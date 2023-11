Recomiendan al Estado robustecer el acceso a las tecnologías y a los recursos interactivos, para que los padres y tutores puedan apoyar el aprendizaje de sus hijos en conjunto con el docente.



Esta y otros recomendaciones, fueron parte de las conclusiones a las que se llegaron en el XXVII Congreso Internacional de Educación Aprendo 2023 organizado por Acción Empresarial por la Educación (Educa).



La organización empresarial consideró que para asegurar que los planes del Ministerio de Educación relativos a la tecnología y conectividad sean efectivos, se debe garantizar el suministro eléctrico a todos los centros educativos, como un punto de partida, y crear un plan de mantenimiento y reparación de los equipos entregados.



Esto, a partir de las reflexiones en las mesas de diálogo entre docentes y familias.



La actividad que se realiza hace más de dos décadas con el apoyo del Banco Popular, fue del 16 al 18 de este mes en el Hotel Jaragua, con el tema Maestros Profesionales – Familias Comprometidas. Desde la perspectiva de que el fortalecimiento del binomio escuela-familia constituye el sostén de un aprendizaje efectivo, y del logro de la educación de calidad.



Reflexiones



En el informe de reflexiones y conclusiones, se recomienda la conveniencia de reforzar el adiestramiento y la capacitación de familias y docentes, por considerar que el rol de padres –especialmente- es un rol complejo, “y cada vez más frente a la sociedad de hoy que es más demandante, se requiere, sobre todo, un acercamiento a la escuela como coeducadores de sus hijos”.



Se hizo referencia al programa Familias Comprometidas, una iniciativa conjunta que ejecutan la Federación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, (Fenapmaes) y de Educa, que con el apoyo del Ministerio de Educación (Minerd), se lleva a cabo en la modalidad híbrida para formar a las familias en temas clave para el fortalecimiento de su relación con el centro educativo y con sus hijos.



“De ahí es que se recomienda a las autoridades expandir este programa, a través de una mayor difusión y fortalecimiento, de forma que no sean solo 6,000 sino 60,000 familias que se estén beneficiando al final del período del calendario” se enfatiza en el pliego de resoluciones.



Rol del mentor



Otra de las recomendaciones esbozadas, es la creación del rol del mentor o tutor en los centros educativos, de forma que pueda ser un apoyo principal para la integración de las familias a los procesos del centro educativo.



Indican que desde el Proyecto Centros Educativos de Innovación que se ejecuta entre el Minerd y Educa, se ha puesto a prueba con éxito la figura del mentor como dinamizador de los procesos pedagógicos y de gestión de los centros educativos.



“Por lo tanto, desde Educa invitamos al Minerd a considerar la creación de esta figura reutilizando, para no generar costos adicionales, cargos ociosos que hay en la estructura del ministerio con alto nivel”, señalan.



Las familias y docentes expresaron que quieren ser reconocidos, especialmente cuando obtienen un buen desempeño y muestran un alto compromiso en las distintas actividades de los centros educativos, refiere el documento.



Indican que, en este caso, desde el proyecto Centros Educativos de Innovación se está desarrollando un sistema de incentivos, monetarios y no monetarios para los 155 centros que forman parte del programa.

Invitan al Minerd a aprovechar bases

“Desde Educa creemos firmemente, y la evidencia lo sustenta, que el comportamiento humano se refuerza a través de incentivos, por lo tanto, invitamos a las autoridades educativas a valorar este prototipo de sistema que se aplicará a final de este período escolar con el objetivo de fortalecerlo a través de otros incentivos tangibles para reconocer a docentes de alto nivel pertenecientes al Proyecto Centros educativos de Innovación”, señala.



De la mano con estos incentivos y el reconocimiento, se desprende que también han visto la necesidad de desarrollar campañas para fomentar la integración de las familias a la escuela, así como para incentivar las buenas prácticas docentes.



“Invitamos al Minerd a aprovechar las bases construidas desde el Proyecto Centros Educativos de Innovación, para impulsar a través de una alianza público-privada, una estrategia de comunicación que permita visibilizar las experiencias de éxito, así como las buenas prácticas tanto de docentes, directivos, familias y estudiantes de distintos centros educativos a nivel nacional, que, al igual que la Comunidad de Consuelo, pueden ser silenciosas, sin embargo, son modelos de la transformación“, concluyó.