderada por mujeres



Desde siempre, la carrera docente ha atraído a un público femenino. Para el Año Escolar 2023-2024, el personal docente del sector público estaba compuesto en un 77.12 % por mujeres y en un 22.88 % por hombres.



Con respecto al tiempo en el servicio, el 48.57 % del personal docente tiene hasta nueve años en la docencia, mientras que el 31.62 % tiene de 10 a 19 años de servicio, un 16.11 % tiene entre 20-29 años de servicio y el 3.70 % tiene 30 años y más en este quehacer.



De acuerdo con levantamientos de la Unesco citado en el informe del Minerd, a nivel mundial en 2022, 93.79 % de los docentes de preprimaria, el 67.96 % de los maestros de primaria y el 55.32 % de los docentes de secundaria eran mujeres. En el caso de América Latina, 93.69 % de los docentes de preprimaria son mujeres, en primaria el 78.03 % y 59.16 % en el nivel secundario.



Un profesor por cada 16 alumnos



En el ámbito local, la relación docente por centro es de 17. Mientras que los alumnos por docente, en el año 2023, eran alrededor de 16.



“A nivel mundial la cifra de alumnos por docente era de 17.72 en el nivel preprimario, 23.39 en el nivel primario y 16.94 en el nivel secundario, según cifras del Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). A nivel global el promedio fue de 19.35 aproximadamente”, subraya.



El documento, elaborado por el Viceministerio de Planificación y Desarrollo Educativo, hace una comparación entre la evolución del salario docente y resultados de pruebas periodo 1996-2024. Destaca el aumento de los niveles salariales de los maestros de primaria y secundaria calculados a precios corrientes. Este incremento es de 14.07 veces el salario del año 1996.



De hecho, si se toma en cuenta el promedio de los incrementos en este intervalo de tiempo, el sueldo del maestro de primaria creció en promedio 10.87 % anual y el de secundaria 8.45 %.



Por ejemplo, el salario del nivel primario en 1996 a precios corrientes era de RD$4,657. Al cierre del 2024 subió a 65,547.07 pesos mensuales.



Buenos salarios y pobres resultados



El documento destaca que desde 2012 a la fecha el salario de ambos niveles ha experimentado aumentos consecutivos, ya sea vía el salario base o por los incentivos. Sin embargo, “a pesar de estos aumentos en los salarios de los docentes del nivel primario, que superan la inflación promedio del período 1998-2024 -que fue de un 7.7 %-, los resultados de Pruebas Nacionales de primaria y pruebas diagnósticas no han evolucionado de la misma manera”.



“Si tomamos el promedio de las variaciones porcentuales del 1998 al 2016, este presentó una tendencia negativa de 0.05 % en el nivel primario. A partir del año 2017 las Pruebas Nacionales se aplican solo en el tercer ciclo de básica de adultos y sexto grado de educación secundaria en todas las modalidades). Para educación secundaria el promedio de la variación de los resultados de las Pruebas Nacionales de 1998-2024 tiene una tendencia negativa de 0.09 %”, precisa el informe.



En términos absolutos, el promedio fue de 56.16 % para los estudiantes de primaria y 58.05 % para los de secundaria.



En ese orden, subraya que a pesar de que los resultados de las pruebas estandarizadas de los estudiantes constituyen una pieza de información que los líderes escolares utilizan para ponderar la efectividad de los docentes, estos resultados deben ser tan solo una parte de una evaluación integral.

Inversión en formación se lleva 2.35 presupuesto

Según estadísticas de la Unesco del año 2020, citadas en el informe del Minerd, el 90.06 % de los docentes de preprimaria de República Dominicana tiene al menos las cualificaciones académicas mínimas requeridas, de acuerdo con la normativa nacional, para impartir sus asignaturas en el nivel inicial. El promedio de este indicador en los países de ingresos medios bajos es de 85.31 %; de los países de ingresos medios es de 86.98 %; y de países de ingresos medios altos es de 88.21 %. A nivel mundial, el 87.08 % de los docentes de preprimaria cumplen con las cualificaciones mínimas requeridas según la normativa de cada país. La inversión en formación docente de República Dominicana alcanza los USD 114,791,713.80. Esta cifra supera la inversión realizada por algunos de los países de la región, subraya el informe del Minerd. Por ejemplo, Uruguay invirtió alrededor de USD 45,882,935 en la formación de grado, formación permanente y de posgrado y la promoción de la investigación, la extensión, la circulación de conocimiento y la enseñanza universitaria en el año 2022. Mientras que, El Salvador programó un presupuesto de USD 18,747,018.33 a la formación docente. La inversión en formación docente representaba el 2.35 % de la ejecución del Ministerio de Educación en 2024. En los últimos 14 años se formaron 22,595 personas en licenciaturas de Educación, se habilitaron para la docencia 3,085 personas de otras carreras y se graduaron 19,999 docentes de posgrado”.