El Ministerio de Educación dice que los paros que realiza la agrupación sindical le cuestan millones al Estado

Con una serie de consignas, mientras interrumpían el tránsito en parte de la avenida Máximo Gómez, y reiteraban que están dispuestos a volver a la mesa de la concertación, manifestantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) demandaron ayer en las afueras del Ministerio de Educación (Minerd) mejores condiciones para el sector magisterial.



Luego de sostener un encuentro con las autoridades que no dejó los resultados esperados, el gremio volvió a las calles en compañía de cientos de educadores por un aumento salarial a las pensiones que reciben los maestros pensionados y jubilados, así como por el reclamo del fortalecimiento de la infraestructura de los centros educativos, al igual que por la mejoría en el desayuno y almuerzo escolar, en la jornada extendida, la aplicación de una evaluación de desempeño y la instalación del tribunal de la carrera docente.



También se apostaron con pancartas alrededor de la sede del Minerd, para pedir mejores condiciones de trabajo para las maestras del nivel inicial, libros de textos para los estudiantes y una mejor protección en las escuelas.



La concentración de la agrupación gremial obligó a los centros educativos a cerrar nuevamente sus puertas por segunda semana consecutiva, lo que lamentó el Ministerio de Educación.



En un comunicado, la entidad aseguró que con los dos días de paralizaciones, la ADP ha “tirado al zafacón” 1,500 millones de pesos, suficientes para reparar 700 escuelas.



Manifestó que el sindicato les hace daño a las personas más vulnerables de la República Dominicana, por lo que volvió a llamar a la población a reclamarle al gremio por el accionar que según datos generales, dejó a más de dos millones de escolares sin docencia.



Asimismo, dijo que la dirigencia de la ADP no solo se burla de miles de padres y madres que envían a sus hijos a las escuelas cuando se encuentran cerradas, sino que también deshonran la vocación magisterial y los compromisos firmados el 30 de junio del 2021 en el Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader, para mejorar la calidad de la enseñanza.



En ese sentido, aseguró que el organismo ha estado cumpliendo los ejes que sustentan el convenio, como la implementación de ordenanzas y órdenes departamentales, el mantenimiento de la estructura escolar, y el concurso de oposición docente.



“Nos encontramos frente a una actitud que desafía el derecho constitucional a la educación preuniversitaria, que desdeña la racionalidad que nos impulsa a avanzar hacia el desarrollo como nación, y que se insubordina frente a la gobernabilidad en que debe descansar la prestación de un servicio público tan fundamental como es la enseñanza escolar”, expresó el Minerd desde su Dirección de Comunicación.



Recordó que los profesores recibieron un aumento de un 10 por ciento en los salarios en el 2021, y afirmó que el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, está politizando las necesidades de los docentes jubilados y pensionados.



Rechazo



Al hablar ante los maestros que se dieron cita a la manifestación, Eduardo Hidalgo, calificó como soez, irrespetuoso y agresivo el lenguaje que ha estado utilizando el ministro de Educación, Ángel Hernández, para referirse a las protestas del gremio.



Agregó que el funcionario agrede constantemente la dignidad de la clase docente, y en ese orden, informó que en caso de no tener una respuesta profesional y documentada de parte de la institución que dirige, acudirán hacía la instancia presidencial, que es la responsable de garantizar una educación de calidad a la ciudadanía.



Declaró que rechazaron la protesta realizada por parte del Ministerio de Educación el pasado jueves, porque no fue integral y dejaba fuera a más de 131 mil maestros jubilados y pensionados de un posible aumento salarial.



“Nos hizo una propuesta excluyente y desenfocada del ámbito de la mejora de la escuela. Exigimos que sea una educación integral, que cumpla y respete plenamente el estatuto del docente y la Ley General de Educación 66-97”, expresó.



Señaló que la Asociación Dominicana de Profesores está dispuesta a buscar soluciones sistémicas y no políticas, ni empresariales, a favor del sector educativo, el cual a su entender se encuentra en una crisis seria.

Reacciones