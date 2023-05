Estudiantes de nivel primario y secundario obtienen bajas calificaciones en evaluación diagnóstica

El ministro de Educación, Ángel Hernández, confirmó ayer que en el país el proceso de aprendizaje en las asignaturas básicas está estancado, por lo que considera que se necesita una total reingeniería en el sector educativo.



El funcionario se expresó en esos términos por los resultados de la Evaluación Diagnóstica Nacional realizada en el 2022 a estudiantes de tercero y sexto de primaria, y sexto de secundaria, que indican que pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno y organizaciones internacionales en el territorio, aún persiste el bajo desempeño escolar en los alumnos del sector público.



“La sociedad ha invertido muchos recursos y no se ha logrado un avance significativo en materia de aprendizaje”, expresó en rueda de prensa Hernández, quien a la vez lamentó que los niños no aprendan lo básico en los salones de clases.



Señaló que conseguir niveles de éxito en los centros educativos no es solo una tarea de las autoridades, debido a que también se necesita que los padres se involucren en plenitud en el aprendizaje de sus hijos, que los docentes cumplan con su rol, y haya rigurosidad y disciplina para que se aplique en las aulas todo lo que demanda el calendario lectivo.



“Hay una rotura entre el nivel central y el nivel local (…), las decisiones a nivel central a veces se toman pero no inciden como deberían ser a nivel local”, precisó el educador, que considera que se debe devolver la responsabilidad tanto a los directores de escuelas como a los maestros.



Del mismo modo, indicó que los directivos de los centros, los profesores, las iglesias y las asociaciones tienen que tomar conciencia sobre la educación, que a su entender es lo único que garantiza un buen futuro para la República Dominicana.



Dijo que si funciona bien, los temas de violencia, machismo y hasta de alimentación que tiene el país, podrían ser superados.



Los datos



La directora de Evaluación de Calidad del Minerd, Yanile Valenzuela Calderón, indicó que en el más reciente estudio que se hizo para conocer los logros en los aprendizajes de los alumnos y determinar los efectos que tuvo la pandemia del covid-19 en la escuela, apenas el 17 por ciento de los 6 mil 351 estudiantes de tercero de primaria que participaron en la investigación alcanzó un nivel satisfactorio en las pruebas de Lengua Española, mientras que un 32.7 obtuvo resultados aceptables que los colocan entre los que tienen un básico desempeño, y el 50.3 por ciento tuvo la puntuación mínima.



Señaló que en Matemáticas, el 18.8 por ciento de los 6 mil 410 evaluados aprobó con la puntuación máxima, el 33.6 logró un nivel aceptable, y el 44.7 por ciento el elemental, o sea el más bajo.



En cuanto a los de sexto de primaria, manifestó que de los 6 mil 267 que fueron sometidos a las evaluaciones de Lengua Española, el 33.6 por ciento de los alumnos alcanzó el nivel satisfactorio, el 51.4 el aceptable, y el 15.0 el elemental; mientras que en Ciencias Sociales en las que fueron evaluados 6 mil 279 escolares, solo el 11.3 por ciento sacó la calificación más alta, el 54.0 obtuvo la aceptable, y el 34.7 por ciento la mínima.



Agregó que en las de Ciencias Naturales, que contó con la participación de 6 mil 310 estudiantes, el 8.7 por ciento logró buenos resultados, el 52.5 se situó en niveles aceptables y 38.8 por ciento en el más bajo.

Asimismo, detalló que en Matemáticas con la que evaluaron a 6 mil 291 alumnos, el 0.7 por ciento obtuvo el nivel satisfactorio, el 34.6 el aceptable y 64.7 el elemental.



Informó que en tercero de secundaria, solamente el 23.7 por ciento de los 5 mil 897 evaluados en Lengua Española alcanzaron resultados satisfactorios, en Matemática apenas fue el 8.0 por ciento de los 5 mil 923 estudiados, en Ciencias Naturales el 18.8 de 5 mil 884 y en Sociales el 13.2 por ciento de 5 mil 893.



Notas



Con los resultados que arrojó la investigación realizada entre los meses de mayo y junio del año pasado, el viceministro de Supervisión y Control de la Calidad del Minerd, Oscar Amargos, dijo que quedó comprobado que en el nivel primario la pandemia del coronavirus provocó una pérdida del aprendizaje y en secundaria no se lograron progresos, razón por la cual el conocimiento que obtienen los adolescentes en el aula sigue siendo significativamente bajo. En ese orden, al igual que el ministro Ángel Hernández, considera que todos los actores claves del sistema educativo tienen que redoblar los esfuerzos para mejorar el desenvolvimiento de los alumnos en la escuela.



Para lograrlo, según la directora de Evaluación de Calidad, Yanile Valenzuela Calderón, se debe empezar en los primeros grados y por ese motivo informó que están desarrollando un programa orientado a fortalecer el aprendizaje de la lectura y las matemáticas en el primer ciclo de primaria, así como para formar a los docentes en el uso de guías didácticas y elaborar distintos recursos desde libros de textos a tecnológicos para apoyar el desarrollo curricular.

Ventajas de la educación en colegios privados

En la evaluación diagnóstica también fueron sometidos a pruebas estudiantes del sector privado, y en todas las asignaturas señaladas tuvieron un mejor desempeño que los de escuelas públicas. De acuerdo con el ministro Ángel Hernández, eso se debe a que los centros de educación privada cumplen con las variables que requieren los procesos de enseñanza, como la disciplina, el involucramiento de los padres y la preocupación de los docentes para que los estudiantes aprendan, contrario a los centros públicos, que usualmente sufren con los paros de los maestros.