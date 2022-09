Educación pagará la colegiatura con un bono de 500 dólares que serán transferidos directamente a los colegios

El ministro de Educación, Ángel Hernández, informó ayer que 136 mil estudiantes de los alrededor de 150 mil que por falta de aula no pudieron ser inscritos en las escuelas, ya tienen garantizado un cupo en los colegios privados para el año escolar que inicia el próximo lunes.



El funcionario dijo que una gran cantidad de alumnos no lograron asegurar un espacio en los centros educativos públicos, debido a la sobredemanda que se produjo en el sistema por la pandemia del covid-19.



“Se han presentado algunas limitaciones que en realidad no fueron previstas (…), hay muchos niños procurando inscripción en las escuelas públicas porque cerraron muchos colegios”, destacó el académico durante un encuentro que sostuvo con periodistas, donde también señaló que el crecimiento de la población estudiantil es producto de la migración interna que ocurre en el país, por las personas que se dirigen hacia lugares donde hay un desarrollo económico mayor.



El maestro citó como ejemplo lo que está ocurriendo en Higüey, donde hay 8 mil infantes sin cupos por la cantidad de individuos que se trasladaron a la demarcación en busca de trabajo en la zona turística.



Declaró que lo mismo está sucediendo en la ciudad Juan Bosch, complejo habitacional donde se esperaban que vivieran unas 20 mil personas y tiene más de 30 mil, con apenas cuatro escuelas que están habilitadas para 5 mil estudiantes; por lo que aseguró que el déficit de aulas no es porque los niños de nacionalidad haitiana están ocupando los espacios.



Minerd pagará a los centros



Hernández señaló que asumirán la matriculación de cada estudiante que reciban los colegios, los cuales obtendrán 500 dólares que serán transferidos a los planteles educativos que asuman su inscripción.



De igual manera, indicó que estos recibirán un bono extra, cuyo monto no fue especificado, para que puedan comprar los libros y uniformes de los recintos donde se inscriban.



Además, comunicó que están contemplando entregar a esas familias raciones crudas de alimentos para que sus hijos tengan garantizado el almuerzo escolar.



“Los colegios están todos dispuestos a colaborar para que pueda ser absorbida la población que está flotando”, reveló.



El incumbente afirmó que la inversión que realizará el organismo en los niños que todavía no están registrados en las escuelas, es inferior a la que hacen anualmente por cada estudiante del sector público que es de 1,800 dólares.



El organismo prevé poner en ejecución el Programa de Atención a la Sobrepoblación Escolar 2022-2023 en la primera semana del periodo lectivo, luego que firme un acuerdo con el Gabinete de Política Social y los centros privados, que recibirán una carta compromiso para que abran las puertas a los estudiantes lo más pronto posible.



Otras soluciones



El docente manifestó que otras de las alternativas del órgano preuniversitario para hacer frente a la sobredemanda de aulas, es el alquiler de espacios en las zonas donde está concentrado el problema, como el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Higüey y Santiago.



Dijo que el año pasado la institución rentó unos 80 locales, los cuales se sumaron a 200 que habían sido alquilados previamente.



También señaló que están en proceso de construcción las 718 escuelas que según Fernando Taveras, director general de Infraestructura Escolar, el pasado Gobierno dejó sin terminar en todo el territorio nacional.



“La encontramos bajo un esquema de ilegalidad que no se podían cubicar ni mucho menos pagar (…), planteles sin solares, con deficiencia estructurales y mal ubicados”, sostuvo el profesional de la ingeniería.

Informó que a la fecha se han terminado 20 y 164 están en fase de ejecución, por lo que a finales del año se estarán entregando 65.



Destacó que además están trabajando en la ampliación y remoción de las viejas escuelas.



“En la ciudad Juan Bosch hay una serie de quioscos en los planteles que lo estamos convirtiendo en aulas”, resaltó Taveras, al indicar que ya tienen 17 salones de clases nuevos que van a ingresar al sistema para el nuevo periodo lectivo.

Cómo ejecutarán el presupuesto asignado

El ministro Ángel Hernández informó que los más de 4 mil millones de pesos que pretendía quita el Gobierno del presupuesto complementario del Ministerio de Educación para transferirlos a otras instituciones por la falta de ejecución, serán utilizados en la readecuación de los centros educativos, en los bonos para la inscripción de los escolares en los colegios privados y para beneficiar al menos mil maestros con residencias a través del programa Mi Vivienda Feliz. El catedrático aseguró que la entidad ha cumplido pocas veces con la totalidad del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), porque no se han manejado los recursos al ritmo necesario.

Docentes

Dato. El Ministerio de Educación informó que están trabajando en la contratación de nuevos maestros para cubrir la demanda.