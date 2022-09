“Al Ministerio de Educación la gente lo ha tomado de tambora. Aquí todo el mundo pica y no cumplen”. Con esta expresión, el nuevo titular de la entidad mostró su inconformidad con el incumplimiento de contratos millonarios con los que se buscaba la adquisición de mobiliario escolar y construcción de planteles.



Abordado sobre la contratación dirigida a la compra de 188 mil butacas y otros muebles escolares que se licitaron en el último trimestre del pasado año por un monto superior a los mil millones de pesos, Ángel Hernández dijo que de esta cantidad solo se recibieron 15 mil unidades.



Indicó que en esta contratación, dividida en dos licitaciones, el ministerio entregó un anticipo de 126 millones de pesos, dinero que hoy pide sea devuelto ante el incumplimiento.



En consecuencia, el funcionario anunció que está en proceso la cancelación de contratos con estos proveedores y se le solicitó a la Dirección de Contrataciones Públicas la anulación del registro de proveedor a los incumplidores.



Asimismo, informó que se procederá a someter por la vía legal a algunas de estas empresas por daño y perjuicio causados al ministerio.



“Todo el que tiene contrato con el Ministerio de Educación o cumple o lo llevamos a la justicia”, advirtió Hernández.



“Hay una compañía de esta que se comprometió a devolver 14 millones que había recibido y no lo ha devuelto todavía, pero por la presión a la que le estamos sometiendo por la vía legal, ha prometido devolverlo, pero eso mismo vamos a hacer con las construcciones a todos los niveles”, sostuvo.



El ministro agregó que “en este ministerio hay contratos de todo tipo y a todos los niveles y no han cumplido”.



Sus declaraciones fueron ofrecidas en el marco de un almuerzo con periodistas a los fines de ofrecer detalles de las acciones encaminadas a garantizar el éxito del inicio del nuevo año escolar, que inicia este 19 de septiembre.



En tal sentido, anunció la creación de una unidad para identificar los contratos con incumplimiento y reclamar la devolución del dinero o una vía judicial para resolver el tema. “En definitiva hay que buscar que haya consecuencia, que es lo que no ha habido, falta de consecuencia en el seguimiento y en el cumplimiento de los contratos”, deploró.



Al ofrecer detalles del tema, el director de Servicios Generales del ministerio, Leonor Alcántara, comunicó a este medio que 42 empresas participaron en el referido proceso, de las cuales a 17 se procedió a cancelar el contrato y se solicitó la eliminación de registro de proveedor por incumplimiento.



Una vieja costumbre



Los incumplimientos de contratos de mobiliario escolar vienen de mucho tiempo atrás. Según informó Alcántara desde el 2013 a la fecha el ministerio tiene identificadas 110 empresas notificadas por acto de alguacil, en proceso para cancelación de contratos y eliminación de registro de proveedor del Estado, a través de la Dirección de Contrataciones Públicas. El director de Servicios Generales afirmó que la institución viene solicitando la inhabilitación de estos suplidores desde el 2021.

Responde a quejas de pequeños fabricantes

El director de Servicios Generales se refirió al descontento expresado por la Asociación Dominicana de Micros y Pequeños Fabricantes de Muebles Escolares. Agrupación que pide la modificación del pliego de condiciones del procedimiento de urgencia para la adquisición de 35 mil butacas que se usarán en este año escolar. Esto tras considerar que las exigencias expuestas limitan la participación de pequeños suplidores. “En el proceso que realizan de urgencia ha sido consultada la Dirección de Contrataciones para tomar las medidas para que no se le viole la participación a nadie. Ahora, es importante que se sepa que entre esas 110 empresas (que incumplieron), hay 20 y pico que corresponden a esa asociación, incluyendo los procesos de 2021”, explicó Alcántara.