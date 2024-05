Exhortan a candidatos a interceder en conflicto; expresidentes de la ADP solicitan reunión con Abinader y piden al gremio posponer movilizaciones

Los recientes paros de docencia, marchas y amenazas de nuevas paralizaciones a nivel nacional por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para exigir el aumento de un 20 % salarial, pusieron rápido al Ministerio de Educación, que ayer respondió con un incremento de un 8% al salario base de todos los docentes, efectivo a partir de este 1ro de mayo.



En consecuencia, el gremio convocó a Asamblea General, que tendrá lugar hoy para fijar posición sobre la medida oficial, que no responde en su totalidad a la propuesta de un 20 % de aumento salarial que demanda el sindicato.



Actualmente, el sueldo base del docente es de RD$50,833.56, por lo que este aumento de un 8 por ciento representará RD$4,066 adicionales, elevando su salario a RD$54,899.



La intensificación en las movilizaciones de los maestros interrumpe un calendario escolar que concluye el próximo mes y a su vez se da en la recta final de una campaña electoral y a solo tres semanas de las Elecciones Presidenciales y Congresuales.



Con un panorama cargado de incertidumbre, el ministro de Educación, Ángel Estévez, anunció la medida en una rueda de prensa, que no contó con la presencia de representantes de la ADP.



En compañía de técnicos del ministerio, el titular de Educación procedió a leer el comunicado en el que ratifica que continuará cumpliendo con los demás acuerdos establecidos con el gremio y trabajando en una mesa de diálogo permanente para abordar los desafíos que enfrenta el sector educativo.



No obstante, el Ministerio de Educación solicitó a la ADP que “cumpla con lo acordado de no suspender la docencia, de no hacer paros que impidan el derecho a la educación que tienen los niños, niñas y adolescentes del país, sobre todo los más pobres, los más necesitados de una educación de calidad”

La institución precisó que el aumento del 8% al salario base de todos los docentes implica RD$5,174.5 millones adicionales en lo que resta del año y en el 2025 RD$7,474.2 millones aproximadamente.



“Es necesario recordar que hace menos de 2 años se aplicó un aumento salarial de un 10%, por lo que esta gestión gubernamental ha realizado un incremento histórico de un 18% al salario de los docentes. Además, en 2023 se hizo un aumento de un 7% a los directores de centros educativos y un aumento a los jubilados y pensionados. Todas estas acciones corresponden al compromiso con el bienestar y la dignidad de los que forman a las futuras generaciones”, resaltó.



Entidades piden a candidatos interceder en paros de la ADP



Preocupadas por los constantes paros de docencia, catorce instituciones educativas y sociales agrupadas en el Foro Socioeducativo apelaron a la influencia que ejercen los líderes y candidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos sobre sus seguidores afiliados al sindicato de maestros.



Las organizaciones pidieron al liderazgo político del país que haga un llamado a sus partidarios dentro de la ADP para que reconsideren la huelga como método de lucha para sus reivindicaciones salariales por su impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes y por el momento crucial que vive el país a pocos días de las elecciones presidenciales y congresuales. “Les instamos a considerar métodos alternativos de diálogo y negociación que no interrumpan el sagrado deber de educar a nuestros estudiantes. Esperamos fervientemente que este llamado sirva también para reforzar el deseo de la sociedad dominicana de despolitizar la educación. La enseñanza debe estar libre de influencias partidistas que puedan distorsionar su noble propósito y el futuro de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos”, destacó la entidad.



En su solicitud, el Foro Socioeducativo instó a buscar soluciones que no comprometan la educación de la juventud. En tal sentido exhortó a los candidatos a utilizar su posición y plataforma electoral para facilitar un ambiente de negociación constructiva y pacífica.



“Creemos firmemente que la educación es un derecho inalienable que debe ser protegido y promovido sin interrupciones. Es esencial que, en tiempos de disenso político y social, se salvaguarden los intereses de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, quienes no deben ser afectados adversamente por conflictos laborales”, enfatizaron.



Las organizaciones se mostraron dispuestas a ser parte de cualquier iniciativa que propicie un diálogo fructífero y efectivo entre todas las partes involucradas.



“Entendemos y valoramos la importancia del bienestar de nuestros educadores, quienes son pilares fundamentales en la formación de futuras generaciones. Sin embargo, estamos profundamente preocupados por el impacto negativo que una huelga tendría en el aprendizaje continuo de nuestros estudiantes”, subrayan.



Instituciones firmantes



Firman el documento: Acción Empresarial por la Educación (Educa, Centro Cultural Poveda, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Fe y Alegría, Fundación Inicia Educación y Fundación Sur Futuro.



Apoyan el pedido el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda (ISESP), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Misión Educativa Lasallista, Plan Internacional, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Iberoamericana (UNIBE) Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y World Vision.

Expresidentes de la ADP en rueda de prensa.

Solicitan reunión con el presidente

Expresidentes dela ADP solicitaron una reunión urgente con el presidente Luis Abinader, para mediar en el conflicto ADP-Minerd, a la vez que solicita al Comité Ejecutivo Nacional del gremio posponer las movilizaciones. Enrique de León, Conrado Matías, Rafael Santos, Sigfredo Cabral, Melanio Paredes, Hilario Jáquez, Olimpia González, Eduardo Cuello, María Teresa Cabrera, Radhamés Camacho y Xiomara Guante, ofrecieron su mediación para una pronta solución. Consideraron que “la paralización de los centros docentes y la movilización de los maestros y maestras en todo el territorio nacional en estos momentos, en víspera de la celebración de las elecciones congresuales y presidenciales, constituyen un factor de gran preocupación”