Tras ser suspendidas en 2020 y 2021 por la pandemia del covid-19, el Ministerio de Educación (Minerd) comenzó ayer a aplicar las pruebas nacionales con una masiva presencia de estudiantes.



Los exámenes para los que convocaron a 119 mil 675 alumnos iniciaron a las 10:00 de la mañana y se extenderán hasta el viernes para el nivel secundario; mientras que los del subsistema de jóvenes y adultos serán evaluados los fines de semanas los días 16,17,23 y 24 del presente mes.



Para tomar las pruebas los estudiantes debían presentar acta de nacimiento o cédula en caso de ser mayor de edad para confirmar su identidad ante los maestros, y tenían prohibido ingresar a los salones de clases con celulares u otros dispositivos electrónicos.



“Se redujeron las preguntas y tienen un buen contenido que los estudiantes tomaron en toda la secundaria”, expresó Nelson Ventura, técnico distrital de la Regional 15 de Educación, que estuvo a cargo de coordinar todo el proceso en el liceo Pedro Aponte de Santo Domingo Oeste.



El educador calificó la jornada como exitosa; no obstante, algunos profesores reaccionaron en contra de las pruebas por la poca preparación que tenían sus alumnos debido a la aplicación de las clases a distancia por la alta incidencia del coronavirus en los periodos lectivos previos.



Uno de los maestros que acudió al citado centro educativo en compañía de sus estudiantes que rehusó dar su nombre, entiende que ya es momento de que las autoridades empiecen a implementar otra técnica de evaluación para los alumnos de último año. El profesor señaló que pese a reforzar el aprendizaje de los estudiantes durante un mes con el repaso de los contenidos, estos no estaban completamente preparados para tomar y aprobar los test con el que obtienen el certificado de bachillerato para iniciar los estudios superiores.



“Después de dos años en pandemia no se sentían psicológicamente y académicamente preparados (…), con las clínicas uno fue reforzando esos contenidos en los que ellos tenían lagunas, pudieron nivelar un poco pero no todo, porque dos años no vamos a rescatarlo en tan solo un mes”, expuso el docente al hablar con este medio.



En un comunicado, el Minerd declaró que las pruebas nacionales están avaladas por la ley 66-97 y por la ordenanza 1-2016, e indicó que tienen como uno de sus objetivos informar sobre el desempeño de los estudiantes para tomarlo como indicador de la calidad del sistema educativo.

La metodología para la evaluación

Las pruebas tienen un valor de 30 puntos, el 70 por ciento restante es la nota promedio del estudiante en las asignaturas a evaluar que remite el centro educativo. De acuerdo a informaciones oficiales, los resultados estarán disponibles desde el 2 de agosto del presente año, y la segunda convocatoria está pautada para el mes de septiembre. De los llamados al proceso 104 mil 870 son de secundaria y 14 mil 805 del nivel medio y básico de adultos.