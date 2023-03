La Acción Empresarial por la Educación (Educa) se unió a las voces de otros actores del sistema educativo nacional que demandan a los maestros no perjudicar el año lectivo por la demanda de reivindicaciones.



El director ejecutivo de la entidad, Darwin Caraballo, entiende que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) tiene que tratar de no afectar el derecho de los niños a estar en las aulas a la hora de realizar sus movilizaciones, las cuales a su entender tienen que hacerse durante horario extraescolar.



“No podemos poner un derecho por encima de otro, en especial el de los niños que no tienen voz ni voto para defenderse”, expresó Caraballo quien instó a los profesionales del magisterio a ser más prudentes.



Dijo que se debe de apostar siempre al diálogo para evitar situaciones que pongan el riesgo el desarrollo del calendario escolar como el actual, al indicar que es el que tiene la menor cantidad de días de los últimos 10 años.



El pasado martes a través de las redes sociales, el ministro de Educación, Ángel Hernández, también se quejó del desempeño de los docentes, de quienes dijo que muchos no están cumpliendo con el horario.



“El calendario escolar sigue siendo una quimera”, expresó el funcionario en un mensaje colgado en Twitter, al tiempo que destacó que la situación es insostenible, por lo que se debe asumir un mayor compromiso social para mejorar la calidad del sistema educativo.



El nivel



Al participar en un desayuno con la pasada ministra de Educación de Colombia, María Victoria Ángulo, quien expuso las lecciones aprendidas desde su gestión para promover un sistema de enseñanza de calidad, Caraballo declaró que desde los últimos 30 años la práctica educativa local sigue estabilizada pero con pequeñas variaciones dentro de una franja de bajo desempeño.



“No es un problema únicamente gubernamental o de gestión, es de organización, de despolitizar los procesos para que haya verdaderamente profesionales siempre al frente de las tomas de decisiones del sector y que los esfuerzos que ya afortunadamente cuentan con recursos estén dirigidos a que los estudiantes aprendan más y mejor”, resaltó.



Aunque valoró que desde el 2013 se está asignando el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, lamentó que solo se hayan mejorado aspectos estructurales y aún no se busquen soluciones a problemas centrales como la mejora de la calidad.

Preocupa que textos no estén a tiempo en aulas

Darwin Caraballo señaló que el Ministerio de Educación tiene el derecho constitucional de asumir la elaboración de los nuevos libros de textos, pero teme que el proceso de realización se retrase y no estén a tiempo en los salones de clases. “Esa es una tarea titánica, hay empresas globales que por lo que nosotros hemos investigado se tardan cuatro años en preparar materiales para un segmento del saber”, expresó el representante de Educa.